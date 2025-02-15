Появилось видео освобождения ХАМАС россиянина и еще двух заложников
ХАМАС 15 февраля освободил удерживаемых в заложниках гражданина России и Израиля Александра Труфанова, Саги Декель Чена, у которого, помимо израильского, есть гражданство США, и Яира Хорна, репатрианта из Аргентины. Трансляцию вел Reuters. Освобожденных передали сотрудникам Красного Креста, которые отвезут их на израильскую территорию.
На видео отпущенные из плена фотографируются с табличками и пакетами в окружении боевиков. Затем всех троих, включая россиянина, одетого в красную толстовку, они провожают до автомобилей Красного Креста.
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