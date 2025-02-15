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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Появилось видео освобождения ХАМАС россиянина и еще двух заложников

Появилось видео освобождения в Газе россиянина Труфанова и еще двух заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Появилось видео освобождения ХАМАС россиянина и еще двух заложников
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ХАМАС 15 февраля освободил удерживаемых в заложниках гражданина России и Израиля Александра Труфанова, Саги Декель Чена, у которого, помимо израильского, есть гражданство США, и Яира Хорна, репатрианта из Аргентины. Трансляцию вел Reuters. Освобожденных передали сотрудникам Красного Креста, которые отвезут их на израильскую территорию.

На видео отпущенные из плена фотографируются с табличками и пакетами в окружении боевиков. Затем всех троих, включая россиянина, одетого в красную толстовку, они провожают до автомобилей Красного Креста.

ХАМАС освободил еще трех заложников, включая россиянина
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ХАМАС сектор Газа заложники Израиль россияне
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