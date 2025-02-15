В Волгограде обломки дрона упали на кровлю дома, пострадал человек

Всего над регионом сбили 17 дронов. В аэропорту Волгограда ограничивали полеты, сейчас он работает в обычном режиме

На юге Волгограда обломки беспилотника упали на кровлю жилого дома, также поврежден припаркованный автомобиль, сообщила администрация области. Пострадал один человек, он получил легкие травмы.

Мэр города Владимир Марченко сообщил «РИА Новости», что дом не получил серьезных повреждений, эвакуация жителей не потребовалась. Сейчас власти обследуют соседние здания.

По данным Минобороны, за ночь над территорией региона уничтожили 17 беспилотников.

Губернатор Андрей Бочаров сообщал о пожаре на площади 5 кв. м на территории промзоны. По его словам, огонь оперативно потушили.

В аэропорту Волгограда рано утром ограничивали прием и выпуск самолетов, вскоре он возобновил работу в обычном режиме.

Как сообщало Минобороны, всего над Россией сбили 40 дронов. Из них 12 уничтожили в Калужской области, где произошел пожар на территории промышленного предприятия.