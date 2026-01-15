В Ивановской области арестовали бывшего замглавы правительства

Бывшего вице-премьера Ивановской области арестовали за продвижение интересов кандидата на пост главы муниципалитета. Источники РБК сообщили, что речь идет о Евгении Нестерове, которого сняли с должности в декабре

Бывшему заместителю председателя правительства Ивановской области предъявили обвинение по п.е ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), сообщила прокуратура региона.

Суд отправил его под арест. Бывший чиновник в ходе судебного заседания возражал против избрания этой меры пресечения, отметили в прокуратуре.

«По версии следствия, подозреваемый, обладая полномочиями по формированию и реализации государственной политики в сфере местного самоуправления на территории региона, из корыстной заинтересованности совершил неправомерные действия по продвижению представителя коммерческой среды на должность главы одного из муниципальных районов Ивановской области», — рассказали в надзорном ведомстве.

Два источника в правоохранительных органах сообщили РБК, что речь идет о Евгении Нестерове. Его арестовали на два месяца — до 12 марта включительно, уточнил один из собеседников. По его словам, Нестеров продвигал кандидатуру Анатолия Молодова, которого назначили главой Заволжского района Ивановской области в 2022 году.

В 2024 году Молодова сняли с должности по суду, а затем он стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий и растрате. С весны 2025 года Молодов находится под арестом.

Евгения Нестерова в декабре освободили от должности зампреда правительства Ивановской области, он занял пост председателя совета муниципальных образований.