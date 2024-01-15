Война Израиля и ХАМАС. Главное

ХАМАС опубликовал видео с тремя заложниками, Axios узнал о недовольстве Байдена из-за отказа Израиля следовать советам, Нетаньяху назвал новое условие для окончания боев. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по позициям хуситов в Йемене в ответ на атаки в Красном море. Представитель движения Мухаммед Абдель Салям назвал эти удары «неоправданной агрессией». Хуситы пригрозили атаковать базы США и Великобритании в регионе, если эти страны расширят масштаб боевых действий.

По информации NYT, удары западной коалиции во главе с США снизили наступательный потенциал хуситов не более чем на 30%. В результате атаки было уничтожено до 90% целей, но движение все еще сохраняет значительный военный потенциал, пишет издание.

В ночь на 13 января, а также вечером в тот же день арабские СМИ сообщили о новых ударах западной коалиции по позициям хуситов. Между тем неназванный представитель Пентагона в беседе с AP заявил, что коалиция не проводила новых атак.