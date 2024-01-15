Война Израиля и ХАМАС. Главное
- ХАМАС опубликовал видео с тремя заложниками. Это 26-летняя Ноа Аргамани, 53-летний Йоси Шараби и 38-летний Итай Свирский. Они просят израильские власти вернуть их домой.
- Аргамани захватили в плен 7 октября, когда боевики напали на участников музыкального фестиваля в кибуце Реим. В Сети распространилось видео, на котором член ХАМАС увозит девушку на мотоцикле. JP пишет, что мать Армагани больна раком и просит освободить дочь, чтобы они успели попрощаться. Шараби и Свирского похитили из кибуца Беэри.
- Премьер Израиля Нетаньяху назвал новое условие для окончания войны в секторе Газа. По его словам, боевые действия не завершатся, пока еврейское государство не установит контроль над границей эксклава с Египтом. «В противном случае мы не уничтожим ХАМАС, не демилитаризуем Газу, и тогда через эту южную брешь [в эксклав] попадет еще больше оружия», — заявил Нетаньяху.
- У властей США растет недовольство действиями Израиля, поскольку тот отказывается следовать рекомендациям американской администрации, пишет Axios. По словам его источников, США недовольны тем, что Израиль удерживает доходы от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета, и отказывается серьезно обсуждать будущее сектора Газа после войны и обеспечить расширение доставки гуманитарной помощи.
Как идут боевые действия
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США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по позициям хуситов в Йемене в ответ на атаки в Красном море. Представитель движения Мухаммед Абдель Салям назвал эти удары «неоправданной агрессией». Хуситы пригрозили атаковать базы США и Великобритании в регионе, если эти страны расширят масштаб боевых действий.
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По информации NYT, удары западной коалиции во главе с США снизили наступательный потенциал хуситов не более чем на 30%. В результате атаки было уничтожено до 90% целей, но движение все еще сохраняет значительный военный потенциал, пишет издание.
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В ночь на 13 января, а также вечером в тот же день арабские СМИ сообщили о новых ударах западной коалиции по позициям хуситов. Между тем неназванный представитель Пентагона в беседе с AP заявил, что коалиция не проводила новых атак.
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ЦАХАЛ обнаружила четырехкилометровый туннель ХАМАС. Он находится в 400 м от контрольно-пропускного пункта Эрез на границе Израиля с сектором Газа. Как заявил представитель офиса премьера Израиля Ариэль Бульштейн, этот туннель оказался «жемчужиной в короне» подземной инфраструктуры ХАМАС. По его словам, по туннелю могут спокойно проезжать машины, а его отделке могут позавидовать даже туннели метро во многих странах мира.
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С 24 ноября в секторе Газа было объявлено временное перемирие для обмена заложниками и заключенными и доставки гуманитарной помощи в эксклав. Его несколько раз продлевали. 1 декабря Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении перемирия, ЦАХАЛ возобновила боевые действия в секторе Газа.
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31 октября Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС — «расширения наземного проникновения в сектор Газа». 13 ноября Израиль заявил, что группировка потеряла контроль над севером эксклава. В начале декабря ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге сектора Газа.
- Власти Израиля знали о подготовке нападения ХАМАС более чем за год до начала войны, сообщила NYT. По информации издания, спецслужбы получили 40-страничный план атаки под названием «Стена Иерихона», в котором четко были изложены действия боевиков при пересечении границы. 7 октября ХАМАС следовал этому плану с поразительной точностью, отмечает NYT. Документ также содержал данные о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другие секретные сведения. Израильские спецслужбы сочли план «чересчур амбициозным». Без внимания осталось и предупреждение радиотехнической разведки, которая за три месяца до нападения сообщила, что ХАМАС провел однодневные учения, похожие по сценарию на «Стену Иерихона», пишет издание.
- Боевики ХАМАС при подготовке нападения на Израиль в течение двух лет общались при помощи проводных стационарных телефонов, чтобы скрыть свои планы от израильской разведки, сообщает CNN. Телефонные линии были проложены в тоннелях под сектором Газа. Компьютерами или мобильными телефонами они старались не пользоваться.
- У боевиков ХАМАС также были подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля, сообщила WSJ. Один из найденных материалов, датированный июнем 2023 года, представлял подробный план вторжения в кибуц Мефальсим и захвата заложников. Из него следует, что в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир должны были «провести операцию». В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки населенного пункта.
- Идея нападения на Израиль появилась два года назад, заявили в ХАМАС. По словам представителя группировки, ее главная цель — захват главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса и самого города.
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Правозащитники установили, что Израиль применял боеприпасы с белым фосфором при обстрелах сектора Газа и Ливана, заявили в Amnesty International. О применении ЦАХАЛ белого фосфора сообщала также Human Rights Watch. В израильской армии эти сведения назвали ложными.
Позиция ХАМАС
- Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».
- Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.
- В руководстве ХАМАС заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — подчеркнул высокопоставленный член группировки Салех аль-Арури.
- В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации.
- МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.
Что ответил Израиль
- Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия. Она начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары.
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- Израиль официально находится в состоянии войны. На всей территории страны объявлен режим ЧС.
- В Израиле сформировано чрезвычайное правительство. В узкий «военный кабинет» вошли Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и экс-глава Минобороны Бени Ганц.
Международная реакция
- Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил Владимир Путин. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке — «яркий пример провала политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон».
- США, Великобритания и ЕС осудили нападение ХАМАС.
- Действия ХАМАС поддержал МИД Ирана. Представитель ведомства Нассер Канани поздравил палестинский народ и заявил, что операция «открывает новую страницу в сопротивлении против оккупантов на оккупированных территориях».
- МИД Египта предупредил о «серьезных рисках» эскалации между Израилем и Палестиной и призвал стороны к сдержанности. Вместе с Дохой Каир стал ключевым посредником в переговорах между еврейским государством и ХАМАС.
- Власти Саудовской Аравии призвали «к немедленному прекращению эскалации» между сторонами, а также к защите гражданского населения и сдержанности. Эр-Рияд заявил, что неоднократно предупреждал о взрывоопасной ситуации в регионе.
- В Киеве выразили поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ».
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В ООН заявили, что полная блокада сектора Газа, о которой объявил Израиль, нарушает международное право.