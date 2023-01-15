В НАТО исключили нормализацию отношений с Россией

Столтенберг об отношениях с Россией после урегулирования на Украине: как прежде, не будет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западным странам «не следует недооценивать Россию», у которой есть «огромные ресурсы»

Йенс Столтенберг (Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters)

Не следует ожидать нормализации отношений между НАТО и Россией после окончания конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Handelsblatt.

«Как раньше, не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», — сказал он (цитата по ТАСС).

Генсек НАТО также выразил мнение, что сейчас наступила решающая стадия конфликта на Украине и для победы Киеву необходимо поставить оружие. Он заявил, что западным странам «не следует недооценивать Россию», у которой есть «огромные ресурсы».

«Мы находимся в решающей фазе войны», — считает Столтенберг.

Он назвал важными взятые на себя обязательства стран альянса по поставкам тяжелой боевой техники Киеву и ожидает большей военной помощи в ближайшее время.

После начала российской спецоперации украинские власти не раз просили западные страны поставить тяжелую военную технику, включая танки и истребители. США, Германия и Франция в январе пообещали поставить Украине десятки боевых машин пехоты (БМП) — Bradley, Marder и AMX-10 RC, а Великобритания анонсировала передачу Киеву 14 танков Challenger 2.

Германия до сих пор уклонялась от передачи Украине немецких танков Leopard. Этого хотели Польша и Финляндия, но для отправки танков Киеву им необходимо получить согласие Берлина. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что немецкое правительство, скорее всего, одобрит это на следующей неделе. В то же время производитель Leopard, немецкая Rheinmetall, указывала, что в случае согласия Германии танки могут быть поставлены не раньше следующего года.

Россия неоднократно выступала с критикой военной поддержки Киева со стороны Запада. В Кремле заявляли, что это не помешает целям спецоперации, а также высказывали мнение, что западные поставки оружия принесут Украине «больше страданий».