Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России

Россия и Китай имеют «значительный разведывательный интерес» в канадской Арктике и нацелены как на правительство страны, так и на ее частный сектор, заявило внутреннее разведывательное агентство Канады, пишет The Guardian.

Многие острова Канадского арктического архипелага необитаемы, населенные пункты — эскимосские поселки, военные базы или научные станции.

Директор Канадской службы безопасности и разведки (Canadian Security Intelligence Service, CSIS) Дэн Роджерс сказал, что CSIS взаимодействует с местными, арктическими и северными партнерами по всей Канаде, чтобы ознакомить их с данными разведывательной службы.

По его словам, CSIS предоставила правительствам инуитов информацию, которая поможет им учитывать интересы национальной безопасности при принятии решений о возможностях ведения бизнеса и проведения исследований с иностранными компаниями и инвесторами.

