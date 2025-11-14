Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Россия и Китай имеют «значительный разведывательный интерес» в канадской Арктике и нацелены как на правительство страны, так и на ее частный сектор, заявило внутреннее разведывательное агентство Канады, пишет The Guardian.
Многие острова Канадского арктического архипелага необитаемы, населенные пункты — эскимосские поселки, военные базы или научные станции.
Директор Канадской службы безопасности и разведки (Canadian Security Intelligence Service, CSIS) Дэн Роджерс сказал, что CSIS взаимодействует с местными, арктическими и северными партнерами по всей Канаде, чтобы ознакомить их с данными разведывательной службы.
По его словам, CSIS предоставила правительствам инуитов информацию, которая поможет им учитывать интересы национальной безопасности при принятии решений о возможностях ведения бизнеса и проведения исследований с иностранными компаниями и инвесторами.
Материал дополняется
