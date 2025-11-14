Плавучей станции Tara запретили «прослушку» в российских водах Арктики
Плавучая полярная станция «Тара» не будет сканировать российские арктические воды из-за напряженной геополитической ситуации, сообщил AFP директор Tara Ocean Foundation Ромен Трабл.
«По соображениям безопасности это слишком сложно. Мы не можем прослушивать происходящее под водой, иначе мы не сможем проследовать по маршруту», — сказал он.
На борту будут выключены акустические программы и гидролокатор.
Команда получила разрешение на навигацию в российских водах с 25 августа по 15 сентября, чтобы достичь отправной точки над подводным горным хребтом Гаккеля, расположенным между Сибирью и Гренландией.
«Тара» — плавучая лаборатория, иногда называемая полярной «космической станцией». Аппарат построили во Франции. Он способен выдерживать давление морского льда и температуры до минус 52 градусов, может зацепиться за айсберг и дрейфовать вместе с ним 350-500 дней для изучения арктических вод, остающихся малоисследованными.
В состав зимней экспедиции войдут 12 человек, летом в ней примут участие 18 человек. Среди них климатологи, биологи, физики, экологи, гляциологи (исследователи льдов), океанографы, врачи, журналисты, художники и моряки. Задача команды — провести биологические исследования, оценить изменение климата и загрязнение.
Всего запланировано десять экспедиций вплоть до 2045 года. Они будут длиться по 18 месяцев, 90% из которых аппарат будет прикреплен ко льду.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций