Плавучей станции Tara запретили «прослушку» в российских водах Арктики

Находясь в российских водах ученые на плавучей станции воздержатся от проведения акустических исследований океанической среды. Директор Tara заявил, что это слишком сложно

Фото: Evgenii Salganik / Wikipedia

Плавучая полярная станция «Тара» не будет сканировать российские арктические воды из-за напряженной геополитической ситуации, сообщил AFP директор Tara Ocean Foundation Ромен Трабл.

«По соображениям безопасности это слишком сложно. Мы не можем прослушивать происходящее под водой, иначе мы не сможем проследовать по маршруту», — сказал он.

На борту будут выключены акустические программы и гидролокатор.

Команда получила разрешение на навигацию в российских водах с 25 августа по 15 сентября, чтобы достичь отправной точки над подводным горным хребтом Гаккеля, расположенным между Сибирью и Гренландией.

«Тара» — плавучая лаборатория, иногда называемая полярной «космической станцией». Аппарат построили во Франции. Он способен выдерживать давление морского льда и температуры до минус 52 градусов, может зацепиться за айсберг и дрейфовать вместе с ним 350-500 дней для изучения арктических вод, остающихся малоисследованными.

В состав зимней экспедиции войдут 12 человек, летом в ней примут участие 18 человек. Среди них климатологи, биологи, физики, экологи, гляциологи (исследователи льдов), океанографы, врачи, журналисты, художники и моряки. Задача команды — провести биологические исследования, оценить изменение климата и загрязнение.

Всего запланировано десять экспедиций вплоть до 2045 года. Они будут длиться по 18 месяцев, 90% из которых аппарат будет прикреплен ко льду.