 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Плавучей станции Tara запретили «прослушку» в российских водах Арктики

Находясь в российских водах ученые на плавучей станции воздержатся от проведения акустических исследований океанической среды. Директор Tara заявил, что это слишком сложно
Фото: Evgenii Salganik / Wikipedia
Фото: Evgenii Salganik / Wikipedia

Плавучая полярная станция «Тара» не будет сканировать российские арктические воды из-за напряженной геополитической ситуации, сообщил AFP директор Tara Ocean Foundation Ромен Трабл.

«По соображениям безопасности это слишком сложно. Мы не можем прослушивать происходящее под водой, иначе мы не сможем проследовать по маршруту», — сказал он.

На борту будут выключены акустические программы и гидролокатор.

Команда получила разрешение на навигацию в российских водах с 25 августа по 15 сентября, чтобы достичь отправной точки над подводным горным хребтом Гаккеля, расположенным между Сибирью и Гренландией.

«Тара» — плавучая лаборатория, иногда называемая полярной «космической станцией». Аппарат построили во Франции. Он способен выдерживать давление морского льда и температуры до минус 52 градусов, может зацепиться за айсберг и дрейфовать вместе с ним 350-500 дней для изучения арктических вод, остающихся малоисследованными.

Лед, космос, ископаемые: что изучают на научных станциях в Арктике
Социальная экономика
Фото:Gian Mario Zaino

В состав зимней экспедиции войдут 12 человек, летом в ней примут участие 18 человек. Среди них климатологи, биологи, физики, экологи, гляциологи (исследователи льдов), океанографы, врачи, журналисты, художники и моряки. Задача команды — провести биологические исследования, оценить изменение климата и загрязнение.

Всего запланировано десять экспедиций вплоть до 2045 года. Они будут длиться по 18 месяцев, 90% из которых аппарат будет прикреплен ко льду.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Арктика прослушка

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
WSJ рассказала, почему военные НАТО в Арктике боятся теплой погоды
Политика
Эксперты РСМД оценили потенциал сотрудничества стран БРИКС в Арктике
Политика
SCMP рассказала о планах Китая стать арктической державой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 13 ноя, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 13 ноя, 01:10
Прокуратура заявила об указаниях пытавшемуся поджечь кинотеатр в Москве Общество, 00:36
Мерц попросил Зеленского, чтобы молодые украинцы не ехали в Германию Политика, 00:36
Плавучей станции Tara запретили «прослушку» в российских водах Арктики Политика, 00:31
Компания Безоса запустила на Марс ракету с космическими аппаратами NASA Технологии и медиа, 00:22
В ТЦ «Авиапарк» подросток попытался поджечь зал кинотеатра Город, 00:15
В Новороссийске включили сирены из-за атаки БПЛА Политика, 00:11
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Зарплаты футболистов несправедливы. Партнер ФИФА назвал «реальные» суммы Спорт, 00:02
Три квартиры и пост в соцсети: кто попадет на радар ФНС и что делатьПодписка на РБК, 00:01
Ученые РАН решили вернуться к проекту «поворота» сибирских рекПодписка на РБК, 00:01
Над Россией за два часа сбили 34 украинских дрона Политика, 13 ноя, 23:42
Сикорский вновь заявил о готовности Украины воевать еще три года Политика, 13 ноя, 23:36
Три аэропорта России приостановили полеты Политика, 13 ноя, 23:25
Советник главы Крыма заявил об информационной атаке Украины на регион Политика, 13 ноя, 23:16