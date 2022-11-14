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Кремль счел в корне неверным обвинение в попытках «задушить» экономику

Дмитрий Песков: Россия не пытается «задушить» мировую экономику, это в корне неверная идея
Россия, напротив, помогает части зерна попасть на глобальный рынок, заявил Кремль, отвечая на обвинения Лондона. Но подавляющее большинство мировых поставок не имеет отношения ни к России, ни к Украине, отметил Дмитрий Песков
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Утверждения о том, что Россия препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки и стремится «задушить мировую экономику», в корне некорректны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. О том, что Россия виновна в возникновении мирового энергетического кризиса и является причиной роста цен на продовольствие, написал ранее новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей статье для The Telegraph.

«Это в корне неверно. Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки, а Россия, наоборот, помогает тому, чтобы незначительное количество этих поставок осуществлялось — незначительное из общего объема. Подавляющее большинство поставок из общего глобального объема не имеет отношения ни к России, ни к Украине», — сказал Песков. По его словам, сейчас Москва также ведет «достаточно конструктивные» переговоры с ООН. «У нас фактически еще неделя до даты продления, поэтому работа продолжается», — добавил пресс-секретарь президента.

Сунак в своей статье для The Telegraph написал, что энергетический кризис в Европе возник из-за того, что Россия приостановила поставки газа. Мировые цены на продукты питания растут, по его словам, из-за того, что Россия стремится «превратить продовольствие в оружие».

«В результате две трети членов G20 в настоящее время испытывают инфляцию выше 7%, и МВФ прогнозирует, что треть мировой экономики в следующем году будет находиться в состоянии рецессии. <...> Россия пытается задушить мировую экономику», — написал Сунак, призвав страны объединяться, чтобы ей противостоять. Также, по его словам, нужно избавляться от энергетической зависимости от России и диверсифицировать поставки.

Обвинения России в том, что она препятствует поступлению зерна на мировой рынок, со стороны стран ЕС и США впервые прозвучали после начала российской спецоперации на Украине, так как российские военные корабли блокировали украинские порты.

Ситуация была урегулирована в июле в результате так называемой зерновой сделки — пакета международных соглашений, подписанных отдельно Россией и Украиной с Турцией и ООН. Эти соглашения позволили вывозить сельскохозяйственную продукцию кораблям из Одессы, Черноморска и Южного, при этом в украинских портах и в Турции за погрузкой должны наблюдать представители Турции и ООН, которые должны убедиться, что на судах не возят боеприпасы и оружие. В Стамбуле корабли, отправленные из Украины, должны проходить повторную инспекцию и только после этого следовать в порты назначения.

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В обмен ООН гарантировала России содействие поставкам на мировой рынок продовольствия и удобрений на фоне введенных против нее санкций. Срок «зерновой сделки» истекает 19 ноября, стороны ведут переговоры о ее продлении.

После подписания соглашения Россия неоднократно указывала, что корабли, которые отправляются из украинских портов, возят продовольствие отнюдь не в беднейшие страны мира. Так, по словам президента России Владимира Путина, к концу сентября из 203 кораблей, которые вышли из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН. Он привел пример по данным на 26 сентября, когда из 46 кораблей, отправленных в этот день, 14 своим пунктом назначения указали Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 отправились в Евросоюз. «Они что, беднейшие страны, что ли?» — удивился президент.

Говорить о том, что на мир надвигается мировой продовольственный кризис, не совсем корректно, потому что планета уже находится в кризисе, рассказывал ранее глава московского бюро продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков в интервью РБК. По его словам, существенную роль в этом сыграла пандемия: согласно статистике ФАО, в 2021 году состояние хронического голода в мире испытывало 828 млн человек. Это на 46 млн больше, чем годом ранее, и на 150 млн больше, чем в 2019 году. При этом, по его словам, первой и главной причиной голода в мире и отсутствия продовольственной безопасности являются вооруженные конфликты. Также на это влияют последствия изменения климата и стихийные бедствия и экономические встряски.

Украинское зерно, заблокированное в портах до подписания «зерновой сделки», составляло порядка 1% от того объема, который в целом находится на рынке, рассказывал Кобяков. В то же время, по его словам, украинское зерно закрывает весьма важную долю внутренней потребности для многих стран, например Ливана, Египта, Сомали, Туниса. Часть из них в равных пропорциях импортирует российское и украинское зерно, часть — больше украинское, пояснял глава московского офиса ФАО.

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Наталья Демченко Наталья Демченко
Риши Сунак Дмитрий Песков Зерновая сделка
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