Сын эмира Дубая стал вице-премьером и министром обороны ОАЭ
Премьер-министр и вице-президент ОАЭ, эмир Дубая Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум объявил о кадровых перестановках в правительстве и назначил своего сына Хамдана бен Мухаммеда бен Рашида Аль-Мактума вице-премьером и министром обороны страны, пишет Bloomberg.
Ранее эту должность занимал сам эмир Дубая. Вторым вице-премьером был назначен министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль-Нахайян.
ОАЭ состоит из семи эмиратов (Абу-Даби, Дубай, Аджман, Умм-эль-Кайван, Рас-эль-Хайма, Шарджа и Фуджейра), каждый из них представляет собой абсолютную монархию. Президентом и верховным главнокомандующим страны является глава крупнейшего эмирата и столицы — Абу-Даби — Мухаммед бен Заид Аль-Нахайян. Он назначает премьер-министра, как правило, эмира Дубая.
Правительство ОАЭ представлено в виде Совета министров во главе с премьером. Однако главное место в иерархии власти отведено Верховному совету ОАЭ. Туда входят главы всех эмиратов, они определяют внешнюю и внутреннюю политику государства и утверждают в должности премьер-министра.
смерти Халифа бен Заида Аль-Нахайяна в возрасте 73 лет. Нынешним главой государства стал младший брат Нахайяна. В 2015 году состояние Аль-Мактума оценивали в более $4 млрд. Его 41-летний сын Хамдан является наследным принцем Дубая.
Российский ракетный комплекс нанес удар по эшелону ВСУ. Видео
Лукашенко поручил отвести белорусские войска от границы с Украиной
В Индии устроили свадьбу на $600 млн с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером. Видео
Зеленский выступит перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм. Подробности
Покушение на Трампа. Что известно к этому часу – в Telegram РБК
Новый президент Ирана рассказал о своем отношении к России
Трамп выступил с заявлением после покушения
Кадры с Трампом сразу после стрельбы
Конор Макгрегор сообщил, что сделал ставку на испанцев и спрогнозировал счет
Покушение на Трампа попало на видео
Журналисты подали в суд на OpenAI за использование своих текстов