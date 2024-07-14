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Сын эмира Дубая стал вице-премьером и министром обороны ОАЭ

Наследного принца Дубая назначили вице-премьером и министром обороны ОАЭ
Вице-премьером и министром обороны ОАЭ стал сын эмира Дубая 41-летний Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум. Вторым вице-премьером назначен министр иностранных дел Абдалла бен Заид Аль-Нахайян
Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Премьер-министр и вице-президент ОАЭ, эмир Дубая Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум объявил о кадровых перестановках в правительстве и назначил своего сына Хамдана бен Мухаммеда бен Рашида Аль-Мактума вице-премьером и министром обороны страны, пишет Bloomberg.

Ранее эту должность занимал сам эмир Дубая. Вторым вице-премьером был назначен министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль-Нахайян.

ОАЭ состоит из семи эмиратов (Абу-Даби, Дубай, Аджман, Умм-эль-Кайван, Рас-эль-Хайма, Шарджа и Фуджейра), каждый из них представляет собой абсолютную монархию. Президентом и верховным главнокомандующим страны является глава крупнейшего эмирата и столицы — Абу-Даби — Мухаммед бен Заид Аль-Нахайян. Он назначает премьер-министра, как правило, эмира Дубая.

Правительство ОАЭ представлено в виде Совета министров во главе с премьером. Однако главное место в иерархии власти отведено Верховному совету ОАЭ. Туда входят главы всех эмиратов, они определяют внешнюю и внутреннюю политику государства и утверждают в должности премьер-министра.

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Фото:Abdelhadi Ramahi / Reuters
Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум был назначен премьером и эмиром Дубая в 2006 году, в 2022-м временно исполнял обязанности президента после смерти Халифа бен Заида Аль-Нахайяна в возрасте 73 лет. Нынешним главой государства стал младший брат Нахайяна. В 2015 году состояние Аль-Мактума оценивали в более $4 млрд. Его 41-летний сын Хамдан является наследным принцем Дубая.

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