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Россия и другие страны сокращают дипломатическое присутствие. Инфографика

Россия предписала Польше закрыть ее консульское агентство в Смоленске. Некоторые российские объекты за рубежом ранее также были закрыты. Где прошли сокращения — в материале РБК

Министерство иностранных дел России 14 июля вызвало посла Польши Кшиштофа Краевского и уведомило его о закрытии консульского агентства Республики Польша в Смоленске. Такое решение, как указано в заявлении дипломатического ведомства, принято из-за враждебной России политике и накачивании Украины оружием. После закрытия смоленского агентства у Польши останется в России посольство и три генеральных консульства (в Иркутске, Санкт-Петербурге и Калининграде). 

Неделей ранее, 6 июля, МИД объявил об отзыве с 1 октября 2023 года своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Как объяснил МИД России, решение принято в ответ на конфронтационные действия Хельсинки.

Ранее в мае стало известно о закрытии других диппредставительств России в Финляндии и Финляндии в России. По решению российского МИДа, с 1 июля должна была закрыться канцелярия посольства России в финской Лаппеенранте. С той же даты финская сторона должна закрыть петрозаводское и мурманское отделения генерального консульства страны в Санкт-Петербурге. Таким образом, у России пока останутся три дипломатических объекта — посольство в Хельсинки, генконсульство в Турку и консульство в Мариехамне, а у Финляндии — посольство в Москве.

Сокращение дипломатических объектов зарубежных государств в России и России за рубежом активно идет с февраля 2022 года. Так, Министерство иностранных дел Исландии 9 июня сообщило российскому послу в стране Михаилу Носкову о своем решении приостановить работу посольства в России с августа этого года на неопределенный срок. На основе принципа взаимности российскому посольству предложено понизить уровень своего представительства на острове. Согласно принятой практике, в таком случае вместо посла посольство возглавляет временный поверенный. МИД России обещал «соответствующую реакцию», но пока о конкретных шагах не сообщил.

Исландия объяснила свое решение тем, «что деятельность посольства в Москве в нынешних условиях не соответствует приоритетам внешнеполитического ведомства Исландии», однако в сообщении указано, что в будущем посольство может возобновить работу.

Россия и другие страны сокращают дипломатическое присутствие. Инфографика

31 мая о решении сократить дипломатическое присутствие в России объявила Германия. После взаимных высылок и сокращения числа дипломатов Берлин решил закрыть три генеральных консульства в России. Продолжат работу посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. По заявлению посольства Германии в России, «ничем не оправданным шагом к эскалации» стало решение правительства России о введении для сотрудников германских представительств и организаций квоты на уровне 350 человек. Чтобы продолжить работу, пришлось пойти на структурные изменения, что и приведет к закрытию генконсульств.

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Поскольку в дипломатической практике принят принцип взаимности, руководствуясь принципом паритета, Германия предписала и России сократить свое дипломатическое присутствие в стране. Вместо шести дипломатических объектов у России там останутся два — посольство в Берлине и генконсульство в Бонне.

Россия и другие страны сокращают дипломатическое присутствие. Инфографика

Всего за полтора года дипломатические объекты в России закрыли девять стран как по собственному решению, так и по предписанию Москвы. Из них три, помимо Исландии, приняли решение понизить уровень дипломатического представительства — Литву, Латвию и Эстонию теперь представляют временные поверенные, послы отозваны в столицы.

Практика закрытия дипломатических объектов началась в 2017 году закрытием дипмиссий России в США и США в России. В итоге сейчас Вашингтон в России представлен только посольством в Москве, три генконсульства были закрыты. Россия в США сохранила три дипломатических объекта — посольство в Вашингтоне и два генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке, еще два, в Сан-Франциско и Хьюстоне, по требованию американской стороны были закрыты.

В 2018 году Россия предписала Великобритании закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге, что стало ответной мерой на высылку российских дипломатов из-за дела Скрипалей.

В основном из-за принятых решений пострадала консульская работа иностранных государств в России и российских дипломатов за рубежом. В задачи консульских учреждений входит работа как с гражданами своей страны — выдача и замена документов, оказание помощи в экстренных случаях, так и с гражданами страны пребывания — выдача виз и другие услуги. Сокращение консульской сети среди прочего вынуждает заявителей дальше ездить для оформления документов.

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