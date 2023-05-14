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Минсельхоз США предупредил о падении производства зерна на Украине на 21%

Минсельхоз США: в 2023–2024 годах производство украинской пшеницы сократится на 21%
В Минсельхозе США ожидают, что производство пшеницы на Украине сократится до 16,5 млн тонн. Ведомство повысило прогноз по экспорту сельхозпродукции из-за «лучшей, чем ожидалось» работы зерновой сделки
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Минсельхоз США (USDA) ожидает, что в 2023–2024 годах производство пшеницы на Украине сократится на 21% по сравнению с 2022 годом, или до 16,5 млн тонн. В прошлом году в стране было произведено 20,9 млн тонн пшеницы, годом ранее — 33 млн.

Сбор других зерновых снизится до 28,67 млн тонн с 34,06 млн тонн в прошлом году: кукурузы будет собрано 22 млн тонн, ячменя — 5,9 млн тонн, овса — 350 тыс. тонн.

Основной причиной снижения ведомство называет продолжающиеся военные действия. На этом фоне экспорт пшеницы снизится с 15 млн тонн в 2022–2023 годах до 10 млн в 2023–2024 годах, а кукурузы — с 26,9 млн тонн до 16,5 млн. При этом, отмечает «Экономическая правда», по сравнению с предыдущим прогнозом USDA улучшило оценку экспорта пшеницы на 0,5 млн тонн, объяснив это лучшей, чем ожидалось, работой зерновой сделки.

Соглашение о вывозе украинского зерна из черноморских портов Россия и Украина по-отдельности заключили с Турцией и ООН летом 2022 года. Срок его действия несколько раз продлевался, в последний раз — до 18 мая. У Москвы есть претензии к сделке, в частности к положению, которое касается устранения преград для экспорта российских удобрений и сельхозпродукции. Российская сторона обещала выйти из соглашения, если этот вопрос не решится.

По оценкам Yahoo Finance, по итогам 2022 года экспорт зерна из Украины в 2022 году уменьшился на 32% — до 16,2 млн тонн, однако, несмотря на продолжающийся конфликт, страна стала девятым крупнейшим производителем пшеницы в мире.

Этой весной Польша, Венгрия, Болгария и Словакия ограничили импорт украинской агропродукции из-за убытков, которые терпят местные фермеры. Затем Еврокомиссия запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в эти страны, а также в Румынию. Ограничения не касаются транзита сельскохозяйственных культур через эти страны, они могут свободно обращаться на других европейских рынках. Меры будут действовать с 2 мая до 5 июня. К этому решению захотела присоединиться Молдавия. Киев предупредил, что расценит это как «крайне недружественный шаг» и в ответ запретит весь импорт из страны.

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