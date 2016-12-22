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Турчак встретится с Асадом в Дамаске после ударов США
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Турчак встретится с Асадом в Дамаске после ударов США
Война в Сирии, 13:57
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Турчак встретится с Асадом в Дамаске после ударов США
Андрей Турчак прибыл в Дамаск после нанесения коалицией США ударов по Сирии, обстановку в городе единоросс назвал «спокойной». 15 апреля секретарь генсовета «Единой России» намерен встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом
Андрей Турчак (Фото: Владимир Федоренко / ТАСС)

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прибыл в субботу, 14 апреля, в Дамаск. Об этом РБК сообщил сам Турчак.

На следующий день, на 15 апреля, у него запланирована встреча с президентом Сирии. На ней также будет присутствовать заместитель Турчака Сергей Железняк, депутаты Госдумы и глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

«Для нас Башар Асад — это не только президент Сирии, но еще и генеральный секретарь БААС (Партия арабского социалистического возрождения. — РБК). Мы расскажем ему о переговорах с представителями партии и обсудим дальнейшее сотрудничество», — уточнил Турчак. С учетом того, что визит совпал с нанесением ракетных ударов по Сирии, во время субботних и воскресных встреч, скорее всего, будет обсуждаться и нынешняя ситуация, сказал политик.

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По словам секретаря генсовета «Единой России», несмотря на нанесенные ракетные удары, «в городе мирная жизнь, народ гуляет, все спокойно». В субботу единороссы также планируют посетить школы сирийской столицы, встретиться с руководством БААС и подписать с партией соглашение. Соглашение между «Единой Россией» и БААС подразумевает «укрепление межпартийных связей», пояснил РБК Турчак.

На субботу также запланирована встреча со спикером Народного совета Сирии Хаммудом Саббахом. Эта встреча состоится в продолжение визита руководства БААС в Россию в конце 2017 года, уточнил Турчак. Также это «продолжение договоренностей, которые были достигнуты в Сочи».

«Символично, что визит происходит именно сегодня — с учетом агрессии [ракетных ударов], которая не поддается здравому смыслу и произошла в нарушение международных норм. Но народ Сирии поддерживает своего президента», — заявил секретарь генсовета «Единой России».

На вопрос РБК, не было ли намерений отменить поездку в Дамаск, единоросс сказал: «А почему мы должны были это делать? Все идет по плану. Никакие бомбардировки не остановят мирную жизнь».

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В среду, 11 апреля, в Сирию прибыла российская делегация под руководством координатора депутатской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрия Саблина. В группу также вошли депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик и губернатор ХМАО Наталья Комарова. При этом тогда делегаты были уверены, что США не смогут нанести удар по «посольству мира», как они себя назвали.

США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии в ночь на 14 апреля. Минобороны России сообщало, что общее количество ракет, выпущенных силами коалиции, превысило сто единиц.

Авторы: Наталья Галимова, Мария Кокорева.
Теги: Сирия , Андрей Турчак , «Единая Россия»
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