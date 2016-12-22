Власти Подмосковья извинились перед жителями за «неудобства» с «Ядрово»

«Мне очень стыдно, что так получилось», — сказал глава администрации губернатора Подмосковья на акции выступающих за закрытие полигона «Ядрово» в Волоколамске. От свалочных выбросов с него в марте пострадали 50 детей

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Глава администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов извинился перед местными жителями за то, что полигон «Ядрово» «в последние месяцы доставил им неудобства». Такое заявление, как передает корреспондент РБК, он сделал, выступая перед местными жителями на митинге против полигона «Ядрово».

На сцену Кузнецова, как передает корреспондент РБК, буквально вытащили митингующие: активисты заявили, что знают, что он здесь, и стали просить его выступить. Впоследствии чиновника, который хотел сначала уйти, во время речи перебивали и недовольно гудели.

«Мне очень стыдно, что так получилось», — сказал Кузнецов о проблеме с «Ядрово». Также чиновник сообщил, что завоз мусора на полигон закончен. Он добавил, что проблема со свалкой — это «общая ответственность», и напомнил, что бывший глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, который, по мнению подмосковных властей, «игнорировал проблему», отправлен в отставку.​

Затем ведущие митинга со сцены хотели задать главе администрации губернатора Подмосковья «вопрос от народа», но чиновник сказал, что уже все сказал. Когда он уходил, ведущие попросили жителей не вести себя агрессивно. «Новые посадки не нужны», — прозвучало со сцены.

Митинг против «Ядрово» состоялся в Волоколамске 14 апреля. Местные жители собрались на Волоколамском шоссе, возле памятника героям-саперам, неподалеку от мусорного полигона, все они требовали закрыть свалку. На акции выступила в том числе телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак. Местных жителей она призвала бороться и объединяться с другими городами. Собравшиеся ей аплодировали. Митинг в городе закончился, в конце активисты презентовали для губернатора области Андрея Воробьева торт из мусора. Протестные акции 14 апреля также были запланированы в еще нескольких городах Подмосковья. Все они были приурочены ко дню рождения Воробьева.

Сколько именно человек поучаствовали в акции в Волоколамске, мэр города Петр Лазарев в разговоре с РБК сразу назвать затруднился, сославшись на то, что еще только едет на акцию. «[На митинге] около 5 тыс. [человек]. Все нормально», — сообщил он позже РБК.​ В пресс-службе администрации города РБК в свою очередь заявили, что не обладают информацией об акции протеста и количестве участников в Волоколамске. «У меня этой информации нет», — сообщил сотрудник пресс-службы. Нет таких данных и у сотрудника пресс-службы ГУ МВД по Московской области. «Проверяем», — заявили РБК в ведомстве в ответ на вопрос о количестве собравшихся на митинге в Волоколамске.

Жители Волоколамска массово жалуются на неприятный запах со свалки «Ядрово» с конца февраля. В начале марта в городе прошло несколько акций протеста: активисты требовали немедленного закрытия полигона. Впоследствии, 7 марта, в «Ядрово» был введен режим чрезвычайной ситуации, а спустя десять дней Министерство экологии Подмосковья отчиталось о ликвидации всех трещин, которые источали сероводород. Несмотря на это, 21 марта из-за выброса свалочного мусора с полигона в Волоколамске с жалобами на плохое самочувствие в Центральную районную больницу города обратились 50 детей, сообщали в Минздраве. Пятерых по итогам осмотра госпитализировали: одного мальчика — с высоким давлением, еще четырех — «по настоянию родителей для дальнейшего обследования».