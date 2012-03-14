В МВД пройдет экстренное совещание из-за ЧП в ОВД "Дальний"

В Министерстве внутренних дел РФ 15 марта пройдет экстренная коллегия, связанная со скандальным делом в отношении бывших сотрудников казанского ОВД "Дальний". Об этом в своем блоге рассказал депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Александр Хинштейн.

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Между тем парламентарий уже высказал свое скептическое отношение к предстоящему совещанию в полицейском ведомстве. "Интересно, кого теперь сделают крайним? Причина-то в том, что система больна, реформы нет", - отметил заместитель председателя комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции.

Напомним, 10 марта 2012г. в городскую больницу №18 из отдела полиции №9 "Дальний" управления МВД РФ по Казани бригадой скорой медицинской помощи был доставлен 52-летний житель Казани с повреждениями прямой кишки. После оперативного вмешательства хирургов мужчина был переведен в реанимационное отделение, где через несколько часов скончался. По предварительным данным медиков, повреждения были причинены тупым твердым предметом.

В тот же день по подозрению в совершении данного преступления был задержан участковый уполномоченный отдела полиции "Дальний" УМВД РФ по Казани Ильшат Гарифуллин. Как полагает следствие, не имея достаточных оснований, он доставил 52-летнего подозреваемого в краже мужчину в отдел полиции для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Здесь участковый фальсифицировал материалы, послужившие основанием для составления в отношении задержанного подложного протокола о совершении им мелкого хулиганства. Следствие считает, что именно он вывел мужчину из камеры для административно задержанных и передал его оперативникам. И.Гарифуллину предъявлено обвинение по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий) и ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог). Свою вину он признал полностью.

Также следствие предъявило обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий) заместителю начальника отдела полиции "Дальний" по оперативной работе Фаилю Сабирзянову, заместителю начальника угрозыска Алмазу Василову и двум оперуполномоченным - Ильнару Ибатуллину и Рамилю Ахметзянову.

Кроме того, в следственное управление СК РФ по Татарстану поступило заявление от 20-летней жительницы Казани, которая сообщила, что сотрудники отдела полиции "Дальний" задержали ее и требовали дать признательные показания, угрожая в случае отказа применением насилия.