В МИД ответили на слова Алиева о посольстве Азербайджана в Киеве

МИД России назвал несоответствующими действительности заявления Ильхама Алиева о «преднамеренных» атаках на посольство Азербайджана в Киеве. В Москве сообщили, что Баку ранее получал разъяснения по этим вопросам

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева «о якобы имевшем место «целенаправленном характере ракетных ударов» по объектам Азербайджанской Республики на Украине не соответствуют действительности». Об этом сообщили РБК в МИД России, комментируя заявления Алиева на Мюнхенской конференции по безопасности.

Азербайджанской стороне своевременно предоставлялись необходимые разъяснения по поводу повреждений посольства страны на Украине, отметили в министерстве. В частности, 21 ноября 2025 года послу Азербайджана в Москве «выразили искреннее сожаление по поводу повреждений зданий и территории азербайджанской дипмиссии на Украине ». «Вместе с тем было отмечено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно – падения ракеты ЗРК «Патриот» », - сообщили в МИД России.

Азербайджанская сторона также была проинформирована о том, что российские военные наносят удары по законным военным целям - объектам украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе расположенным в Киеве. «При планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданскому населению, учитываются места расположения дипломатических представительств иностранных государств», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство обратило внимание на то, что Киев «в нарушение норм международного гуманитарного права» размещает военные объекты, в том числе средства ПВО, в жилой застройке, подвергая тем самым угрозе гражданское население.

Ранее Алиев, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, отметил, что Азербайджан во время контактов с Россией «много раз» поднимал вопрос о повреждениях посольства страны на Украине.

После первого взрыва, отметил азербайджанский президент, «мы передали нашим российским коллегам все координаты наших дипломатических представительств». Также Азербайджан «выступал со специальными заявлениями, был приглашен посол и была объявлена нота», добавил Алиев. По его словам, контакты велись на уровне минмстерств иностранных дел и администраций президентов.

В ноябре прошлого года МИД Азербайджана вызвал российского посла Михаила Евдокимова в связи с повреждением азербайджанского посольства в Киеве.

В ночь на 14 ноября российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу, сообщало Минобороны.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре.