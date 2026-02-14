 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Зеленский заявил о желании завершить конфликт на Украине до конца года

Военная операция на Украине
Киев хочет завершить конфликт с Россией до конца года, заявил Зеленский. При этом Украина хочет получить от США гарантии безопасности на срок, минимум вдвое дольше, чем предлагает Вашингтон
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Киев надеется, что боевые действия на Украине завершатся в течение этого года, заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова передает ТСН.

Украинская сторона получила от США предложение о получении гарантий безопасности сроком на 15 лет, но Киев хочет, чтобы этот срок был продлен до 30-50 лет, пояснил он. Говоря о территориальном вопросе Зеленский подчеркнул, что Украина никогда полностью не выведет войска из Донбасса.

В конце декабря Зеленский уже говорил, что предложил президенту США Дональду Трампу предоставить Киеву гарантии безопасности сроком до 50 лет. «Я сказал ему, что у нас уже война идет и она уже почти 15 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее», — сказал украинский лидер.

Politico узнало, почему Трамп откладывает соглашение о гарантиях Украине
Политика
Дональд Трамп

Киев получил информацию от США о готовности конгресса ратифицировать гарантии безопасности, сообщил 13 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига. За день до этого Зеленский подписал указ о подготовке международных договоров относительно гарантий безопасности для Украины. Тогда же украинский лидер отмечал, что «война может закончиться в течение нескольких месяцев» — если переговоры будут проходить «добросовестно».

При этом Politico узнало, что США не предоставят Украине гарантии безопасности до согласования Киевом и Москвой договора о прекращении огня. «Главным камнем преткновения» является территориальный вопрос, рассказал собеседник издания.

Financial Times осообщала, что Украина планирует провести референдум и выборы президента этой весной, а объявление об этом сделают 24 февраля. По данным газеты, это связано с требованием Вашингтона к Киеву провести оба голосования не позднее 15 мая, иначе Украина рискует потерять предложенные США гарантии безопасности.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины
Политика
Владимир Зеленский

Киев по вопросу территорий придерживается принципа «стоим, где стоим». США в качестве компромисса предлагали создать демилитаризованную «свободную экономическую зону».

Российский президент Владимир Путин говорил, что Россия установит контроль над всей территорией Донбасса военным или иным путем. «Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины. Безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять», — говорил глава государства.

