Политика⁠,
0

Алиев сообщил о контактах с Россией из-за повреждений посольства в Киеве

Азербайджан контактировал с Россией после повреждений посольства в Киеве, заявил Ильхам Алиев. Минобороны России указывало, что наносит удары только по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Азербайджан во время контактов с Россией «много раз» поднимал вопрос о повреждениях посольства страны на Украине. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе панельной дискуссии (цитата по полному видео выступления Алиева, опубликованного в Youtube администрации азербайджанского президента).

«Да, определенно, этот вопрос поднимался много раз во время многочисленных контактов между нашими официальными лицами на уровне министерств иностранных дел и администраций президентов», — заявил Алиев. При этом он возложил ответственность за взрывы на Россию.

По словам Алиева, после первого взрыва, «мы передали нашим российским коллегам все координаты наших дипломатических представительств». Также Азербайджан «выступал со специальными заявлениями, был приглашен посол и была объявлена нота», заявил Алиев, сказав, что всего было три взрыва, и назвал это «недружественным шагом».

«Мы действуем исключительно дипломатическим путем», — добавил он. Вопрос, по словам Алиева, обсуждался на уровне «министерств иностранных дел и администраций президентов».

РБК отправил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и в МИД России.

Российского посла вызвали в МИД Азербайджана
Политика
Михаил Евдокимов

В конце прошлого года МИД Азербайджана вызвал российского посла Михаила Евдокимова в связи с повреждением азербайджанского посольства в Киеве.

До этого МИД Азербайджана сообщал о повреждении посольства на Украине 28 августа. По сообщению дипмиссии, некоторые окна были разбиты, на крыше консульского отдела образовались трещины.

В ночь на 14 ноября российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу, сообщало Минобороны.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре.

