ЦРУ изучили в Норвегии тайное устройство, вызывающее «гаванский синдром»

В Норвегии разработали устройство, способное вызывать неврологические симптомы, похожие на «гаванский синдром», пишет WP. Прежде американские дипломаты в разных частях мира жаловались на внезапные головные боли и потерю зрения

Центральное разведывательное управление США в Лэнгли (Фото: Kevin Wolf / AP / ТАСС)

ЦРУ и Пентагон проверили секретное устройство в Норвегии в рамках расследования «гаванского синдрома», сообщает The Washington Post.

По его данным, норвежский ученый в 2024 году в условиях строгой государственной секретности собрал устройство, способное излучать мощные микроволновые импульсы, и протестировал его на себе. После эксперимента у исследователя появились неврологические симптомы, похожие на проявления так называемого гаванского синдрома, говорится в статье.

Об этих результатах власти Норвегии доложили ЦРУ. В том же году страну как минимум дважды посещали представители Пентагона и Белого дома для изучения этого устройства.

«Гаванский синдром» (Anomalous Health Incidents, AHI) получил свое название после инцидента, произошедшего в 2016 году на Кубе. Американские дипломаты пожаловались на внезапные головные боли, потерю слуха и зрения, проблемы с равновесием и тошноту. При медицинских обследованиях были выявлены легкое травматическое повреждение мозга у некоторых из них, а также проблемы с центральной нервной системой. Позже похожие инциденты произошли в Китае, Германии и Сербии.

По словам источников, норвежский эксперимент не доказывает, что симптомы «гаванского синдрома» вызваны иностранным оружием. Недомогание ученого отличалось от «классических» симптомов, однако этот эпизод усилил позицию тех, кто считает, что импульсные энергетические устройства могут воздействовать подобным образом на организм человека.

Параллельно с этим, по данным издания, в последние месяцы своих полномочий администрация Джо Байдена тайно приобрела иностранное устройство, излучающее импульсные радиоволны, способные потенциально вызывать «гаванский синдром». Его в настоящий момент тестирует Минобороны США. В конструкции есть компоненты российского происхождения, но кто его создал, официально не установлено, сказано в публикации WP.

Аналогичные данные ранее публиковал CNN. По информации канала, Пентагон уже больше года тестирует приобретенное в ходе тайной операции неизвестное устройство, которое, предположительно, может вызывать «гаванский синдром». Оно небольшого размера и может поместиться в рюкзак, американские военные купили его за «миллионы долларов».

В январе 2025-го пять из семи спецслужб США сочли «крайне маловероятным», что ответственность за случившееся с американскими дипломатами за границей несут противники Вашингтона. Еще два агентства заявили, что виновными могут быть иностранные спецслужбы.

Москва отвергала подозрения о причастности России к «гаванскому синдрому». «Все это не более чем беспочвенное, голословное обвинение СМИ», — сказал представитель президента Дмитрий Песков. Он отметил, что тема «гаванского синдрома» много лет «муссируется в прессе».