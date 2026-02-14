 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Рубио исключил отказ США от усилий для мира на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Рубио опроверг сообщения о возможном отказе Трампа от участия в урегулировании украинского конфликта из-за парламентских выборов. Он заявил, что Вашингтон по-прежнему намерен добиваться мирного решения и не уйдет от переговоров
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Alex Brandon / Reuters)

Подозрения, что президент США Дональд Трамп может в ближайшие недели отказаться от участия в урегулировании украинского конфликта не соответствуют действительности. Их опроверг госсекретарь Марко Рубио в интервью Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Рубио напомнил, что американская сторона поставляет оружие Украине, а не России, и вводит санкции против Москвы, а не Киева. «Мы находимся в уникальном положении, будучи, вероятно, единственной страной на земле, которая может заставить обе стороны обсудить возможность прекращения этой войны на переговорных условиях. И это обязательство, от которого мы не откажемся, потому что считаем его уникальным», — сказал Рубио.

Он напомнил о переговорах Москвы, Киева и Вашингтона в Абу-Даби 4–5 февраля, говоря о днях, когда «кажется, что мы добились довольно существенного прогресса», но добавил, что сторонам нужно «окончательное решение, чтобы почувствовать, что работа того стоила».

«Мы продолжим искать способы найти решение этой проблемы, приемлемое для Украины и приемлемое для России. Возможно, это не сработает, но мы сделаем все возможное, чтобы попытаться заключить сделку», — добавил госсекретарь США.

«Европа должна выжить». Что рассказал Рубио на конференции в Мюнхене
Политика
Марко Рубио

Ранее 12 февраля журнал The Atlantic написал, что президент США может в ближайшие несколько недель «переключиться» с тему украинского урегулирования на промежуточные выборов в Конгресс осенью 2026. Трамп может решить, что переговоры стали для него «политическим проигрышем», и уйти, «возложив вину за провал дипломатии на непримиримость одной или обеих воюющих сторон», говорится в материале.

По итогам выборов 2024 года республиканцы получили не только Белый дом, но и контроль над обеими палатами конгресса. Однако в феврале Axios сообщил о риске утраты республиканцами США контроля над конгрессом — правящая в США Республиканская партия допускает потерю контроля и над палатой представителей, и над сенатом конгресса США — по итогам предстоящих осенью промежуточных выборов. Переход верхней и нижней палат конгресса под контроль Демократической партии стал бы подлинным «политическим потрясением».

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов палаты представителей конгресса (срок полномочий ее членов составляет два года) и 33 сенатора (шесть лет). Также состоятся специальные выборы на вакантные места сенаторов от Огайо и Флориды, которые занимали вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио.

По результатам последнего опроса (9–12 января) Economist/YouGov, 44% избирателей в США поддержат выдвиженцев от Демократической партии, за их противников отдадут голос 40% опрошенных.

Россия осуждает любую помощь Украине. Москва подчеркивает, что эти действия не изменят ход военной операции и лишь затягивают конфликт.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Марко Рубио США Украина урегулирование
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
«Европа должна выжить». Что рассказал Рубио на конференции в Мюнхене
Политика
Рубио назвал хорошую и плохую новости по Украине
Политика
Рубио назвал глупой и опасной «послевоенную эйфорию» Запада
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Глава оргкомитета ОИ-2028 выставил на продажу бизнес из-за дела Эпштейна Общество, 16:25
Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области Общество, 16:21
Жубер заявил, что Гуменника засудили в произвольной программе Олимпиады Спорт, 16:21
Зеленский заявил, что «Виктор» думает об увеличении живота, а не армии Политика, 16:17
Рубио исключил отказ США от усилий для мира на Украине Политика, 16:04
МОК связал нехватку презервативов в Олимпийской деревне с 14 февраля Спорт, 16:03
Суд назначил 15 суток ареста заблокировавшим вход в офис Роскомнадзора Общество, 15:53
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
«Тоттенхэм» объявил о назначении хорвата Тудора главным тренером Спорт, 15:50
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 15:34
Украинец обвинил россиянина в провале. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:30
Норвежки выиграли лыжную эстафету на ОИ благодаря двум падениям шведки Спорт, 15:22
В Финляндии допустили пересмотр сделок россиян с недвижимостью Политика, 15:21
Рубио назвал условие встречи Трампа с верховным лидером Ирана Политика, 15:20