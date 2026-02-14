Рубио исключил отказ США от усилий для мира на Украине

Рубио опроверг сообщения о возможном отказе Трампа от участия в урегулировании украинского конфликта из-за парламентских выборов. Он заявил, что Вашингтон по-прежнему намерен добиваться мирного решения и не уйдет от переговоров

Марко Рубио (Фото: Alex Brandon / Reuters)

Подозрения, что президент США Дональд Трамп может в ближайшие недели отказаться от участия в урегулировании украинского конфликта не соответствуют действительности. Их опроверг госсекретарь Марко Рубио в интервью Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Рубио напомнил, что американская сторона поставляет оружие Украине, а не России, и вводит санкции против Москвы, а не Киева. «Мы находимся в уникальном положении, будучи, вероятно, единственной страной на земле, которая может заставить обе стороны обсудить возможность прекращения этой войны на переговорных условиях. И это обязательство, от которого мы не откажемся, потому что считаем его уникальным», — сказал Рубио.

Он напомнил о переговорах Москвы, Киева и Вашингтона в Абу-Даби 4–5 февраля, говоря о днях, когда «кажется, что мы добились довольно существенного прогресса», но добавил, что сторонам нужно «окончательное решение, чтобы почувствовать, что работа того стоила».

«Мы продолжим искать способы найти решение этой проблемы, приемлемое для Украины и приемлемое для России. Возможно, это не сработает, но мы сделаем все возможное, чтобы попытаться заключить сделку», — добавил госсекретарь США.

Ранее 12 февраля журнал The Atlantic написал, что президент США может в ближайшие несколько недель «переключиться» с тему украинского урегулирования на промежуточные выборов в Конгресс осенью 2026. Трамп может решить, что переговоры стали для него «политическим проигрышем», и уйти, «возложив вину за провал дипломатии на непримиримость одной или обеих воюющих сторон», говорится в материале.

По итогам выборов 2024 года республиканцы получили не только Белый дом, но и контроль над обеими палатами конгресса. Однако в феврале Axios сообщил о риске утраты республиканцами США контроля над конгрессом — правящая в США Республиканская партия допускает потерю контроля и над палатой представителей, и над сенатом конгресса США — по итогам предстоящих осенью промежуточных выборов. Переход верхней и нижней палат конгресса под контроль Демократической партии стал бы подлинным «политическим потрясением».

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов палаты представителей конгресса (срок полномочий ее членов составляет два года) и 33 сенатора (шесть лет). Также состоятся специальные выборы на вакантные места сенаторов от Огайо и Флориды, которые занимали вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио. По результатам последнего опроса (9–12 января) Economist/YouGov, 44% избирателей в США поддержат выдвиженцев от Демократической партии, за их противников отдадут голос 40% опрошенных.

Россия осуждает любую помощь Украине. Москва подчеркивает, что эти действия не изменят ход военной операции и лишь затягивают конфликт.