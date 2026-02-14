 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский заявил, что «Виктор» думает об увеличении живота, а не армии

Зеленский отметил, что Украина и ее народ сыграли роль в обретении независимости некоторыми европейскими странами. «Виктор» же думает, не как увеличить армию, «чтобы остановить возвращение российских танков», а о животе, заявил он
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

«Виктор» думает не об укреплении армии своей страны, а, вероятно, об увеличении собственного живота, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он не уточнил, о ком идет речь, однако среди европейских лидеров один человек носит это имя — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Зеленский высоко оценил роль Украины и украинского народа в получении независимости Польшей, Молдавией и Румынией.

«Даже Виктор может думать о том, как увеличить свой живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить возвращение российских танков на улицы Будапешта», — заявил он.

В Венгрии 23 октября 1956 года началось вооруженное восстание против существовавшего в стране просоветского режима. Оно было полностью подавлено советскими войсками к середине ноября. В ноябре-декабре Генеральная Ассамблея ООН приняла ряд резолюций, призывавших СССР прекратить «вооруженные нападения на народ Венгрии» и вмешательство в ее внутренние дела. Президент России Владимир Путин говорил, что ввод советских войск на венгерскую территорию в 1956 году был ошибкой. В Будапеште это заявление восприняли положительно.

Российские власти затем неоднократно подчеркивали, что Россия не является угрозой для Европы.

Венгерский премьер в молодости был антисоветским активистом, он до сих пор считает тот период в истории Венгрии трагическим. Он отмечал, что Будапешту приходилось в те времена «танцевать под ту дудку, которую свистит Москва». «К счастью, то, что когда-то было трагедией, теперь в лучшем случае превратилось в комедию. К счастью, Брюссель — это не Москва. Москва была трагедией. Брюссель — это просто плохая современная пародия», — рассказал Орбан в 2023 году.

В годы Второй мировой войны Венгрия также была союзницей нацистской Германии. В октябре 1944 — феврале 1945 года Красная армия силами 2-го и 3-го Украинских фронтов провела Будапештскую операцию, которая привела к выводу из войны Венгрии, освобождению ее центральных районов и Будапешта.

В отношениях Венгрии и Украины давно существует напряженность ввиду ряда факторов. Среди таковых — ситуация с венграми, проживающими в Закарпатье (прежде входило в состав Венгрии, сейчас — Украины), критика Будапештом помощи Киеву со стороны Евросоюза и препятствование присоединению Украины к ЕС.

Зеленский и Орбан на фоне этого периодически обмениваются резкими выражениями в адрес друг друга. Накануне премьер Венгрии заявил, что украинский лидер, говоря о желании Киева быть готовым ко вступлению в ЕС не позднее 2027 года, «едет на лошади задом наперед».

Выступая 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Зеленский заявил, что «каждый Виктор», который живет за счет Европы, но продает ее интересы, «заслуживает подзатыльник». Фамилии человека он также не назвал и не уточнил, кого имеет в виду. Орбан отреагировал на это: он предупредил, что «каждый получит по заслугам».

Политик подчеркнул, что они с украинским президентом не смогут прийти к взаимопониманию. По словам Орбана, он — свободный человек, который служит венгерскому народу. При этом Зеленского он назвал человеком в отчаянном положении, который уже четвертый год «не может или не желает положить конец войне», несмотря на помощь президента США.

«Поэтому, как бы вы мне ни льстили, мы не можем поддержать ваши военные усилия», — написал Орбан.

Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Виктор Орбан Венгрия Армия Молдавия Польша Румыния Вторая мировая война
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Виктор Орбан
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
