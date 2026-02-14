Глава МИД Китая заявил об осмелевшей для переговоров с Россией Европе

В прошлом Европа наблюдала за ситуацией со стороны, сейчас же она набралась смелости, чтобы вести с Россией переговоры, заявил Ван И. По его мнению, у ЕС изначально было право на участие в урегулировании на Украине

Ван И (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Китай приветствует тот факт, что Европа «набралась смелости» для возобновления диалога с Россией. Об этом заявил глава китайского МИДа Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Европа не должна быть в меню, а должна быть за столом переговоров. И сейчас мы видим, что Европа набралась смелости, чтобы вести переговоры с Россией», — сказал министр, отметив, что прежде ЕС скорее наблюдал за происходящим со стороны.

Тем не менее, диалог не должен вестись «ради самого диалога», он должен быть содержательным, подчеркнул дипломат. Все региональные проблемы должны решаться с помощью диалога и консультаций, а в случае конфликта на Украине необходимо найти политическое решение, отметил Ван И.

Он призвал страны Европы представить собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Мирный договор «не упадет с неба» без диалога, добавил министр.

В ответ на вопрос, что может сделать Китай, чтобы повлиять на процесс урегулирования, Ван И ответил, что его страна не вовлечена в конфликт и у нее нет права голоса. У Европы же, где конфликт и идет, есть право участвовать в переговорах, считает он.

Дискуссии о необходимости возобновления диалога с Россией активно ведутся в Европе в последние недели. Некоторые европейские политики выступили с соответствующими призывами, другие раскритиковали инициативу. На очередных переговорах по Украине, которые состоятся в Женеве 17 и 18 февраля, как и на предыдущих, европейских представителей не будет.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что лидеры европейских стран иногда негласно вступают в диалог с Россией и просят не объявлять о контактах. «У нас есть контакты с некоторыми европейскими лидерами. Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и «подпольно» контактируют», — сообщил он в начале февраля.

По словам главы МИДа, ничего из сообщаемого европейскими лидерами не отличается от публичных заявлений. «Это те же призывы: «Давайте заканчивать»; «Надо что-то делать», — пояснил министр. Он полагает, что ЕС «попал в собственную ловушку» из-за бескомпромиссной позиции.

В ноябре постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что Пекин готов сыграть «конструктивную роль» в достижении прекращения огня на Украине и последующем урегулировании.

По его словам, Китай намерен продолжать взаимодействовать со всеми сторонами конфликта и «направлять более взвешенную, объективную и рациональную позицию международного сообщества».