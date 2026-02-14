 Перейти к основному контенту
Губернатор Калифорнии посоветовал Дании «спать с открытым глазом»

Ньюсом: Дания должна спать с одним открытым глазом из-за претензий на Гренландию
Претензии США на Гренландию
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отметил, что угрозы Трампа взять Гренландию под контроль вряд ли исчерпаны. «С Трампом все никогда не заканчивается. Спи с одним открытым глазом», — сказал он
Гэвин Ньюсом
Гэвин Ньюсом (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Дании из-за претензий США на Гренландию следует «спать с одним открытым глазом». Такое мнение выразил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в беседе с датским телеканалом TV2.

Журналист канала спросил, следует ли считать угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии исчерпанными.

«Нет. С Трампом все никогда не заканчивается. Спи с одним открытым глазом, — ответил Ньюсом.

Гэвин Ньюсом после возвращения Трампа в Белый дом стал одним из главных его критиков в Демократической партии США. Его имя называют среди политиков, которые могут получить номинацию от демократов на президентских выборах 2028 года.

Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией

Гренландия в прошлом была датской колонией. Во время Второй мировой войны США заняли ее территорию и затем сохранили там военное присутствие. После завершения конфликта ООН настаивала на деколонизации Гренландии, но остров остался колонией Дании до 1953 года. Сейчас Гренландия по-прежнему является частью королевства, однако с 2009 года обладает статусом автономии и правом самостоятельно определять внутреннюю политику.

После возвращения к власти Трамп неоднократно заявлял о планах включить остров в состав Соединенных Штатов, в том числе говорил, что остров «окружен российскими и китайскими судами» и «абсолютно необходим» США для обороны. 10 января республиканец сообщил о готовности Вашингтона «что-то предпринять» в отношении Гренландии даже без согласия ее жителей. Белый дом называл «вариантом» установления контроля над Гренландией использование американских вооруженных сил, а также покупку и прочие методы.

После январских переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте по вопросам безопасности Гренландии и Арктического региона президент США объявил, что была заложена основа для будущего соглашения по острову. Также Трамп сообщил, что отказался от идеи введения пошлин против восьми европейских стран. Тарифы 10% должны были вступить в силу 1 февраля, в случае если те не позволили бы США взять под контроль Гренландию.

В последнее время Трамп уделяет меньше внимания острову в своих заявлениях. Однако 14 февраля Белый дом по случаю Дня Святого Валентина разместил в соцсети X валентинку с Гренландией: на ней изображение карты острова помещено в рамку в форме сердца. Подпись на картинке гласит: «Пришло время определиться с нашими отношениями».

Россия не имеет территориальных притязаний к Гренландии и не вынашивает «агрессивных планов» в отношении соседних стран в Арктике, подчеркнул российский посол в Дании Владимир Барбин.

