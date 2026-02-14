Экс-стратег Трампа обсуждал с Эпштейном свержение папы римского

Из переписки Бэннона и Эпштейна в 2019 году следует, что экс-советник Трампа пытался подорвать авторитет понтифика, который выступал против националистического популизма

Стив Бэннон (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Экс-советник президента США Дональда Трампа и бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон обсуждал с Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления и умершим в тюрьме, «свержение папы римского Франциска, сообщает CNN со ссылкой на обнародованные документы Минюста.

Из переписки между ним и финансистом в 2019 году следует, что Бэннон пытался подорвать авторитет понтифика (тот умер в апреле 2025 года) после ухода из администрации Трампа. Бывший советник резко критиковал папу Франциска, считая его противником своей, как объясняет CNN, «суверенитетской» концепции — разновидности националистического популизма, охватившего Европу в 2018 и 2019 годах. Финансист поддерживал Бэннона.

«Я свергну [папу] Франциска, — писал он Эпштейну в июне 2019 года. — Клинтоны, Си Цзиньпин, Франциск, ЕС — давай, брат».

В своих письмах Эпштейну Бэннон ссылался на книгу французского журналиста Фредерика Мартеля In the Closet of the Vatican, вышедшую в 2019 году, в которой Мартель утверждал, что «80% священнослужителей в Ватикане являются геями» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Бывший стратег Трампа проявил интерес к экранизации книги журналиста после встречи с ним в Париже и намекал в переписке с финансистом, что тот может стать продюсером фильма. «Теперь вы исполнительный продюсер фильма ITCOTV (In the closet of the Vatican)», — писал Бэннон.

Как отмечает CNN, неясно, насколько серьезным было предложение Бэннона Эпштейну, в ходе переписки сам финансист не упоминает об этом, но спрашивает о возможности съемок экс-советником фильма о философе Ноаме Хомском. При встрече с Бэнноном в отеле автор книги заявил, что не может согласиться на экранизацию, поскольку права на фильм принадлежат издателям, которые уже заключили соглашение с корпорацией. CNN журналист сказал, что, по его мнению, Бэннон хотел «использовать» книгу в своих попытках противостоять папе римскому.

Эпштейн также отправил экс-советнику Трампа статью под названием «Папа Франциск или Стив Бэннон? Католики должны сделать выбор», на что тот ответил: «Выбор очевиден».

Биограф папы Франциска Остин Айвери считает, что Бэннон рассчитывал использовать книгу Мартеля, чтобы опозорить понтифика и навредить ему. «Я думаю, он сильно ошибся в оценке сути книги — и папы Франциска», — сказал биограф CNN.

В документах сам Эпштейн шутил со своим братом Марком о том, что пригласит папу к себе домой на «массаж» во время его визита в США в 2015 году. Когда экс-советник поделился с финансистом статьей о том, что Ватикан осуждает «популистский национализм», тот процитировал библейскую поэму Джона Мильтона «Потерянный рай», в которой сатана изгнан с небес.

«Лучше царствовать в аду, чем служить на небесах», — написал Эпштейн Бэннону.

Как отмечает CNN, папа Франциск был серьезным препятствием для националистического популизма Бэннона. В 2018 году бывший стратег Трампа в интервью The Spectator назвал Франциска «достойным презрения», обвинив его в поддержке «глобалистской элиты». Рим и Ватикан играли важную роль для Бэннона. Он основал римское бюро, когда руководил Breitbart News, и участвовал в попытках создать «школу гладиаторов» для защиты иудео-христианских ценностей. Франциск же резко критиковал национализм и сделал защиту прав мигрантов отличительной чертой своего понтификата.