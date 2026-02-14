 Перейти к основному контенту
Дело Эпштейна⁠,
0

Экс-стратег Трампа обсуждал с Эпштейном свержение папы римского

CNN: экс-стратег Трампа Бэннон обсуждал с Эпштейном свержение папы Франциска
Сюжет
Дело Эпштейна
Из переписки Бэннона и Эпштейна в 2019 году следует, что экс-советник Трампа пытался подорвать авторитет понтифика, который выступал против националистического популизма
Стив&nbsp;Бэннон
Стив Бэннон (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Экс-советник президента США Дональда Трампа и бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон обсуждал с Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления и умершим в тюрьме, «свержение папы римского Франциска, сообщает CNN со ссылкой на обнародованные документы Минюста.

Из переписки между ним и финансистом в 2019 году следует, что Бэннон пытался подорвать авторитет понтифика (тот умер в апреле 2025 года) после ухода из администрации Трампа. Бывший советник резко критиковал папу Франциска, считая его противником своей, как объясняет CNN, «суверенитетской» концепции — разновидности националистического популизма, охватившего Европу в 2018 и 2019 годах. Финансист поддерживал Бэннона.

«Я свергну [папу] Франциска, — писал он Эпштейну в июне 2019 года. — Клинтоны, Си Цзиньпин, Франциск, ЕС — давай, брат».

В своих письмах Эпштейну Бэннон ссылался на книгу французского журналиста Фредерика Мартеля In the Closet of the Vatican, вышедшую в 2019 году, в которой Мартель утверждал, что «80% священнослужителей в Ватикане являются геями» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Бывший стратег Трампа проявил интерес к экранизации книги журналиста после встречи с ним в Париже и намекал в переписке с финансистом, что тот может стать продюсером фильма. «Теперь вы исполнительный продюсер фильма ITCOTV (In the closet of the Vatican)», — писал Бэннон.

Остров Эпштейна: история, кто туда приезжал и что там происходило
База знаний
Фото:Emily Michot / ZUMA / ТАСС

Как отмечает CNN, неясно, насколько серьезным было предложение Бэннона Эпштейну, в ходе переписки сам финансист не упоминает об этом, но спрашивает о возможности съемок экс-советником фильма о философе Ноаме Хомском. При встрече с Бэнноном в отеле автор книги заявил, что не может согласиться на экранизацию, поскольку права на фильм принадлежат издателям, которые уже заключили соглашение с корпорацией. CNN журналист сказал, что, по его мнению, Бэннон хотел «использовать» книгу в своих попытках противостоять папе римскому.

Эпштейн также отправил экс-советнику Трампа статью под названием «Папа Франциск или Стив Бэннон? Католики должны сделать выбор», на что тот ответил: «Выбор очевиден».

Биограф папы Франциска Остин Айвери считает, что Бэннон рассчитывал использовать книгу Мартеля, чтобы опозорить понтифика и навредить ему. «Я думаю, он сильно ошибся в оценке сути книги — и папы Франциска», — сказал биограф CNN.

В документах сам Эпштейн шутил со своим братом Марком о том, что пригласит папу к себе домой на «массаж» во время его визита в США в 2015 году. Когда экс-советник поделился с финансистом статьей о том, что Ватикан осуждает «популистский национализм», тот процитировал библейскую поэму Джона Мильтона «Потерянный рай», в которой сатана изгнан с небес.

«Лучше царствовать в аду, чем служить на небесах», — написал Эпштейн Бэннону.

Как отмечает CNN, папа Франциск был серьезным препятствием для националистического популизма Бэннона. В 2018 году бывший стратег Трампа в интервью The Spectator назвал Франциска «достойным презрения», обвинив его в поддержке «глобалистской элиты». Рим и Ватикан играли важную роль для Бэннона. Он основал римское бюро, когда руководил Breitbart News, и участвовал в попытках создать «школу гладиаторов» для защиты иудео-христианских ценностей. Франциск же резко критиковал национализм и сделал защиту прав мигрантов отличительной чертой своего понтификата.

Елена Чернышова
Джеффри Эпштейн Стив Бэннон Папа римский Франциск
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
Франциск папа римский фото
Франциск папа римский
папа римский
17 декабря 1936 года
