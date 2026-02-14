 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Reuters узнал о переговорах в один день по Украине и Ирану

Reuters: в Женеве в один день пройдут переговоры и по Украине, и по Ирану
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Утром 17 февраля американская делегация с Уиткоффом и Кушнером встретится с иранскими представителями. Переговоры по Украине запланированы на вторую половину дня
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

В Женеве 17 февраля должны состояться два раунда переговоров — по Украине и по Ирану, сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, встречу с иранскими представителями делегация США, куда входят спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер, планирует провести утром. На ней также будут присутствовать представители Омана, которые выступят посредниками в переговорах.

Reuters узнал о подготовке армии США к затяжной операции против Ирана
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Затем, во второй половине дня, Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах уже с представителями России и Украины, пояснил собеседник Reuters.

Переговоры по Украине в Женеве пройдут с 17 по 18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники писали, что Москву на этих переговорах представит делегация из 15-20 человек. Это решение связано с большим количеством тем для обсуждения.

Кроме того, переговоры с представителями США в Женеве проведет спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Источники агентств отмечали, что он не войдет в состав делегации, которая будет участвовать в трехсторонних переговорах.

С Ираном США ведут переговоры по ядерной проблеме. Предыдущая полноценная встреча прошла 6 февраля в Омане.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Иран мирные переговоры
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Материалы по теме
США увидели возможность Китая остановить бои на Украине одним звонком
Политика
На переговорах в Женеве Россию представят не менее 15 человек
Политика
США поставят Украине оружие на $15 млрд в 2026 году
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
За кем из россиян стоит следить на восьмой день Олимпиады-2026 Спорт, 11:33
Reuters узнал о переговорах в один день по Украине и Ирану Политика, 11:32
«Бог четверных», оступившийся на Олимпиаде: биография Ильи Малинина 11:30
WSJ узнала об использовании США нейросети для захвата Мадуро Политика, 11:25
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Рубио назвал глупой и опасной «послевоенную эйфорию» Запада Политика, 11:23
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Руководителю тоже нужно планировать развитие. 4 шага, как это сделатьПодписка на РБК, 11:13
Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией Политика, 11:07
ФНС восстановила «штатный режим» обмена данными с банками по автоУСН Экономика, 11:05
Скандалы открытия и закрытия Олимпийских игр. Что обсуждали во всем мире Life, 11:00
Малинин не смог объяснить свое сенсационное поражение на Олимпиаде Спорт, 10:59
✍🏻 «Какой из вас спикер?» Тест для руководителей 10:59
Доходность стрит-ретейла против жилья и вкладов: разбор рынка 10:57