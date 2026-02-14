Reuters узнал о переговорах в один день по Украине и Ирану
В Женеве 17 февраля должны состояться два раунда переговоров — по Украине и по Ирану, сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, встречу с иранскими представителями делегация США, куда входят спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер, планирует провести утром. На ней также будут присутствовать представители Омана, которые выступят посредниками в переговорах.
Затем, во второй половине дня, Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах уже с представителями России и Украины, пояснил собеседник Reuters.
Переговоры по Украине в Женеве пройдут с 17 по 18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники писали, что Москву на этих переговорах представит делегация из 15-20 человек. Это решение связано с большим количеством тем для обсуждения.
Кроме того, переговоры с представителями США в Женеве проведет спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Источники агентств отмечали, что он не войдет в состав делегации, которая будет участвовать в трехсторонних переговорах.
С Ираном США ведут переговоры по ядерной проблеме. Предыдущая полноценная встреча прошла 6 февраля в Омане.
