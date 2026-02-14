Пашинян предложил России продать концессию на железные дороги Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России продать концессионное управление железными дорогами республики дружественной Еревану и Москве стране. Такое заявление политик сделал в разговоре с журналистами, передал «Sputnik Армения».
«В моем представлении решение в том, чтобы какая-то страна, у которой дружественные отношения как с Арменией, так и с Россией, просто купила бы у Москвы право на концессионное управление… Не знаю, например, Казахстан, ОАЭ, Катар или какая-либо другая страна, которая сейчас мне не пришла на ум», — сказал Пашинян.
Материал дополняется
