Пашинян предложил России продать концессию на железные дороги Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России продать концессионное управление железными дорогами республики дружественной Еревану и Москве стране. Такое заявление политик сделал в разговоре с журналистами, передал «Sputnik Армения».

«В моем представлении решение в том, чтобы какая-то страна, у которой дружественные отношения как с Арменией, так и с Россией, просто купила бы у Москвы право на концессионное управление… Не знаю, например, Казахстан, ОАЭ, Катар или какая-либо другая страна, которая сейчас мне не пришла на ум», — сказал Пашинян.

