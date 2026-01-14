 Перейти к основному контенту
0

Власти предложили ограничить расходы внесенных в перечень экстремистов

Люди, внесенные в список террористов и экстремистов, сейчас ограничены в расходах своей зарплаты размером МРОТ. Росфинмониторинг предложил распространить ограничение на все доходы
Фото: Dragana Gordic / Shutterstock
Фото: Dragana Gordic / Shutterstock

Росфинмониторинг предложил ограничить размером МРОТ (минимальный размер оплаты труда) расходование всех средств лиц, внесенных в перечень экстремистов и террористов. По действующей норме ограничено только расходование заработной платы. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. С 1 января МРОТ в России установлен в размере 27 093 руб.

Служба предлагает внести изменения в постановление правительства от 27 мая 2025 года № 734. Этим документом с 1 июня 2025 года установлено, что допустимый размер операций с деньгами, полученными в качестве зарплаты, рассчитывается исходя из МРОТ: в месяц можно тратить не больше суммы МРОТ на человека, внесенного в перечень террористов и экстремистов, а также каждого проживающего с ним члена семьи, не имеющего собственного источника доходов.

Росфинмониторинг предлагает ужесточить ограничения и распространить их не только на зарплату, но и на любой другой доход. Изменения предлагается ввести с 16 марта.

РБК направил запрос в Росфинмониторинг.

Росфинмониторинг не будет блокировать счета при запросе платежей у НСПК
Инвестиции
Фото:Андрей Любимов / РБК

Перечень ведется с 2015 года, информацию в него передают Генпрокуратура и региональные прокуратуры, Следственный комитет, Министерство юстиции, МВД, МИД, ФСБ. Сейчас в перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, внесены 19 638 человек.

Среди них включенные Минюстом в реестр иностранных агентов писатели Борис Акунин и Виктор Шендерович, политики Лев Шлосберг, Максим Резник и Илья Яшин, журналист Владимир Кара-Мурза, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, политолог Екатерина Шульман, блогер и журналист Илья Варламов и другие.

В конце декабря президент подписал закон, дающий Росфинмониторингу доступ к операциям по картам «Мир» и через СБП. Он начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Сейчас такие данные служба запрашивает у банков, поэтому последние попросили оптимизировать этот процесс для снятия нагрузки с них.

