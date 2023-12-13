Война Израиля и ХАМАС. Главное

WSJ узнала о начале закачки Израилем морской воды в туннели ХАМАС, в ходе боев погиб высокопоставленный израильский военный, Байден предупредил Нетаньяху о риске изоляции. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

Израильская армия сообщила о гибели еще двух военных в ходе боевых действий в секторе Газа. Общее число погибших выросло до 115, передает корреспондент The Times of Israel Эммануэль Фабиан. Один из погибших накануне — полковник Ицхак Бен-Басат, командир спецназа бригады «Голани». Это самый высокопоставленный военный, который погиб с начала израильской операции, отмечает Фабиан.

Джо Байден предупредил премьера Биньямина Нетаньяху о риске международной изоляции из-за ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, сообщила FT. По информации издания, президент США призвал Израиль сменить тактику «неизбирательных бомбардировок» эксклава, заявив, что в противном случае Тель-Авив начнет терять поддержку.

Израиль начал закачивать морскую воду в сеть туннелей ХАМАС, сообщили источники WSJ. И.о. постпреда России в ООН Дмитрий Полянский ранее заявлял , что Москва будет считать такой шаг «очевидным военным преступлением». По его словам, высока вероятность, что в туннелях могут находиться гражданские. Также закачка морской воды грозит загрязнением грунтовых вод эксклава, отмечал он.

За прошедшие сутки израильские военные атаковали более 250 объектов ХАМАС в секторе Газа, сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ. В частности, была обнаружена «террористическая ячейка» в районе Шеджайи на востоке Газы, которая «готовилась запустить ракеты в сторону Израиля». Авиация нанесла удар по этой группе и ракетной установке, говорится в сообщении.

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Минздрав Газы сообщил, что израильские военные продолжают блокировать больницу Камиль Адван на севере Сектора Газа. В здании нет воды и электричества. По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в этой больнице находятся 65 пациентов, в том числе 12 детей в реанимации и шесть новорожденных в инкубаторах.

С 24 ноября в секторе Газа было объявлено временное перемирие для обмена заложниками и заключенными и доставки гуманитарной помощи в эксклав. Его несколько раз продлевали. 1 декабря Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении перемирия, ЦАХАЛ возобновила боевые действия в секторе Газа.

31 октября Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС — «расширения наземного проникновения в сектор Газа». 13 ноября Израиль заявил, что группировка потеряла контроль над севером эксклава. После этого в израильской армии и правительстве начались дискуссии по поводу возможного расширения операции на юг сектора Газа, пишет JP. По данным издания, вопрос был в том, дождаться ли для этого заключения промежуточного соглашения по заложникам.

Власти Израиля знали о подготовке нападения ХАМАС более чем за год до начала войны, сообщила NYT. По информации издания, спецслужбы получили 40-страничный план атаки под названием «Стена Иерихона», в котором четко были изложены действия боевиков при пересечении границы. 7 октября ХАМАС следовал этому плану с поразительной точностью, отмечает NYT. Документ также содержал данные о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другие секретные сведения. Израильские спецслужбы сочли план «чересчур амбициозным». Без внимания осталось и предупреждение радиотехнической разведки, которая за три месяца до нападения сообщила, что ХАМАС провел однодневные учения, похожие по сценарию на «Стену Иерихона», пишет издание.

Боевики ХАМАС при подготовке нападения на Израиль в течение двух лет общались при помощи проводных стационарных телефонов, чтобы скрыть свои планы от израильской разведки, сообщает CNN. Телефонные линии были проложены в тоннелях под сектором Газа. Компьютерами или мобильными телефонами они старались не пользоваться.

У боевиков ХАМАС также были подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля, сообщила WSJ. Один из найденных материалов, датированный июнем 2023 года, представлял подробный план вторжения в кибуц Мефальсим и захвата заложников. Из него следует, что в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир должны были «провести операцию». В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки населенного пункта.