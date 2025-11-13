 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Британские военные назвали «городским мифом» охоту на людей в Сараево

Британские военные назвали городским мифом охоту на людей в Сараево
Британские войска находились не только в Сараево, но и в его окрестностях и военные не видели никаких признаков «снайперского туризма», пишет Би-би-си. Ранее прокуратура Милана начала проверку информации об охоте на людей в 1990-х
Сараево, 1994 год
Сараево, 1994 год (Фото: Валентин Веленгурин / ТАСС)

Военнослужащие британских войск, служившие в Сараево в 1990-х, утверждают, что никогда не слышали о так называемом снайперском туризме во время осады города с 1992 по 1996 год, сообщает Би-би-си. По словам одного из опрошенных военных, утверждения, что иностранцы платили за стрельбу по мирным жителям, — «городской миф».

Собеседники Би-би-си отметили, что любые попытки предоставить иностранцам возможность стрелять по мирным жителям в Сараево были бы «логистически сложно осуществимы» из-за множества контрольно-пропускных пунктов. Британские войска дислоцировались не только в самом городе, но и в окрестностях и военные не видели ничего, что могло бы указывать на наличие «снайперского туризма», пишет Би-би-си.

В Италии начали расследовать туризм с охотой на людей в Сараево
Политика
Фото:Laurent Rebours / AP / ТАСС

Накануне La Repubblica сообщила, что прокуратура Милана начала расследование информации, что группы богатых европейцев покупали туры в Сараево, чтобы стрелять по мирным жителям. В прокуратуру, как писала газета, обратился местный писатель Эцио Гаваццени, который на основании лично собранных данных, заявил, что подобные туры покупали «немцы, французы, англичане — люди из всех западных стран». Он также утверждает, что «туристы-снайперы» платили сумму, эквивалентную по современным меркам от €80 тыс. до €100 тыс., солдатам армии Радована Караджича, бывшего лидера боснийских сербов.

Осада Сараево началась после того, как Босния и Герцеговина провозгласила независимость от Югославии. Боснийские сербы выступали против независимости, в то время как две другие крупнейшие этнические группы — боснийцы-мусульмане и хорваты — добивались отделения и обретения государственного суверенитета.

Под обстрелами в Сараево на протяжении почти четырех лет жили около 250 тыс. человек. В результате, по данным ООН, погибли более 12 тыс. человек. Боснийская война завершилась подписанием Дейтонских соглашений, закрепивших существование Боснии и Герцеговины как единого, но разделенного государства.

Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Великобритания Сараево Италия убийства

