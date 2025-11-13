Британские военные назвали «городским мифом» охоту на людей в Сараево
Военнослужащие британских войск, служившие в Сараево в 1990-х, утверждают, что никогда не слышали о так называемом снайперском туризме во время осады города с 1992 по 1996 год, сообщает Би-би-си. По словам одного из опрошенных военных, утверждения, что иностранцы платили за стрельбу по мирным жителям, — «городской миф».
Собеседники Би-би-си отметили, что любые попытки предоставить иностранцам возможность стрелять по мирным жителям в Сараево были бы «логистически сложно осуществимы» из-за множества контрольно-пропускных пунктов. Британские войска дислоцировались не только в самом городе, но и в окрестностях и военные не видели ничего, что могло бы указывать на наличие «снайперского туризма», пишет Би-би-си.
Накануне La Repubblica сообщила, что прокуратура Милана начала расследование информации, что группы богатых европейцев покупали туры в Сараево, чтобы стрелять по мирным жителям. В прокуратуру, как писала газета, обратился местный писатель Эцио Гаваццени, который на основании лично собранных данных, заявил, что подобные туры покупали «немцы, французы, англичане — люди из всех западных стран». Он также утверждает, что «туристы-снайперы» платили сумму, эквивалентную по современным меркам от €80 тыс. до €100 тыс., солдатам армии Радована Караджича, бывшего лидера боснийских сербов.
Осада Сараево началась после того, как Босния и Герцеговина провозгласила независимость от Югославии. Боснийские сербы выступали против независимости, в то время как две другие крупнейшие этнические группы — боснийцы-мусульмане и хорваты — добивались отделения и обретения государственного суверенитета.
Под обстрелами в Сараево на протяжении почти четырех лет жили около 250 тыс. человек. В результате, по данным ООН, погибли более 12 тыс. человек. Боснийская война завершилась подписанием Дейтонских соглашений, закрепивших существование Боснии и Герцеговины как единого, но разделенного государства.
