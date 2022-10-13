Лавров не увидел сложностей из-за неготовности Байдена говорить с Путиным

Глава МИД Лавров: слова Байдена о неготовности говорить с Путиным не осложняют обстановку

Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Слова президента США об отсутствии смысла встречаться с российским лидером Владимиром Путиным никак не усложняют обстановку, поскольку хуже она уже быть не может. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин», видео опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Вообще никак не усложняет, потому что обстановку силами прежде всего самих Соединенных Штатов уже довели до такого состояния, что хуже быть по-моему уже не может», — сказал министр.

По словам Лаврова, ни от одного «серьезного, вменяемого предложения провести контакты» Россия никогда не отказывалась, однако «вменяемых инициатив» никто не выдвигает.

Материал дополняется.