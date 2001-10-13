Съезд "Отечества" намерен делать партию с "Единством"

В Москве в субботу проходит третий съезд общероссийской политической организации "Отечество", в работе которого участвуют более тысячи делегатов и гостей.

Движение приняло решение о создании единой партии совместно с "Единством". Съезд также постановил направить членов организации для участие во втором съезде Союза двух организаций, который пройдет 27 октября 2001г.

По мнению лидера "Отечества" Юрия Лужкова, идеологический базис, - "свобода, демократия, социальная справедливость" - у двух организаций совпадают. "Интересы России требуют, чтобы наше преобразование в партию мы осуществляли с "Единством", создавая мощную политическую силу". Юрий Лужков сообщил также, что "Отечество" поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. "Последние два года подарили России надежду, наметилась стабилизация во всех областях жизни", сказал Лужков. Ранее, напомним, московский мэр активно противодействовал президентской реформе по укреплению вертикали власти, целью которой было урезание полномочий региональных лидеров и усиление роли федерального центра.

В свою очередь, лидер "Единства" Сергей Шойгу зачитал приветствие, в котором говорится, что "Отечество" объединило людей, неравнодушных к судьбе России, а недавно созданный союз "Единства" и "Отечества" смог наладить практическое взаимодействие двух политических сил в стенах парламента".

Сегодня же в Москве проходит съезд движения "Вся Россия", которое намерено войти в создаваемую партию "Отечества и "Единства". Как заявил председатель президиума политсовета движения, губернатор Петербурга Владимир Яковлев, "Вся Россия" вступит в этот союз на правах равного партнера, а не младшего брата. "Как самостоятельная структура "Вся Россия" выполнила свою задачу и теперь может быть преобразована", отметил Яковлев. При этом он затруднился ответить на вопрос, как будет называться новая партия, заметив, что "будет правильным, если заглавные буквы всех трех участников в названии создаваемой организации будут сохранены".