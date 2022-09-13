Из Астаны в Нур-Султан и обратно. Как меняла названия столица Казахстана

Президент Казахстана поддержал инициативу переименовать столицу из Нур-Султана в Астану. В 2019 году он был инициатором переименования Астаны в Нур-Султан. Какие еще названия носил город — в инфографике РБК

С 1832 года в составе Российской империи город назывался Акмолинск. В советский период Президиум Верховного Совета Казахской ССР принял решение переименовать его в Целиноград. Название было связано с политикой освоения целинных земель.

В апреле 1991 года заместитель председателя Целиноградского областного совета народных депутатов Бейбит Жусупов заявлял, что в областной Совет депутатов поступали письма жителей с просьбами вернуть городу название Акмола. В июле 1992 года Президиум Верховного Совета Республики Казахстан восстановил исторические наименования города и соответствующей области. Целиноград стал Акмолой (с казахского «Ақ мола» переводится как «Белая могила»), а Целиноградская область — Акмолинской.

В 1997 году указом президента Нурсултана Назарбаева Акмола была объявлена столицей страны. Официальную презентацию города как столицы провели 10 июня 1998 года. В том же 1998 году Акмолу переименовали в Астану (с казахского языка топоним переводится как «столица»). Под этим названием город существовал до марта 2019 года.

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев заявил об уходе в отставку. На посту президента его сменил Касым-Жомарт Токаев, который предложил переименовать столицу в Нур-Султан, в честь первого президента страны. Решение о смене названия столицы приняли единогласно на совместном заседании обеих палат парламента.