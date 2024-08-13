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Джонсон обсудил возможное назначение главредом The Daily Telegraph

Возглавить газету бывшему премьеру Британии предложил экс-министр финансов Надим Захави, который претендует на покупку издания. Он обсудил эту идею с потенциальными инвесторами. Джонсон начинал карьеру как журналист в Telegraph
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривается в качестве кандидата на должность главного редактора The Daily Telegraph, сообщает Sky News. C таким предложением потенциальным инвесторам выступил экс-глава Минифина и бывший председатель Консервативной партии Надим Захави, который хочет купить газету и еженедельный журнал Spectator.

Это подтверждает Telegraph: по ее данным, Джонсон провел с Захави неофициальные переговоры. При этом источник газеты призвал не придавать этим переговорам большое значение, отметив, что никаких существенных соглашений достигнуто не было.

Источник Sky News, близкий к Джонсону, также сообщил, что каких-либо договоренностей нет, но идея назначить премьера главредом «витает в воздухе».

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Джонсон работал корреспондентом Telegraph в Брюсселе после окончания в 1987 году Оксфордского университета. Позднее он был колумнистом в Spectator и Telegraph, а также готовил обзоры автомобилей для журнала GQ. Сейчас бывший премьер пишет еженедельные колонки для Daily Mail, за которые, по данным Telegraph, получает «шестизначную зарплату». В начале 2024 года Джонсон должен был стать ведущим британского новостного телеканала GB News, но этого не произошло.

Telegraph и Spectator были выставлены на продажу осенью 2023 года после судебных разбирательств их бывших владельцев, братьев Баркли, с входящими в банковскую группу Lloyds кредиторами из-за задолженности, превышающей £1 млрд. Помимо Захави, на покупку изданий претендует управляющий хедж-фондом Marshall Wace и акционер GB News Пол Маршалл. Ранее сделкой интересовались соучредитель рекламного агентства M&C Saatchi Морис Саатчи и владелец Daily Mail Джонатан Хармсворт.

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Борис Джонсон Telegraph СМИ главред Великобритания журналистика
Джонсон Борис фото

Джонсон Борис

политик, бывший премьер Великобритании
19 июня 1964 года
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