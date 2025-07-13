 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В МИД Украины заявили, что формат Стамбула «практически себя исчерпал»

Сюжет
Военная операция на Украине
Формат переговоров в Стамбуле «себя практически исчерпал», считает замглавы МИДа Кислица. Цель Москвы — «принудить к капитуляции» Украину, уверен он. В Кремле допускали встречу Путина и Зеленского «как результат работы делегаций»
Сергей Кислица
Сергей Кислица (Фото: Yuki Iwamura / AP / ТАСС)

Формат переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной «себя практически исчерпал», заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Kyiv Independent.

По его словам, это выйдет, если делегация от России не получит «мандат» на ведение переговоров. «Их логика противоположна нашей. Мы говорим: давайте установим прекращение огня как вклад в создание условий для встречи лидеров, в создание конструктивной среды, способствующей достижению договоренностей», — сказал Кислица. В ответ, по его словам, ставится условие — принять требования России, и потом — встреча лидеров. При этом Кислица назвал цель  России — «принудить к капитуляции Украину».

Песков назвал условие возможной встречи Путина и Зеленского
Политика
Дмитрий Песков

В Кремле заявляли, что считают возможной встречу Путина и Зеленского «как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей».

На вопрос, есть ли в Киеве понимание того, что США больше не участвуют в мирном процессе, Кислица выразил уверенность, что «при любых обстоятельствах» они останутся ключевым партнером Украины.

Трамп — о России и Украине: «Кое-что будет происходить»
Политика
Дональд Трамп

«Это непременное условие — без него безопасное и успешное существование Украины невозможно в силу той роли, которую США играют и будут играть в ближайшие годы. Даже если они сократят или приостановят помощь или выйдут из некоторых дипломатических процессов, связанных с переговорами, они останутся глубоко вовлеченными», — уверен он.

Первые за три с лишним года прямые переговоры России с Украиной состоялись 16 мая 2025 года. Они продолжались около двух часов. Делегации договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного прекращения огня и пропишет это в деталях. Также стороны условились провести крупнейший обмен пленными.

Второй раунд переговоров с Россия и Украина провели также в Стамбуле 2 июня. Там Москва представила свой проект меморандума с условиями мира. Украина передала России аналогичный проект несколькими днями ранее. Консультации прошли в закрытом режиме и заняли около часа. Стороны согласовали еще один масштабный обмен пленными, а также пообещали выдать друг другу тела тысяч погибших.

Российский проект предусматривает нейтралитет Украины и отказ от вступления в военные союзы, безъядерный статус страны и снятие санкций с России. Он предлагает два варианта прекращения огня, один из которых подразумевает вывод украинских военных с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отвод от российских границ на согласованное расстояние. Во втором речь идет о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву.

Согласно документу Украины, Киев прежде всего предлагает установить полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Украинская сторона хочет получить гарантии безопасности со стороны международного сообщества и настаивает, чтобы территории, которые она утратила с 2014 года, не были признаны российскими на международном уровне.

Пока Россия и Украина не завершат обмены, согласованные по итогам предыдущих переговоров, нового раунда не будет, заявил на этой неделе Зеленский.

В конце июня Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом и что «нужно согласовать место, время». Он заверил, что главы делегаций «постоянно созваниваются». В начале июля в Кремле сообщали, что стороны договорятся о новом раунде, как только завершатся все процедуры согласования, здесь «нет затыков». Позднее там назвали причиной замедления переговорного процесса сложность проблемы, но заверили, что разногласий между сторонами нет.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Владимир Путин Владимир Зеленский встреча переговоры МИД Украины
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Кремль назвал интерес Украины в переговорах словами «мы идем вперед»
Политика
Папа римский снова предложил организовать мирные переговоры в Ватикане
Политика
The Times рассказала, что на Украине смирились с затянувшимся конфликтом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Азербайджан и одна страна ЕС вошли в топ-10 импортеров шоколада из России Экономика, 12:24
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 12:20
Ракета SpaceX вывела на орбиту израильский спутник связи Технологии и медиа, 12:19
Российская армия взяла два населенных пункта в ДНР Политика, 12:08
Путин рассказал о планах Запада сделать «чик-чик» с интересами России Политика, 11:55
Yle сообщил о задержании бывшего бойца ЧВК «Вагнер» в Финляндии Политика, 11:53
В МИД Украины заявили, что формат Стамбула «практически себя исчерпал» Политика, 11:46
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Глава ФБР опроверг слухи об отставке из-за разногласий по делу Эпштейна Политика, 11:45
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:22
СБУ сообщила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы в Киеве Политика, 11:18
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
У Крымского моста скопились более 1,3 тыс. машин Общество, 11:02
Fars узнал о ранении Пезешкиана при июньском ударе Израиля по Тегерану Политика, 10:49
В Забайкалье двое детей погибли при обвале земли на песчаном карьере Общество, 10:31