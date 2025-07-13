В МИД Украины заявили, что формат Стамбула «практически себя исчерпал»
Формат переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной «себя практически исчерпал», заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Kyiv Independent.
По его словам, это выйдет, если делегация от России не получит «мандат» на ведение переговоров. «Их логика противоположна нашей. Мы говорим: давайте установим прекращение огня как вклад в создание условий для встречи лидеров, в создание конструктивной среды, способствующей достижению договоренностей», — сказал Кислица. В ответ, по его словам, ставится условие — принять требования России, и потом — встреча лидеров. При этом Кислица назвал цель России — «принудить к капитуляции Украину».
В Кремле заявляли, что считают возможной встречу Путина и Зеленского «как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей».
На вопрос, есть ли в Киеве понимание того, что США больше не участвуют в мирном процессе, Кислица выразил уверенность, что «при любых обстоятельствах» они останутся ключевым партнером Украины.
«Это непременное условие — без него безопасное и успешное существование Украины невозможно в силу той роли, которую США играют и будут играть в ближайшие годы. Даже если они сократят или приостановят помощь или выйдут из некоторых дипломатических процессов, связанных с переговорами, они останутся глубоко вовлеченными», — уверен он.
Первые за три с лишним года прямые переговоры России с Украиной состоялись 16 мая 2025 года. Они продолжались около двух часов. Делегации договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного прекращения огня и пропишет это в деталях. Также стороны условились провести крупнейший обмен пленными.
Второй раунд переговоров с Россия и Украина провели также в Стамбуле 2 июня. Там Москва представила свой проект меморандума с условиями мира. Украина передала России аналогичный проект несколькими днями ранее. Консультации прошли в закрытом режиме и заняли около часа. Стороны согласовали еще один масштабный обмен пленными, а также пообещали выдать друг другу тела тысяч погибших.
Российский проект предусматривает нейтралитет Украины и отказ от вступления в военные союзы, безъядерный статус страны и снятие санкций с России. Он предлагает два варианта прекращения огня, один из которых подразумевает вывод украинских военных с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отвод от российских границ на согласованное расстояние. Во втором речь идет о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву.
Согласно документу Украины, Киев прежде всего предлагает установить полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Украинская сторона хочет получить гарантии безопасности со стороны международного сообщества и настаивает, чтобы территории, которые она утратила с 2014 года, не были признаны российскими на международном уровне.
Пока Россия и Украина не завершат обмены, согласованные по итогам предыдущих переговоров, нового раунда не будет, заявил на этой неделе Зеленский.
В конце июня Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом и что «нужно согласовать место, время». Он заверил, что главы делегаций «постоянно созваниваются». В начале июля в Кремле сообщали, что стороны договорятся о новом раунде, как только завершатся все процедуры согласования, здесь «нет затыков». Позднее там назвали причиной замедления переговорного процесса сложность проблемы, но заверили, что разногласий между сторонами нет.
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