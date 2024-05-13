Это их первый визит в Сербию с начала полномасштабного конфликта на Украине

Вучич объяснил, почему встретился с Зеленской и Кулебой в Белграде Это их первый визит в Сербию с начала полномасштабного конфликта на Украине

Президент Сербии провел в Белграде переговоры с Еленой Зеленской и главой МИД Украины. Они договорились возобновить работу сербского посольства в Киеве. При этом сербское руководство активно контактирует с российской стороной

Дмитрий Кулеба и Елена Зеленская (Фото: ZelenskaUA / Twitter)

Украина не сделала Сербии ничего плохого, заявил президент страны Александр Вучич, отвечая на вопросы журналистов после встреч с супругой украинского коллеги Еленой Зеленской и главой МИДа Украины Дмитрием Кулебой, передает SNS.

У Вучича попросили прокомментировать публикации в СМИ, где его называли «бесхребетным». Президент ответил, что несколько дней назад те же издания в связи с визитом лидера Китая Си Цзиньпина писали, что Вучич готовится отказаться от евроинтеграции.

«А чего вы на самом деле хотите от меня? От своего президента? Чего вы на самом деле хотите от меня? Не разговаривать со страной с 40-миллионным населением, которая никогда не делала ничего плохого Сербии, которая не признала Косово», — сказал Вучич. Он отметил, что его задача — попросить Украину «не быть на другой стороне» при голосованиях в Совете Европы и Генеральной ассамблее ООН.

В то же время у меня есть задача и обязательство, которое вы мне дали: попросить их не быть на другой стороне в отношении Совета Европы в Страсбурге или где-либо еще и не быть против нас в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций», — сказал он.

Вучич заявил, что работает только для Сербии.

«Вы пришли сказать мне, что я бесхребетный, потому что я принял кого-то из Украины. А завтра вы будете кричать на меня, что я не ввел санкции против России. Чего вы действительно хотите, народ? Изберите президента, который будет гнуться на ветру каждый день и служить каждому дураку в нашей стране, который думает, что может распоряжаться временем президента, ресурсами страны и так далее», — добавил Вучич.

Что Зеленская и Кулеба делали в Белграде

12 мая супруга президента Украины Елена Зеленская и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прибыли в Белград, где на следующий день провели переговоры с президентом Сербии Александоом Вучичем. Это первый визит высокопоставленных украинских представителей в республику с начала полномасштабных боевых действий на Украине. В Сербию Зеленскую пригласила первая леди республики Тамара Вучич — для участия в организованной ею конференции по ментальному здоровью, которая прошла 13 мая.

Как сообщается на сайте президента Украины, первый день поездки Зеленская «посвятила мероприятиям культурной дипломатии» — вместе с Вучич она посетила городскую библиотеку Белграда (супругу сербского президента также сопровождал глава МИД республики Марко Джурич), где открыла украинскую книжную полку. Первые леди также посетили белградскую историческую крепость Калемегдан, где запустили украинский аудиогид, — в офисе президента Украины уточнили, что это произошло в рамках проекта Елены Зеленской по распространению украинского языка в самых популярных туристических местах мира.

«Наше взаимодействие гораздо шире и длится уже несколько лет. Как активная участница Саммита первых леди и джентльменов, госпожа Вучич придерживается главного принципа нашего сообщества: даже мягкая сила должна быть действенной, особенно когда речь идет о спасении жизней и восстановлении справедливости», — заявила Елена Зеленская.

На следующий день, выступив на конференции по ментальному здоровью, Зеленская встретилась с президентом Сербии. После встречи Вучич опубликовал пост в соцсетях, в котором рассказал, что они обсудили культурные и гуманитарные вопросы — в частности, потребности наиболее уязвимых категорий населения. «Я подчеркнул готовность Сербии предоставить помощь в виде необходимых средств тем, кто в ней сегодня больше всего нуждается. Я пожелал, чтобы мир как можно скорее вернулся в каждый дом, чтобы обеспечить безопасное детство и развитие самых маленьких, от которых зависит будущее каждой страны», — написал Вучич, отметив, что он поблагодарил Зеленскую за визит и «укрепление связей с Сербией в эти трудные времена».

Президент республики также встретился и с Кулебой — как сообщило украинское внешнеполитическое ведомство, стороны договорились, что в ближайшее время проведут сербско-украинский бизнес-форум и что посольство Сербии на Украине скоро возобновит свою работу (она была приостановлена в марте 2022 года). До этого Кулеба пообщался с премьер-министром Милошем Вучевичем. Украинский министр поблагодарил Белград за гуманитарную помощь и сообщил, что в планах двух стран — вернуть взаимную торговлю на «довоенный уровень», и скоро Белград и Киев проведут первое с 2013 года заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Вучевич, в свою очередь, в очередной раз подчеркнул, что Сербия уважает территориальную целостность Украины.

По оценке The Associated Press, «неожиданный визит» Зеленской и Кулебы в Сербию говорит «о потеплении отношений» между двумя странами.

При этом одновременно сербское руководство контактирует с российской стороной. 13 мая Вучевич вместе с российским послом Александром Боцан-Харченко посетил подземное газохранилище «Банатский двор», где заявил, что цель Белграда — увеличить мощности этого хранилища. «С этой целью мы продолжим и углубим сотрудничество с «Газпромом», который является нашим стратегическим партнером по этой задаче», — подчеркнул сербский премьер. На 14 мая с Боцан-Харченко встретится Александр Вучич — повестка встречи не раскрывается.

После 24 февраля 2022 года Александр Вучич трижды встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским — эти встречи проходили на полях многосторонних мероприятий. В последний раз президенты виделись в феврале 2024 года на саммите «Юго-Восточная Европа — Украина» в Албании. Тогда Вучич пообещал и дальше оказывать Украине гумпомощь, но при этом заявил, что по его настоянию из итоговой декларации саммита исключили пункт о санкциях против России. С Владимиром Путиным за последние два года у Вучича встреч не было. По информации сайта президента России, лидеры двух стран дважды созванивались в 2022 году — в апреле и мае. В марте 2024-го Вучич поздравил Путина с переизбранием, передав письмо через посла России в Сербии.

Какую позицию Сербия занимает по конфликту на Украине

Сербия осудила действия России на Украине — она поддержала резолюции Генассамблеи ООН, принятые на чрезвычайной сессии по Украине в 2022-2023 годах.

2 марта 2022 года — резолюция ES-11/1, в которой осуждается заявление Москвы «о проведении «специальной военной операции» на Украине» и содержится требование «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести российские войска с территории соседнего государства.

24 марта 2022 года — резолюция ES-11/2 с повторным призывом.

7 апреля 2022 года — резолюция ES-11/3, которой приостанавливается участие России в Совете ООН по правам человека.

12 октября 2022 года — резолюция ES-11/4, в которой осуждаются референдумы в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях и «попытка [их] незаконной аннексии».

23 февраля 2023 года — резолюция ES-11/6, в которой содержится призыв к дипломатическому решению конфликта и требование вывести российские войска.

По еще одному документу — резолюции ES-11/5, принятой 14 ноября 2022 года, в которой говорится, что Россия «должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права на Украине или против Украины» — Сербия от голосования воздержалась.

Присоединяться к санкциям против России Белград отказывается. «Когда на Украине начался конфликт, я сказал, что не знаю, как будут развиваться события. И мы тогда приняли решение на государственном уровне осудить конфликт, так же как и все остальные, но мы сказали, что наша позиция — не вводить санкции [против РФ]. Я сказал это тогда, потому что мы знаем по себе, каково это, когда против вас вводят санкции. У нас есть дружественный нам народ, и было бы несправедливо поступать так с русским народом», — заявил в феврале 2024 года в интервью ТАСС Александр Вучич. По его словам, Белград будет «стараться защищать свою позицию как можно дольше». «Продолжим ли мы это делать — не знаю, но надеюсь на это», — сказал президент.

Премьер Вучевич (занимает этот пост со 2 мая 2024 года), выступая в парламенте 1 мая, заявил, что россияне и украинцы — братские для Сербии народы. «Дружба проявляется и доказывается в трудные времена, и если сегодня мы не в силах помочь нашим российским друзьям в практическом смысле, то уж точно мы никоим образом не будем чинить им препятствий», — сказал он (цитата по ТАСС).

Вучич исключал военное участие Сербии в конфликте — так, в январе 2023 года на встрече с президентом Чехии Милошем Земаном он подчеркнул, что Белград не продает оружие Киеву или Москве, но будет продавать его остальным странам. В апреле того же года Reuters, ссылаясь на засекреченный документ Пентагона, сообщило, что Сербия согласилась отправить Украине оружие — и к тому моменту часть его передала. Вучевич, который в то время был вице-премьером и министром обороны, это отрицал, заявив, что «кто-то явно хочет втянуть Сербию в этот конфликт». При этом он не исключил, что сербские боеприпасы могут «волшебным образом» появиться в ходе конфликта, но к официальному Белграду это никакого отношения не имеет.

Александр Вучич тогда также заверил, что «Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину». Два месяца спустя в интервью The Financial Times он заявил: у него нет сомнений в том, что сербские боеприпасы могут быть переданы Киеву через посредников. «Какая альтернатива для нас? Не производить? Не продавать?» — риторически спросил он.

Со стороны России к Сербии претензий — по крайней мере, публичных — не звучало. В марте 2024 года представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко ценит «то мужество, с которым наши сербские друзья сохраняют свой суверенитет», отказываясь вводить санкции, и что Россия с уважением относится к экономическим предпочтениям Белграда, который ищет для себя выгодные направления сотрудничества.