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Минск назвал последствия ограничения участия России в мировой политике

МИД Белоруссии: ограничение России на мировой арене подвергнет риску переговоры по Украине
Главы МИД России и Белоруссии также обсудили взаимодействие стран на международной арене и перспективы урегулирования конфликта на Украине
Заседание совета министров иностранных дел СНГ
Заседание совета министров иностранных дел СНГ (Фото: mfa.gov.by)

Ограничение участия Белоруссии и России в международных делах подвергнет риску перспективы переговоров по ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, участвуя в заседание совета министров иностранных дел СНГ.

«Глава белорусского внешнеполитического ведомства акцентировал, что попытки ограничения участия Белоруссии и России в международных делах не только не внесут вклад в урегулирование ситуации на Украине, но и подвергнут дополнительному риску перспективы мирного переговорного процесса», — сообщила пресс-служба ведомства.

Он также напомнил, что Минск выступает за скорейшее урегулирование конфликта дипломатическим путем.

Макей также обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым совместное противодействие санкциям Запада, а также они обменялись мнениями о ситуации в регионе, перспективах урегулирования конфликта на Украине и взаимодействии двух стран на международной арене.

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