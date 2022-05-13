Минск назвал последствия ограничения участия России в мировой политике
Ограничение участия Белоруссии и России в международных делах подвергнет риску перспективы переговоров по ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, участвуя в заседание совета министров иностранных дел СНГ.
«Глава белорусского внешнеполитического ведомства акцентировал, что попытки ограничения участия Белоруссии и России в международных делах не только не внесут вклад в урегулирование ситуации на Украине, но и подвергнут дополнительному риску перспективы мирного переговорного процесса», — сообщила пресс-служба ведомства.
Он также напомнил, что Минск выступает за скорейшее урегулирование конфликта дипломатическим путем.
Макей также обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым совместное противодействие санкциям Запада, а также они обменялись мнениями о ситуации в регионе, перспективах урегулирования конфликта на Украине и взаимодействии двух стран на международной арене.
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