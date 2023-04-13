В Италии проверят судей из-за побега сына красноярского губернатора

Минюст Италии проведет проверку миланских судей, заменивших в отношении сына красноярского губернатора Артема Усса решение о заключении под стражей на содержание под домашним арестом, тот сбежал в конце марта и вернулся в Россию. Такое поручение отдал министр Карло Нордио, пишут Corriere della Sera и La Repubblica.

Corriere della Sera отмечает, что проверка является признаком столкновения между правительством и судебной ветвью власти, в частности — Миланским апелляционным судом. Судьи разрешили экстрадицию Артема Усса в США, но при этом ослабили ограничения в его отношении.

«Это вина не правительства, а другого государственного органа», — сказала итальянский премьер Джорджа Мелони на заседании комитета парламентского контроля безопасности страны (COPASIR).

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