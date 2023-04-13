Военная операция на Украине. Карта

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Обстановка в зоне военных действий — в инфографике РБК *

13 апреля Евросовет принял программу поддержки Украины на €1 млрд до 31 мая в связи с дефицитом снарядов у ВСУ.

ФСБ сообщила, что организаторами убийства военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в петербургском кафе являются спецслужбы Украины и «их агентура», в том числе из среды находящихся за рубежом российских оппозиционеров. По данным службы, убийство спланировал гражданин Украины Юрий Денисов, который через сервис доставки и посредника передал Дарье Треповой взрывное устройство.

12 апреля Совфед одобрил закон о реестре военнообязанных и электронных повестках, накануне рассмотренный Госдумой во втором и третьем чтении в один день. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что закон должен устранить «бардак», который местами наблюдался после начала военной операции на Украине.

Песков также прокомментировал видеозапись с казнью, предположительно, украинского военного: по словам пресс-секретаря президента, «нужно проверить достоверность этой съемки». Власти Украины обвинили в казни пленного Москву. «Мы ничего не собираемся забывать. Мы также не собираемся прощать убийц. За все будет установлена юридическая ответственность», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

11 апреля Минобороны сообщило о боях за центральную часть Артемовска (Бахмута), которые ведут штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке сил ВДВ.

В этот же день Госдума одобрила поправки, меняющие порядок вручения повесток и механизм постановки на воинский учет. Документ предполагает, что в России создадут единый реестр военнообязанных граждан, повестки будут рассылать в том числе через «Госуслуги», а уклонистам от службы закроют выезд за границу.

10 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о своей поездке в Артемовск (Бахмут) и опубликовал два видео. По словам Пушилина, в городе большие разрушения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «достаточно интересной» утечку документов Пентагона, из которых следовало, что США следили за Владимиром Зеленским. Из-за утечки секретных документов Пентагона Киев изменил некоторые свои военные планы, передавал CNN.

Власти Северной Осетии обратились в военную прокуратуру с просьбой проверить сообщения об издевательствах над мобилизованными со стороны командира одного из батальонов, выполняющих задачи на херсонском направлении, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

9 апреля в России создали специальные подразделения для борьбы с поставленными Украине западными танками.

Папа римский Франциск в традиционном пасхальном обращении «Граду и миру» призвал к установлению мира на Украине, примирению народов по всему миру и восстановлению братства.

8 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о срыве наступления ВСУ на запорожском направлении.

Над Феодосией в восточной части Крыма система ПВО сбила украинскую ракету, жертв и разрушений нет.

7 апреля ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области агента СБУ, собиравшего данные о дислокации войск. Вместе с ним был задержан его помощник. Против задержанных украинцев завели дела по ст. 276 УК (шпионаж), их арестовали.

Под обстрел попал центр Донецка, в результате чего один человек погиб и 13 жителей получили ранения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

6 апреля украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек предприняла попытку проникнуть в Брянскую область в районе села Случовск. Она была пресечена, вооруженные силы нанесли диверсантам огневое поражение, сообщило Минобороны. Ведомство в ежедневной сводке отчиталось о пресечении еще трех диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и Харьковской области, а также попытки ВСУ контратаковать у населенных пунктов Водяное и Никольское ДНР.

Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Украины убили 14 собственных военных, сдавшихся в плен. Пленных охраняли российские солдаты, чтобы вывести из зоны боевых действий. Однако украинские силы нанесли по группе артиллерийский удар, из-за которого погибли и украинские военные, сказал президент.

5 апреля Минобороны сообщило о срыве контратаки ВСУ близ Северска в ДНР. Также ведомство отчиталось о пресечении действий пяти диверсионно-разведывательных групп в ЛНР, Харьковской области и еще трех — в ДНР и Запорожской области.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Польши Анджеем Дудой заявил, что главная цель для украинской армии в Артемовске (укр. Бахмут) — сохранить личный состав. При угрозе окружения города командование примет «правильные решения», добавил Зеленский. Президент Польши сообщил, что Варшава передаст Киеву всего 14 советских истребителей МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО самолеты.

4 апреля Минобороны в ежедневной сводке заявило об уничтожении трех складов с боеприпасами ВСУ в Харьковской, Запорожской областях и ДНР.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер-М», который может нести обычные и ядерные заряды. Шойгу добавил, что белорусские военные уже начали обучаться работе с комплексом. Использовать «средства поражения в ядерном оснащении», по словам министра, также могут некоторые самолеты белорусской штурмовой авиации.

3 апреля администрация Мелитополя (Запорожская область) сообщила о взрыве в городе автомобиля. Пострадал Максим Зубарев, который ранее возглавлял поселок Акимовка.

2 апреля военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Национальный антитеррористический комитет позднее заявил, что убийство военкора было спланировано «спецслужбами Украины с привлечением агентуры», сотрудничающей с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен).

Российские вооруженные силы уничтожили восемь украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской и Харьковской областях, а также в ДНР и ЛНР, заявило Минобороны.

1 апреля Минобороны в ежедневной сводке отчиталось об уничтожении склада боеприпасов украинской теробороны в Харьковской области.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о том, что получил заказ Киева на 100 бронетранспортеров Rosomak, которые будут оплачены из средств США и ЕС.

31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания Национальному собранию предложил объявить перемирие «без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники» и выступил за переговоры между Москвой и Киевом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко могут обсудить эту тему на следующей неделе. «Но в контексте Украины ничего не меняется. Продолжается СВО, поскольку это является единственным средством достижения целей», — отметил Песков.

30 марта Минобороны впервые заявило, что российская система ПВО сбила в зоне военной операции новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Ведомство также сообщило об уничтожении трех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области.

29 марта на Запорожскую АЭС прибыл глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он осмотрел территорию ЗАЭС вместе с советником гендиректора «Росэнергоатома» Ренатом Карчаа. Гросси заявил, что международное агентство разрабатывает новую концепцию, которая «рассчитана на защиту станции более локально», и обсуждает это с Москвой и Киевом. Ранее в марте он говорил, что создание демилитаризованной зоны вокруг АЭС больше не рассматривается, а главная цель — не допустить атаку на станцию.

28 марта врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные почти полностью взяли под контроль промзону на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ).

27 марта горадминистрация Мелитополя (Запорожская область) сообщила, что в результате утреннего обстрела города со стороны ВСУ были повреждены здания многопрофильного колледжа, студентов из него эвакуировали.

Утром того же дня в ДНР сообщили об обстрелах Донецка. После обстрела Калининского района около дворца спорта «Дружба» начался пожар, были повреждены стекла в зданиях школы и детского сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

26 марта Минобороны сообщило о попытке атаки украинского беспилотника, который вывели из строя посредством комплекса радиоэлектронной борьбы. Дрон упал в районе Киреевска Тульской области, сообщили в военном ведомстве.

25 марта Владимир Путин заявил о планах разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. При этом речи о передаче Минску такого оружия нет. По словам Путина, поводом для переговоров с Александром Лукашенко по этому вопросу также стало заявление Лондона о планах передать Украине снаряды с обедненным ураном.

24 марта Минобороны отчиталось об ударе по украинскому ангару с беспилотниками под Одессой.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об атаке беспилотников на город.

23 марта Владимир Зеленский сообщил о визите в Херсонскую область, он посетил село Посад-Покровское у границы с Николаевской областью.

В Словакии заявили, что первые четыре истребителя Миг-29 уже переданы Украине. Всего страна обещала передать Киеву 13 таких самолетов.

22 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что флот отбил атаку надводных беспилотников на город. По его словам, ни люди, ни военные корабли не пострадали. Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил представить к наградам сбивших дроны девушек-военных.

Министерство обороны в ежедневной сводке отчиталось о том, что российские военные поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ на территории аэродрома Школьный в районе Одессы.

Утром 22 марта в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Власти сообщали о взрывах и работе ПВО в разных городах. В офисе президента Украины заявили, что в Запорожье под обстрел попали жилые дома. В одной многоэтажке произошел взрыв, начался пожар. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причиной стало попадание российской ракеты. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов связал попадание в многоэтажку с работой украинских ПВО.

21 марта Пекин сообщил, что Си Цзиньпин заявил Путину о готовности КНР «продолжать конструктивную роль в политическом урегулировании» на Украине. По итогам переговоров Владимир Путин заявил, что китайский план по урегулированию может лечь в основу мира на Украине. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что предложения Украины по урегулированию Путин и Си не обсуждали.

В Киеве заявили, что Владимир Зеленский собирается поговорить по телефону с китайским лидером. «Им есть что сказать друг другу», — сказала вице-премьер Украины Ирина Верещук.

В тот же день в Киев прибыл премьер-министр Японии Фумио Кисида. До этого он оставался единственным лидером страны из G7, который не посетил Украину.

Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о планах передать Украине снаряды с обедненным ураном. В России осудили такие намерения, в частности, глава МИДа Сергей Лавров назвал возможные поставки нарушением международного гуманитарного права.

20 марта в Москву прибыл глава КНР Си Цзиньпин. Кремль анонсировал, что на переговорах будет затрагиваться тема Украины и что китайский лидер сможет получить российское видение «из первых уст». В преддверии визита Си Цзиньпин опубликовал статью в «Российской газете», где заявил, что выход из украинского кризиса будет найден, если его стороны будут руководствоваться концепцией общей безопасности и продолжать диалог в равноправном ключе. В китайском издании «Жэньминь Жибао» вышла статья Владимира Путина, где он заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию, а «будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий».

18 марта Владимир Путин приехал Севастополь в годовщину присоединения Крыма. 19 марта президент побывал в Мариуполе — туда он прилетел на вертолете, а потом объехал несколько районов города на автомобиле. Это было первое посещение Путиным Донбасса. Также он провел совещание в командном пункте военной операции в Ростове-на-Дону.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В сообщении суда говорилось, что они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период после 24 февраля 2022 года. В Кремле назвали это решение неприемлемым. «Саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой, Россия не признает юрисдикцию этого суда», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что суду пришлось это сделать и что «это вопрос, вызывающий настоящее сожаление». Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении судей МУС и его главного прокурора.

Российские военные сообщили о пресечении теракта, готовившегося в Запорожской области.

Правительство Словакии приняло решение передать Украине истребители МиГ-29, а также средства ПВО «Куб».

Военные, которые были призваны в рамках частичной мобилизации в сентябре—октябре 2022 года, отправились в свои первые отпуска, сообщили в пресс-службе Минобороны.

16 марта глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над Сакским районом был сбит беспилотник.

15 марта в Минобороны сообщили о взятии под контроль части промзоны на купянском направлении (Харьковская область), уничтожении украинской диверсионно-разведывательной группы и срыве попыток ВСУ перебросить резервы в этом регионе.

14 марта российский МИД сообщил о продлении соглашения по вывозу зерна из украинских портов на 60 дней. В Кремле назвали это жестом доброй воли со стороны Москвы.

В офисе президента Украины сообщили, что на заседании ставки верховного главнокомандующего было принято решение продолжать оборону Артемовска (Бахмута).

13 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в январе власти города были близки к тому, чтобы предложить жителям эвакуироваться из-за длительных блэкаутов.

11 марта Минобороны сообщило о предотвращении диверсии в тылу российских войск, готовившейся «хорошо вооруженной группой украинских националистов».

10 марта Кремль назвал неизбежными будущие двусторонние отношения с Украиной, «потому что мы соседи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил рост числа сторонников переговоров на Украине как «ручейки трезвого мышления». Ранее секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что среди жителей Западной Украины становится «все больше и больше» тех, кто выступает за переговоры, и назвал это «очень опасной тенденцией».

9 марта Минобороны сообщило об «ударе возмездия» в ответ на атаку в Брянской области 2 марта. «Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики», — сообщили в ведомстве. Ранее 9 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удары пришлись по Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской и Запорожской областям, а также по Киеву. Харьков и часть области остались без света, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с теплоснабжением в городе.

7 марта Минобороны сообщило о возвращении из плена в результате переговоров 90 российских военных. По данным Киева, на Украину вернулись 130 военных. Позднее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что изначально обмен планировался по формуле «160 на 160», но в последний момент украинская сторона отказалась от такой договоренности.

Сергей Шойгу назвал потери ВСУ: по его словам, в феврале они составили более 11 тыс. военнослужащих, что на 40% выше, чем в январе. Он также оценил роль Артемовска в военных действиях: установление контроля над городом позволит проводить «дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ».

6 марта президент Украины Владимир Зеленский и командование ВСУ отказались отводить войска из Артемовска (украинское название Бахмут). Как сообщает офис Владимира Зеленского, такое решение было принято по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего. Ранее в этот день советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что вооруженные силы России окружили город. «Артемовск наконец попал в классическое оперативное окружение», — утверждает он.

Сергей Шойгу приехал в Мариуполь, где «проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса».

3 марта член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов сообщил о взрывах в Энергодаре, где находится ЗАЭС. По его словам, было не меньше семи «прилетов», а обстрел велся из тяжелой артиллерии.

2 марта власти Белгородской области сообщили о том, что в регион проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате нападения погибли двое взрослых и оказался ранен ребенок. Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В офисе президента Украины оценили сообщения о ДРГ как провокацию.

1 марта в Минобороны сообщили, что российские военные отразили попытку массированной атаки беспилотников на Крым. Шесть дронов были сбиты средствами ПВО, еще четыре вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские военные не атакуют территорию России. Он добавил, что в России «увеличивается количество внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры». «Мы ему не верим», — оценил слова Подоляка пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

28 февраля Минобороны сообщило о совершенной накануне Украиной попытке атаковать дронами объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Беспилотники подавили подразделения радиоэлектронной борьбы. Также о падении беспилотников сообщали власти Белгородской и Брянской областей.

27 февраля Минобороны отчиталось об ударе по центру радиоэлектронной разведки ВСУ в районе Броваров под Киевом.

24 февраля к годовщине начала военной операции России Генассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную Киевом, с призывом вывести войска с территории Украины. За документ проголосовала 141 страна, семь высказались против, 32 воздержались. Российская сторона назвала резолюцию «вредоносной» и «однобокой».

В тот же день западные страны объявили о новых санкциях против России.

22 февраля Минобороны отчиталось об ударе по цеху производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для украинских военных близ города Сумы.

Украинские власти сообщили о взрывах на объектах инфраструктуры в Киевском районе Харькова.

21 февраля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Значительную часть речи он посвятил специальной военной операции, в том числе предложил создать госфонд для помощи семьям погибших и для ветеранов.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск по всем направлениям по линии соприкосновения в регионе.

20 февраля Минобороны сообщило, что Парасковиевку в ДНР взяли под контроль «добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ». За несколько дней до этого о контроле ЧВК «Вагнер» над этим населенным пунктом сообщал Евгений Пригожин.

В Киев к Владимиру Зеленскому приехал президент США Джо Байден. Он анонсировал новые санкции против России и новую военную помощь Украине.

Мэр Шахтерска (ДНР) Александр Шатов сообщил, что в город должны прибыть эвакуированные жители Артемовска. Накануне он сообщил о начавшейся эвакуации мирных жителей из пригородов Артемовска.

19 февраля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле города со стороны ВСУ. По его словам, снаряды попали в крышу библиотеки, школу «Альтаир», в жилые дома. Одна из пострадавших, женщина 1938 года рождения, умерла в больнице.

18 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Гряниковки в Харьковской области.

17 февраля Минобороны отчиталось о нанесенном накануне «сосредоточенном ракетном ударе» по предприятиям, обеспечивавшим украинских военных топливом и боеприпасами.

16 февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска.

Власти Львовской и Кировоградской областей сообщили, что в результате удара в регионах пострадали объекты критической инфраструктуры. Накануне воздушная тревога звучала по всей территории Украины.

15 февраля Минобороны сообщило об уничтожении за последние сутки восьми диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и ЛНР.

14 февраля власти ДНР заявили об ожесточенных боях в районах Парасковиевки и Угледара.

13 февраля Минобороны сообщило о взятии поселка Красная Гора на донецком направлении — силами добровольцев штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии. Накануне о взятии этого поселка сообщал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он утверждал, что бои за этот населенный пункт вели исключительно бойцы частной военной компании.

12 февраля Минобороны сообщило о поражении ракетным ударом цехов сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода в Харькове.

11 февраля Минобороны отчиталось о нанесенном накануне массированном ударе «по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины».

10 февраля Минобороны сообщило о взятии поселка Двуречное в Харьковской области.

В ДНР заявили, что все дороги, ведущие в Артемовск, находятся под огневым контролем российских военных.

Во всех регионах Украины 10 февраля звучала воздушная тревога. О взрывах и работе ПВО сообщили в нескольких областях, включая Львовскую, Винницкую, Киевскую и сам Киев.

9 февраля власти Брянской области сообщили о завершении работ по укреплению госграницы на территории региона.

Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» для участия в военной операции прекращен.

8 февраля Минобороны отчиталось об уничтожении в Харькове цехов предприятия авиапрома, в которых осуществлялась модернизация беспилотников и барражирующих боеприпасов. Накануне власти региона сообщали о попадании в центре города. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из ударов пришелся на объект промышленности в Киевском районе.

В ДНР сообщили, что в ночь на 8 февраля ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS два района Донецка и Амвросиевку.

7 февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил, что боевые действия «успешно развиваются» в районах Артемовска и Угледара. Он также заявил, что ВСУ в январе потеряли более 6,5 тыс. военных. Российские потери он не называл.

6 февраля Минобороны сообщило о взятии в ходе успешных наступательных действий добровольцев штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск под контроль Николаевки в ДНР. О занятии этого населенного пункта ранее сообщил Евгений Пригожин.

4 февраля власти Белгородской области объявили о введении бессрочного желтого уровня террористической опасности.

Минобороны сообщило, что в результате переговоров из плена вернулись 63 российских военных, в том числе лица «чувствительной категории» — их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ, отметили в ведомстве. В Киеве заявили, что в результате обмена на Украину вернулись 116 военных.

Утром 3 февраля в Энергодаре взорвался автомобиль. По предварительным данным, погиб сотрудник полиции.

Власти Брянской и Курской областей установили бессрочный желтый уровень террористической опасности. Впервые в этих и еще нескольких регионах такой режим был установлен в апреле. Он регулярно продлевался, так как по закону его максимальный срок мог составлять 15 суток. 31 января Владимир Путин своим указом снял это ограничение.

2 февраля мэр Краматорска (город находится в контролируемой Киевом части ДНР) сообщил об ударе по городу. Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Краматорске в результате ракетного обстрела частично обрушился четырехэтажный жилой дом. По данным региональной полиции, погибли три человека, еще 20 пострадали.

Российские власти неоднократно заявляли, что военные не наносят удары по гражданским объектам. В сводке 2 февраля Минобороны сообщило, что в районе Краматорска были уничтожены пусковые установки HIMARS и MLRS.

1 февраля в ДНР заявили, что Артемовск (украинское название — Бахмут) взят в оперативное окружение.

31 января Минобороны сообщило о взятии под контроль Благодатного в ДНР.

30 января в ДНР сообщили, что российские войска закрепились в восточной части Угледара.

В ночь на 30 января в ряде украинских регионов была объявлена воздушная тревога. Власти Харькова сообщили об ударе в одном из районов: мэр города заявил, что, по предварительным данным, в жилой дом попала ракета С-300. Один человек погиб, трое получили ранения.

29 января при ударе ВСУ по мосту через реку Молочная под Мелитополем погибли пять человек.

28 января Минобороны сообщило, что утром ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре (ЛНР). Погибли 14 человек, более 20 человек получили ранения.

27 января Минобороны отчиталось о нанесенном накануне массированном ударе «по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины».

В ДНР сообщили о том, что российские войска закрепились в районе дачных поселков у Угледара.

26 января президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News вновь подтвердил нежелание вести переговоры с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что Зеленский сам давно перестал быть возможным собеседником для Путина.

Ранее утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Виннице, Одессе и Киеве прогремели взрывы.

25 января Германия все-таки решила отправить Украине танки Leopard и одобрить их реэкспорт из других стран. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев оценил такой шаг как «крайне опасный». Позднее в тот же день президент США Джо Байден объявил о поставке Украине танков Abrams. Он также заявил, что ВСУ с приближением весны готовятся к контрнаступлению.

24 января Минобороны отчиталось о продолжении наступления на донецком направлении. Ранее в этот же день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что у российских подразделений есть успехи в районе Великой Новоселовки, а на участке Павловки и Угледара «идут постоянные артдуэли, позиционная борьба».

21 января Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Двуречье в ДНР. С 1999 года этот пункт включен в городскую черту Соледара. 23 января ведомство сообщило о взятии Краснополья в ДНР. В обоих случаях речь шла о «добровольцах штурмовых отрядов» при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии».

20 января Минобороны сообщило о взятии двух населенных пунктов: Клещеевки в ДНР «добровольцами штурмовых отрядов» и Лобкового в Запорожской области.

19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинским властям необходимо осознать, что «Россия и Путин есть и будут» и что Киеву нужно проявить готовность учитывать требования России. Так он ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского, сказанные на форуме в Давосе, что он не будет проводить переговоры с Россией, потому что «не понимает, с кем и о чем их вести».

18 января Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Соль рядом с Соледаром.

17 января в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда, которое произошло вечером 14 января. По последним данным властей, погибли 44 человека, среди них пятеро детей.

В тот же день офис президента Украины сообщил об увольнении Алексея Арестовича с поста внештатного советника: он подал в отставку на фоне скандала после его слов о сбитой в Днепре ракете. Он назвал свое высказывание серьезной ошибкой и принес извинения.

16 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ПВО и Черноморский флот сбили десять из десяти беспилотников, летевших в направлении города, над морем.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя трагедию в Днепре, заявил, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальным объектам. «Удары наносятся по военным целям — очевидным и замаскированным. Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты противовоздушной обороны», — сказал он.

15 января российское Минобороны отчиталось о нанесенном накануне ракетном ударе «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики».

Вечером 14 января в Днепре после взрыва обрушился подъезд многоэтажки. Перед этим по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Президент страны Владимир Зеленский назвал причиной обрушения попадание в дом ракеты. Советник офиса главы государства Алексей Арестович заявил, что в многоэтажку попала ракета, сбитая украинской ПВО. Эти слова вызвали на Украине скандал, а сам Арестович позже назвал их ошибкой.

13 января Минобороны сообщило о взятии под контроль Соледара.

12 января командующий Сухопутными войсками России генерал Олег Салюков прибыл в Белоруссию для инспекции российских подразделений совместной группировки войск.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что уже во время следующего весеннего призыва может начаться переход на новую систему (возраст призывников хотят изменить с 18–27 лет до 21–30 лет).

11 января Сергей Шойгу сменил командующего объединенной группировкой войск на Украине, на эту должность был назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Заместителями Герасимова стали генералы Сергей Суровикин, Олег Салюков и Алексей Ким.

Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Подгородное (поселок находится к северо-востоку от Артемовска, в нескольких километрах к юго-западу от Соледара). В ведомстве также заявили о блокировке Соледара. Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию города.

10 января стало известно, что генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником главного штаба Сухопутных войск.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Соледар «близок к освобождению».

9 января штаб теробороны ДНР сообщил, что российские войска взяли под контроль село Бахмутское под Соледаром.

8 января Минобороны отчиталось об «операции возмездия» в ответ на удар ВСУ по Макеевке: по сообщению министерства, был нанесен массированный ракетный удар по двум пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, в результате чего были уничтожены более 600 украинских военных. Киев эти сведения не подтверждал. В Кремле впоследствии заявили об «абсолютном доверии» к информации Минобороны.

Также Минобороны сообщило о первом в 2023 году обмене пленными, в результате которого вернулись 50 российских военных. Киев подтвердил обмен: там также сообщили о возвращении 50 украинских военных, попавших в плен в разных местах, включая Киевскую и Черниговскую области, Мариуполь и Чернобыльскую АЭС.

5 января Владимир Путин поручил российским военным ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения с 12:00 6 января до конца 7 января. С предложением Рождественского перемирия ранее выступил патриарх Кирилл. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал эти действия «уловкой». В представительстве ДНР в СЦКК утром 7 января сообщили, что в Рождественскую ночь ВСУ семь раз обстреляли республику.

4 января Минобороны сообщило, что число погибших в Макеевке военных увеличилось до 89.

2 января Минобороны России сообщило об ударе ВСУ в районе Макеевки (ДНР). Как сообщили в министерстве, российские ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS, четыре достигли цели. В результате удара 63 российских военнослужащих погибли.

В этот же день власти Воронежской области сообщили о работе ПВО — на подлете к Воронежу был сбит беспилотник. Еще один беспилотник был сбит близ Бердянска (Запорожская область), сообщили в ВГА города.

1 января Минобороны России отчиталось о нанесении накануне удара по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, изготавливающих беспилотники. В ведомстве заявили, что планы Киева по совершению в ближайшее время терактов против России сорваны.

30 декабря Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по Украине. По сообщению ведомства, все назначенные цели поражены, остановлены производство и ремонт военной техники, прекращена переброска резервов ВСУ.

СК России заявил, что после обследования Мариуполя было обнаружено более 3 тыс. тел убитых местных жителей. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны), фигурантами которого стали украинские военные командиры.

Белгородская область за день дважды подвергалась обстрелам. Утром обстреляли Шебекинский городской округ, а позже — село Вязовое Краснояружского района. В обоих случаях никто не пострадал. В Брянской области под огнем оказалось село Кистер Погарского района. Люди не пострадали, но было нарушено электроснабжение поселка.

А в Донецке при обстреле погиб замначальника отдела военного следственного управления СК по объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков.

29 декабря ПВО Белоруссии сбила украинскую ракету системы С-300, ее обломки упали в Брестской области. По поводу происшествия военный комиссар области Олег Коновалов заявил: «Волноваться жителям абсолютно незачем, такие случаи, к сожалению, бывают».

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсском районе сработала ПВО, которая сбила беспилотник. Как заявил чиновник, люди не пострадали.

Под минометный обстрел попали населенные пункты Теткино и Гуево в Курской области. В Теткино пострадали шесть домов, один частично разрушен.

28 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает мирные планы от Украины, если в них не будут учитываться «сегодняшние реалии с российской территорией» — с вхождением в состав России четырех новых регионов.

Замглавы администрации Киева Петр Пантелеев сообщил, что режим экстренных отключений света в городе будет продолжаться всю зиму.

27 декабря бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что в вопросе достижения мира на Украине дипломатическим путем, возможно, есть «какой-то просвет». В офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сказали, что он может стать посредником в переговорах по Украине при условии согласия на это всех сторон конфликта. Днем ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в феврале 2023 года надеется провести мирный саммит в ООН.

26 декабря Минобороны сообщило об атаке украинского дрона на аэродром Энгельс Саратовской области, сработала ПВО, погибли трое военных.

24 декабря Россия и Украина обвинили друг друга в обстреле Херсона, при котором погибли десять человек и более 50 получили ранения.

23 декабря ФСБ сообщила о задержании в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской областях россиян и украинцев по обвинению в помощи СБУ и ВСУ.

Дмитрий Песков рассказал о «существенном продвижении в демилитаризации Украины». Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен продолжать переговоры с Россией по Украине, чтобы избежать серьезной эскалации конфликта и ядерной угрозы. Он также добавил, что Совет Безопасности ООН необходимо реформировать, приостановив членство России в нем.

22 декабря экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и еще двух пострадавших от украинского обстрела доставили в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Рогозин получил ранение выше правой лопатки накануне во время обстрела гостиницы в Донецке, где, по его словам, проходила рабочая встреча.

В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу приехал в зону СВО, где проверил размещение личного состава и пообщался с военными на передовой.

Во время визита в США Владимир Зеленский обсудил с Джо Байденом «формулу мира», а также заручился поддержкой конгресса США. В американском «Законе о дополнительных ассигнованиях Украине» установлена помощь на 2023 год в размере $45 млрд.

21 декабря Владимир Путин на коллегии Минобороны заявил, что Россия не будет заниматься милитаризацией своей экономики. Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что число военнослужащих в ВС необходимо увеличить до 1,5 млн, в том числе 695 тыс. контрактников, добавив, что следует изменить призывной возраст граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — до 30 лет.

В этот же день Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми наказание за организацию и финансирование диверсий может быть вплоть до пожизненного заключения.

20 декабря Минобороны России отчиталось о продолжении наступления на донецком направлении. В ведомстве также сообщили об уничтожении украинской воздушной военной техники: двух самолетов МиГ-29, самолета Су-25 и двух украинских вертолетов Ми-8.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с необъявленным визитом в Артемовск (Бахмут), где посетил передовые позиции и наградил украинских военных.

19 декабря Минобороны сообщило, что в воздушном пространстве Белгородской области были сбиты четыре американские ракеты HARM. Также там заявили, что на донецком направлении войска заняли «более выгодные рубежи». Накануне ведомство отчиталось о взятии под контроль Яковлевки в ДНР.

В ночь на 19 декабря власти Киева сообщили о работе ПВО. Воздушная тревога прозвучала и в других частях Украины. Позднее «Укрэнерго» сообщила, что в Киеве, области и других регионах проводятся аварийные отключения света.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 18 декабря «выдался крайне тяжелый день»: в результате обстрелов региона ВСУ погиб один человек, 10 получили ранения.

Руководство ДНР сообщило, что при обстреле Донецка снаряды попали в больницу имени Калинина, один человек погиб.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что украинские военные пытались убить главу российского Генштаба Валерия Герасимова, когда тот весной приезжал на линию фронта. Ранее газета The New York Times сообщила, что американская разведка узнала о предстоящей поездке Герасимова, но не стала передавать эту информацию Украине. Тем не менее, по данным NYT, украинская сторона узнала об этих планах, и тогда Вашингтон попросил Киев не атаковать главу Генштаба — из опасений, что это приведет к большей эскалации — но атака уже началась, говорилось в публикации.

16 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти регионов страны сообщали о взрывах, работе систем ПВО и отключениях электричества: в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях были обесточены участки железных дорог; в Киеве, Харькове и Днепре остановлено метро. На следующий день Минобороны России отчиталось о массированном ударе «по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики». Как пояснили в ведомстве, в результате была сорвана переброска иностранного оружия и боеприпасов, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий и остановлены оборонные предприятия по производству и ремонту вооружения.

15 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что утром город подвергся самому массированному удару с 2014 года. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о взятии под контроль более 80% Марьинки (ДНР). По его словам, это поможет остановить обстрелы Петровского района Донецка.

Минобороны России отчиталось, что на купянском направлении была сорвана попытка атаки ВСУ, а на красно-лиманском направлении — попытка контратаки ВСУ.

14 декабря российские войска снова взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное (ДНР).

Виталий Кличко заявил о взрывах в Киеве. Позднее стало известно, что украинские средства ПВО сбили 13 дронов над столицей, их обломки повредили одно административное здание и четыре жилых дома, пострадавших нет.

Украинские власти сообщили о возвращении из плена 64 военнослужащих ВСУ и одного американца. Российская сторона пока ничего не сообщила о новом обмене.

12 декабря в результате взрыва был поврежден мост в селе Константиновка Запорожской области, просели два пролета. Представитель областной администрации Владимир Рогов сообщил, что, по предварительным данным, у опоры моста была заложена взрывчатка. Тем же вечером врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Скадовске было совершено покушение на его первого заместителя Виталия Булюка. При взрыве автомобиля погиб водитель, Булюк получил ранения.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС пока не смогли согласовать девятый пакет санкций против России.

Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Джо Байденом. Президент Украины сообщил об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры страны.

Минобороны России отчиталось о продолжении наступления российских войск на донецком направлении, а также о пресечении попытки бригады ВСУ контратаковать российские позиции в направлении населенного пункта Пески (ДНР).

11 декабря врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате удара ВСУ по базе отдыха в Мелитополе 10 декабря погибли два человека, десять пострадали.

10 декабря член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара из тяжелого вооружения. В этот же день глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что зона безопасности в районе Запорожской АЭС может быть установлена в ближайшее время.

9 декабря Минобороны России сообщило, что в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области «нанесено поражение» шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS и MARS-II. Также в ведомстве сообщили о продолжении наступления российскими войсками на красно-лиманском направлении.

Суд приговорил Илью Яшина (внесен в реестр иностранных агентов) к восьми с половиной годам колонии общего режима за распространение «фейков» о российской армии.

8 декабря Минобороны России сообщило об уничтожении пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS, MARS-II и HIMARS в Запорожской области и ДНР, а также о продолжении наступательных действий на красно-лиманском направлении.

7 декабря Минобороны России отчиталось об ударе по складу ракетно-артиллерийского вооружения на комбинате ArcelorMittal в Кривом Роге. Также в ведомстве сообщили о продолжении наступления российскими военными на красно-лиманском направлении. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки сообщил, что Украина стягивает дополнительные войска к Артемовску.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о произошедшем накануне покушении на замглавы Мелитополя Николая Волыка.

6 декабря Минобороны России сообщило о возвращении из плена 60 российских военнослужащих. Глава ДНР Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале, что обмен пленными с Киевом прошел по формуле «60 на 60».

Минобороны России отчиталось о нанесении 5 декабря массированного удара по военным и связанным с ними энергетическим объектам Украины. По сообщению ведомства, цель удара была достигнута, прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения, затруднена переброска резервов ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе начали формирование отрядов территориальной обороны.

5 декабря Минобороны России отчиталось о продолжении наступательных действий на донецком направлении. В ведомстве также сообщили о попытках ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Никольское (ДНР), украинские войска были отброшены на исходные позиции.

4 декабря представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция продолжает работать над организацией российско-украинских переговоров.

3 декабря министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

2 декабря Минобороны отчиталось о взятии под контроль Курдюмовки (ДНР). Также в ведомстве сообщили о двух сбитых украинских самолетах: МиГ-26 в районе Украинки (ДНР) и Су-25 в районе Никольского (ДНР).

В этот же день Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что 1 декабря над КПП Мокраны на белорусско-украинской границе принудительно посадили беспилотник без опознавательных знаков. В ведомстве отметили, что подобные случаи были также 2 и 16 ноября.

1 декабря Минобороны России отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Андреевка (ДНР).

Глава ДНР Денис Пушилин заявил об обмене военнопленными. По его словам, обмен прошел по формуле «50 на 50».

30 ноября Минобороны России заявило о взятии под контроль населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня в ДНР. Позднее в этот же день в ведомстве сообщили о взятии Андреевки (ДНР) и продолжении наступательных действий российских войск в направлении населенного пункта Водяное (ДНР).

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за последние два месяца более 300 тыс. резервистов прошли обучение на более чем 100 полигонах России и Белоруссии.

В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, в результате которого сотрудник посольства получил легкие ранения.

29 ноября Минобороны России отчиталось о продолжении наступления на донецком направлении. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии под контроль населенных пунктов Перше Травня и Андреевка.

28 ноября ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Мелитополе и задержании троих диверсантов.

28 ноября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о возвращении из украинского плена 23 военных. 26 ноября Минобороны заявило, что в ходе обмена Россию вернулись девять военнослужащих. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил информацию об обмене и сообщил о возвращении на Украину 12 человек, среди которых девять военных и трое гражданских.

27 ноября секретарь по внешнем связям Ватикана Пол Ричард Галлахер заявил, что Ватикан готов стать площадкой для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле рады инициативе Ватикана, но считают, что Киев не пойдет на диалог в таком формате.

25 ноября Владимир Путин провел встречу с матерями участников военной операции.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене с Украиной пленными по формуле «9 на 9». Днем ранее он сообщал об обмене по формуле «50 на 50», эту информацию подтвердили в Минобороны. 23 ноября Минобороны России и глава офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщали об обмене пленными, по которому на Украину вернулось 36 человек, в Россию — 35.

24 ноября Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по военным и энергетическим объектам на территории Украины днем ранее. Удары нарушили украинскую военную логистику. В ведомстве заявили, что целей в черте Киева не было.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко написал в своем телеграм-канале, что после ударов 70% города остается без электричества.

23 ноября «Энергоатом» сообщил, что на трех украинских АЭС автоматически отключили энергоблоки. Минэнерго Украины заявило об аварийных отключениях электричества у большинства жителей страны.

23 ноября Минобороны России сообщило о пяти сбитых беспилотниках рядом с газоконденсатными месторождениями в Черном море и Севастополем.

22 ноября Минобороны России отчиталось о продолжении наступления и отражении контратаки противника на Донецком направлении. Также в ведомстве сообщили, что за последние сутки ВСУ выпустило восемь снарядов по промышленной зоне Запорожской АЭС.

Власти Белгородской области сообщили о строительстве засечной черты на границе с Украиной.

21 ноября Минобороны России отчиталось о нанесении поражения двум установкам реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Пыльной (Харьковская область). По данным ведомства, ими обстреливали территорию Белгородской области.

20 ноября Минобороны России заявило, что в течение 19 ноября и утром 20 ноября ВСУ обстреливали Запорожскую АЭС. По сообщению ведомства, радиационная обстановка в районе АЭС остается в норме. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстрелы ЗАЭС необходимо немедленно остановить.

19 ноября заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация призвала расследовать информацию о расстреле военных на Украине. Члены комиссии СПЧ по связям с международными организациями присоединились к призывам ООН. Днем ранее, 18 ноября, СК России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела пленных российских военнослужащих.

18 ноября Минобороны отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Опытное (ДНР), а также о нанесении накануне ударов по объектам военного управления и топливно-энергетической инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что по состоянию на вечер 17 ноября более 10 млн человек на Украине оставались без света.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на территории полуострова ведутся фортификационные работы.

17 ноября стороны продлили зерновую сделку на 120 дней.

Власти Днепропетровской и Одесской областей заявили о повреждениях объектов инфраструктуры после обстрелов.

Минобороны России отчиталось об уничтожении цехов оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей в Павлограде (Днепропетровская область) и цехов научно-производственного комплекса «Искра» в Запорожье.

16 ноября Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В ведомстве отметили, что удары наносились только по целям на Украине, не ближе, чем в 35 км от украинско-польской границы. Также Минобороны уточнило, что не наносило ракетные удары по объектам в Киеве.

Президент Польши Анджей Дуда назвал падение ракеты в Польше «несчастным случаем», уточнив, что у польских властей нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной. В этот же день Reuters со ссылкой источник в НАТО сообщил, что президент США Джо Байден назвал причиной взрывов в Польше работу украинской системы ПВО.

15 ноября власти Украины сообщили о взрывах и работе ПВО почти на всей территории страны. Из-за обстрелов в стране начались экстренные отключения подачи электроэнергии. В этот же день власти Польши заявили о падении двух ракет на территории страны в 8 км от границы с Украиной.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о прекращении работы Каховской ГЭС и эвакуации жителей вглубь региона. В этот же день стало известно, что сотрудники администрации Новой Каховки покинули город, бригады коммунальных предприятий и служб города работают в дежурном режиме.

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон и выступил перед украинскими военнослужащими у здания городской администрации.

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Павловки (ДНР). Днем ранее в ведомстве сообщили о взятии под контроль поселка Майорск на Донецком направлении.

13 ноября Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР.

11 ноября Минобороны России отчиталось о завершении переброски подразделений российских войск на левый берег Днепра. Она прошла без потерь личного состава и военной техники. В ведомстве также отметили, что за последние двое суток продвижение украинских военных на отдельных направлениях составило не более десяти км.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на заместителя министра по культуре, спорту и туризму региона Андрея Бойка было совершено покушение в Мелитополе.

Вечером 9 ноября Минобороны объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Командующий группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин назвал это «очень непростым решением» и объяснил, что оно нужно для сохранения жизни военных и боеспособности группировки, «держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно». Генерал отметил, что из Херсона и соседних районов эвакуированы 115 тыс. жителей.

Утром 9 ноября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские атаки отбиты по всем направлениям Херсонской области. Накануне он сообщал о тяжелых боях в районе населенного пункта Снигиревка, а также о попытках ВСУ провести разведку боем на Посад-Покровском и Бериславском участках.

В середине дня Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом.

8 ноября Кирилл Стремоусов заявил, что «в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий». «Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным», — добавил он. По его словам, массовая эвакуация правобережья завершена, жители Херсона дальше могут эвакуироваться сами в частном порядке.

7 ноября губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил проверить сообщения в соцсетях о «больших неоправданных потерях» 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в боях в районе Павловки в ДНР. Позднее в этот же день Минобороны России сообщило, что «потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными».

6 ноября под обстрел ВСУ попала дамба Каховской ГЭС. Представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев заявил, что критических разрушений из-за попадания снаряда нет. В этот же день член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о возведении на севере региона укрепрайонов на случай атаки ВСУ.

6 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины Киев может остаться без электроэнергии, водоснабжения и отопления.

3 ноября Минобороны сообщило, что из плена вернулись 107 военных. Ранее глава ДНР Денис Пушилин анонсировал, что Украине передадут такое же число пленных.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 3 ноября допустил, что российские войска уйдут на левобережную часть региона. Он посоветовал жителям Херсона, которые еще не успели перебраться из города, «максимально быстро» уйти на левый берег. Он также сообщил, что ВСУ ночью обстреляли администрацию города Голая Пристань. Здание полностью разрушено, жертв и пострадавших нет, уточнил Стремоусов. Этот город находится к югу от Херсона.

МИД России 3 ноября вызвал посла Британии Дебору Броннет и выразил ей протест в связи с атакой беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября. Москва обвиняет Лондон в причастности к этой атаке. Британия отвергает эти обвинения.

2 ноября Минобороны сообщило, что Россия возобновляет участие в зерновой сделке. Ведомство это объяснило тем, что Киев дал Москве гарантии неиспользования гумкоридора в военных целях. 4 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Владимиром Путиным о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны, «особенно в Сомали, Джибути и Судан, которые в июле столкнулись с серьезным продовольственным кризисом и голодом».

1 ноября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что армия продолжает поражать высокоточным оружием объекты военной инфраструктуры и объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дополнительный указ об отмене мобилизации не нужен и это подтвердило государственно-правовое управление президента. Накануне Владимир Путин сказал, что частичная мобилизация завершена, «точка поставлена».

В Херсонской области 31 октября объявили о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Там собираются отселить 70 тыс. человек, причиной назвали возможные повреждения украинскими войсками плотины Каховской ГЭС, что может вызвать затопление левобережья.

31 октября Минобороны вновь сообщило об ударах по системам военного управления и энергетики Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль днем сообщал, что повреждения получили 18 объектов в разных регионах.

30 октября Турция, ООН и Украина решили продолжить отправку зерна из украинских портов. Они возобновили проверки судов. 31 октября в ООН заявили о проходе 12 судов по гумкоридору.

29 октября власти Севастополя сообщили об атаке украинских беспилотников на военные объекты Черноморского флота. Позднее Минобороны уточнило, что атака произошла рано утром, в ней были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотников. Незначительное повреждение, по данным ведомства, получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная. После этого Минобороны заявило о приостановке участия в зерновой сделке, объяснив это атакой беспилотников на корабли, задействованные в обеспечении безопасности гумкоридора. Тем же вечером Россия уведомила о своем решении ООН и запросила заседание Совбеза организации. 31 октября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что договоренности о проходе судов через Черное море без участия Москвы не должны выполняться.

29 октября прошел обмен пленными по формуле «50 на 50». 50 российских военных решили доставить в Москву на лечение и реабилитацию, сообщили в Минобороны. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев получил 52 человека.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что задание по призыву 300 тыс. человек в рамках частичной мобилизации выполнено. Дополнительных заданий не планируется, отметил он. 31 октября Минобороны объявило о прекращении вручения повесток. В дальнейшем военкоматы будут заниматься приемом добровольцев и кандидатов в контрактники, отметили в ведомстве.

28 октября стало известно о новом обстреле Антоновского моста в Херсоне. Ранее в этот же день власти Херсонской области заявили об окончании эвакуации с правого берега Днепра.

27 октября Рамзан Кадыров сообщил, что в результате артобстрела в Херсонской области погибли 23 чеченских военных, 58 получили ранения.

26 октября президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на пресс-конференции передал Владимиру Зеленскому послание от Владимира Путина о необходимости переговоров между Москвой и Киевом. 27 октября Дмитрий Песков заявил, что президент России не передавал никакого «специфического послания». По его словам, президент Гвинеи-Бисау изъявил желание донести позицию Путина до украинской стороны.

26 октября Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегами из Индии (Раджнатх Сингх) и КНР (Вэй Фэнхэ), в ходе бесед министр выразил обеспокоенность из-за возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Утром 25 октября стало известно о мощном взрыве около здания телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе. По данным СК, пострадали пять человек.

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании. С каждым из них он обсудил возможные провокации со стороны Украины с использованием «грязной бомбы». В этот же день Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США ситуацию на Украине.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об окончании работ по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны в регионе. Он также добавил, что третья линия будет готова до 5 ноября.

22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об установке защитных сооружений в районах региона. Ранее он сообщал об обстрелах города Шебекино: 19 октября под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры, 20 октября три снаряда прилетели на территорию сельхозпредприятия, 21 октября — в промышленное предприятие, 22 октября в результате обстрела погибли два человека.

21 октября СК возбудил уголовное дело в связи с обстрелом переправы в районе Антоновского моста в Херсоне. Погибли четыре человека, 13 получили ранения. Среди погибших и раненых были дети и журналисты, отметили в ведомстве. По данным следствия, ВСУ нанесли по переправе удар из РСЗО HIMARS.

Вечером 19 октября советник министра энергетики Украины сообщил, что повреждены около 40% энергетической инфраструктуры. С 20 октября на Украине ввели режим экономии электричества.

19 октября Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 20 октября. Еще один указ президента устанавливает разные уровни реагирования в регионах России.

18 октября Минобороны сообщило о взятии под контроль Горобьевки в Харьковской области.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил об организованном перемещении жителей правобережных районов Херсона на левый берег Днепра. В тот же день командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин заявил о «непростой ситуации» в Херсоне и не исключил принятия «самых непростых решений».

17 октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене пленными между Москвой и Киевом. Россия получила 110 человек, Украина — 108. Как пояснил Пушилин, две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться. По сообщению Минобороны, среди вернувшихся в Россию были 72 моряка с гражданских судов.

14 октября Владимир Путин заявил, что в массированных ударах больше нет необходимости, а военные «добивают постепенно» те объекты, которые осталось поразить. О продолжении нанесения ударов высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Минобороны сообщало в сводках и в другие дни до 20 октября.

13 октября Минобороны отчиталось об обмене пленными с Киевом. По сообщению ведомства, с территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих. Ранее, 11 октября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Москва вернула Киеву 32 военных и тело израильтянина.

10 октября Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Утром того же дня о взрывах сообщали власти нескольких регионов и городов страны, в том числе Киева. В некоторых городах пропало электричество и водоснабжение, нарушилась связь, приостановил работу транспорт. О массированных ударах по объектам военного управления и энергетики Минобороны сообщало и в последующие дни.

8 октября стало известно о подрыве грузовика на Крымском мосту, автомобильное и железнодорожное движение на нем было приостановлено. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК (терроризм). Путин заявил, что ответы России на теракты будут жесткими.

8 октября было объявлено, что Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерала армии Сергея Суровикина.

30 сентября Владимир Путин и лидеры ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле подписали договоры о вступлении новых территорий в состав России. 5 октября Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров, а также указ об опубликовании текста Конституции с изменениями, связанными с принятием новых регионов в состав страны. Интеграция новых территорий в состав России продлится до 1 января 2026 года. Главы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к Путину с просьбой рассмотреть их присоединение к России после референдумов, которые прошли на этих территориях с 23 по 27 сентября. В Херсонской ВГА перед референдумом сообщали, что жители города Снегиревка и села Александровка в Николаевской области попросили присоединить их к Херсонщине.

30 сентября член главного совета ВГА Владимир Рогов сообщил об обстреле автомобильной колонны беженцев, которые выезжали с авторынка на Ореховском шоссе (Запорожье) в сторону подконтрольной России территории. Погибли 23 человека. При ночном обстреле Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев.

29 сентября посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил об обстреле колонны мирных жителей, которые выехали из Купянска Харьковской области в Россию. Погибло более 30 человек. Позднее в этот же день глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о падении беспилотника на территории ЗАЭС. По его словам, радиоактивный фон остался в норме.

26 сентября замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о новом обстреле Антоновского моста в Херсоне. В этот же день Минобороны сообщило об обстрелах дачного поселка «Волна», который находится в непосредственной близости от Запорожской АЭС.

25 сентября глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле гостиницы в Херсоне. В отеле жили журналисты и другие гражданские лица. Погибли два человека. Среди них — бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко.

22 сентября Минобороны отчиталось об обмене 55 военнослужащих ВС России, ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что среди них также Украина передала Виктора Медведчука. По утверждению Киева, в рамках обмена Украине выдали 215 пленных.

21 сентября член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на АЭС из-за обстрелов нарушена система охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Он также заявил, что Россия поддержит выбор жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, который они сделают на своих референдумах. О планах провести референдумы представители этих территорий заявили 19-20 сентября. После объявления о частичной мобилизации министр обороны Сергей Шойгу пояснял, что призвать планируется 300 тыс. человек. Путин говорил, что речь идет только о тех, кто состоит в запасе, прежде всего, кто проходил службу, имеет соответствующую военно-учетную специальность и опыт. Позднее, говоря о ходе мобилизации, президент сказал, что к организации процесса возникают вопросы и потребовал исправить все ошибки. 14 октября Путин сказал, что даст поручение Совбезу проверить, как проходит подготовка мобилизованных. На пресс-конференции ему задавали вопрос о новостях о гибели мобилизованных на фронте спустя всего три недели после объявления о мобилизации.

19 сентября в ДНР сообщили о гибели 13 мирных жителей при обстреле Куйбышевского района Донецка.

16 сентября был нанесен ракетный удар по администрации Херсонской области. При обстреле ранили начальника департамента труда и социальной политики региона Аллу Бархатнову, ее водитель погиб. В этот же день в здании Генпрокуратуры в Луганске прогремел взрыв, из-за которого погибли генпрокурор Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Также стало известно об убийстве замглавы ВГА Бердянска Олега Бойко и его жены Людмилы Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума. Член ВГА Запорожья Владимир Рогов сообщил о новом обстреле Энергодара, где находится Запорожская АЭС.

15 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ попытались перейти в наступление по всей линии фронта в ЛНР. Он также отметил, что причин для паники нет. В тот же день замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что на автодорогу между Николаевом и Херсоном стягивают силы ВСУ.

14 сентября в штабе теробороны ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Николаевка и Николаевка Вторая. В тот же день в народной милиции ЛНР заявили, что линия соприкосновения подошла близко к границам республики, но союзные силы контролируют территорию.

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что приехал в Изюм Харьковской области.

Минобороны 14 сентября сообщило о потерях, которые понесла украинская армия на Николаево-Криворожском направлении «в ходе безуспешных наступательных действий».

10 сентября Минобороны решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма «для наращивания усилий на Донецком направлении». Операция по свертыванию и переброске прошла в течение трех суток. Ведомство объяснило, что это нужно «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса». При этом войска продолжили наносить удары по подразделениям и резервам украинских войск в Харьковской области.

9 сентября в харьковской военно-гражданской администрации сообщили, что эвакуируют мирное население городов, которые обстреливает украинская артиллерия, среди них Купянск и Изюм. В тот же день российское Минобороны опубликовало видео переброски войск на Харьковское направление.

9 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о возросших рисках ЧП из-за обстрелов вокруг Запорожской АЭС, так как они привели к полному отключению электричества в Энергодаре, а также создают опасности для персонала. 8 сентября он сообщил, что агентство предлагает России и Украине заключить «простое соглашение» о неприкосновенности ЗАЭС.

По данным Минобороны от 9 сентября, ВСУ за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении три танка, другие бронемашины и более 270 военных. О попытках наступления украинских сил на юге ведомство начало сообщать с конца августа.

7 сентября Минобороны сообщило о взятии под контроль села Кодема в ДНР.

6 сентября в центре Бердянска (Запорожская область) произошел взрыв. По данным властей города, возле здания ВГА взорвали автомобиль коменданта города Артема Бардина, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

1 сентября миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Дорога от Киева до Энергодара заняла у экспертов почти два дня: на линии разграничения их кортеж встал в очередь из других въезжающих в занятую российскими силами часть Запорожья. Визит миссии был связан с регулярными сообщениями об обстрелах ЗАЭС и стал возможен после получения четких гарантий безопасности со стороны России и Украины. 5 сентября миссия МАГАТЭ покинула территорию станции. Два представителя делегации остались там на постоянной основе.

28 августа стало известно об обстреле Новой Каховки и Каховской ГЭС. 29 августа глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев сообщил об эвакуации жителей города с рабочих мест в бомбоубежища.

23 августа Минобороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Комсомольское и Благодатовка. Также министерство отчиталось о взятии под контроль 36 кв. км Херсонской области и 12 кв. км Николаевской области.

19 августа штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии населенных пунктов Зайцево и Дача.

14 августа Минобороны сообщило о взятии российскими военными под контроль населенного пункта Уды Харьковской области.

13 августа стало известно о взятии под контроль населенного пункта Пески (ДНР).

11 августа глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о минимум трех ударах в районе хранилища радиоактивных изотопов. В этот же день прошло заседание Совбеза ООН в связи с обстрелами и их возможными катастрофическими последствиями. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал «согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности района». Член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов заявил, что в случае продолжения обстрелов ЗАЭС законсервируют.

8 августа Минобороны сообщило, что под обстрел попала Запорожская АЭС, также стало известно, что по Антоновскому мосту в Херсоне был нанесен очередной удар.

1 августа из порта Одессы вышло первое торговое судно с зерном после подписания представителями России, Турции, Украины и ООН соглашений о вывозе зерна. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне должно доставить груз кукурузы в порт Стамбула на следующий день, сообщили в Минобороны. Документы об экспорте зерна были подписаны сторонами 22 июля. 30 июня российское Минобороны сообщило, что вывело военных с острова Змеиный в акватории Черного моря, чтобы продемонстрировать отсутствие препятствий для организации гумкоридора для вывоза зерна с Украины.

29 июля Минобороны и власти ДНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. По данным Минобороны, при ударе погибли 50 пленных, еще более 70 получили ранения.

16 июля министр обороны Сергей Шойгу дал указания нарастить действия российских группировок войск «на всех операционных направлениях». В сообщении Минобороны отметило, что это необходимо для «исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».

3 июля в Минобороны сообщили о взятии населенных пунктов Верхнекаменка, Золотаревка и Белогоровка. Позже в тот же день министр обороны Сергей Шойгу заявил, что установлен контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов: Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. В своем докладе президенту Шойгу также отчитался об освобождении ЛНР.

1 июля Минобороны заявил о взятии Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, шахты Матросской, Желатинового завода и населенного пункта Тополевка.

25 июня в Минобороны сообщили о взятии под контроль городов Северодонецк и Боровское, а также населенных пунктов Вороново и Сиротино.

24 июня в Минобороны сообщили о продвижении на Луганском направлении за пять дней: взяты под контроль несколько населенных пунктов в Попаснянском районе, включая Лоскутовку и Нырково.

21 июня в Минобороны сообщили о попытке украинских войск взять остров Змеиный 20 июня, в ходе которой были задействованы беспилотники и артиллерия. Как отметили в ведомстве, «убедившись в провале попытки захвата острова», ВСУ нанесли удар по буровым платформам в Черном море. Об этом утром 20 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, после удара семь человек числятся пропавшими без вести.

20 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии Тошковки в ЛНР.

19 июня в Минобороны сообщили о взятии под контроль Метелкино на Северодонецком направлении.

9 июня в штабе теробороны ДНР сообщили о боях за Славянск — это один из транспортных узлов региона, он находится примерно в 100 км к северу от Донецка.

В Минобороны 9 июня сообщили о начале работ по разминированию дорог и леса в нацпарке «Святые горы» (в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое). О взятии под контроль Святогорска и других мест глава Минобороны Сергей Шойгу заявил 7 июня. По его словам, занята значительная часть ДНР и ЛНР по левому берегу реки Северский Донец. Также взяты под контроль жилые кварталы Северодонецка, продолжается борьба за промзону и ближайшие населенные пункты.

28 мая в Минобороны сообщили о взятии под контроль города Красный Лиман (Лиман). Он находится в 60 км к Северо-Западу от Донецка, в Краматорском районе, недалеко от Славянска. Накануне о его взятии сообщили в штабе ДНР. 28 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Северодонецка (в ЛНР). Позднее он сообщил, что к вечеру 29 мая в городе было очищено от мин около 70% жилого сектора.

20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Мариуполя, включая территорию завода «Азовсталь». По данным Минобороны, с 16 мая в плен сдались 2439 бойцов ВСУ и полка «Азов» (его символика признана в России экстремистской). Ранее в тот же день Шойгу заявил о близости к завершению операции по освобождению ЛНР. 25 мая Минобороны сообщило о завершении мероприятий по разминированию и демилитаризации морского порта Мариуполя. Порт начал функционировать в повседневном режиме. Бои за Мариуполь шли практически с самого начала военной операции. О взятии города Шойгу докладывал Путину еще 21 апреля — на тот момент, по словам министра, на территории завода «Азовсталь» укрывались «остатки формирований националистов». Путин назвал штурм завода нецелесообразным, приказал его отменить, а территорию завода заблокировать.

11 апреля Минобороны сообщило, что российские танковые экипажи взяли село Каменка. В ведомстве отметили, что это один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе. Танкистам после боя вручили госнаграды.

8 апреля Минобороны опровергло причастность к ракетной атаке на вокзал в Краматорске. В ведомстве заявили, что на этот день огневых задач у российской армии в этом городе не было, а тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены у вокзала и снимки которых опубликовали очевидцы, применяются именно украинскими военными. Краматорск находится под контролем Украины.

3 апреля ведомство назвало провокацией опубликованные фото и видео, «якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области». Кадры, о которых идет речь, стали появляться в ночь на 3 апреля. Фотографы иностранных агентств Reuters и AFP начали публиковать снимки с телами людей в гражданской одежде на улицах города. В Минобороны утверждают, что за то время, что населенный пункт находился под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал.

30 марта Минобороны сообщило о «плановой перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях». На первом этапе операции планировалось заставить украинскую армию сконцентрировать силы и ресурсы на крупных городах, включая Киев, пояснили в ведомстве. Задачи на этих направлениях выполнены, а цель перегруппировки — активизировать действия «на приоритетных направлениях» и завершить «операцию по освобождению Донбасса», сообщили военные. Сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях было анонсировано по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта.

25 марта в военном ведомстве сообщили, что в ходе первого этапа спецоперации были уничтожены ВМС Украины, выведена из строя большая часть авиации.

24 марта Минобороны заявило, что российские вооруженные силы взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области Украины.

По сообщениям Минобороны, в операции применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Так, 21 марта говорилось об уничтожении с их помощью подземных хранилищ украинских авиасредств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У» в Делятине Ивано-Франковской области. Крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» 24 марта была уничтожена крупнейшая топливная база ВСУ в населенном пункте Калиновка под Киевом.

15 марта Минобороны сообщило о взятии под полный контроль всей территории Херсонской области, а также города Балаклея в Харьковской области. Также военные ранее сообщали, что установили контроль над Мелитополем, Бердянском, Васильевкой (Запорожская область), аэродромом Чернобаевка под Херсоном, городом Энергодар и Запорожской АЭС.

24 февраля ведомство сообщало о разблокировании Северо-Крымского канала. Дамбу, которая блокировала подачу днепровской воды в Крым, военные взорвали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Минобороны три раза сообщали о потерях в ходе военной операции. 2 марта ведомство заявило о 498 погибших и 1597 раненых. По информации на 25 марта, погиб 1351 военнослужащий, 3825 ранены. 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что за время специальной военной операции потери со стороны Украины составили более 100 тыс. человек (среди них более 61 тыс. погибло и более 49 тыс. ранено). Со стороны России потери составили 5937 погибшими.