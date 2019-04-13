СМИ сообщили об исключении 9 человек из санкционного списка ЕС по Украине

СМИ сообщили об исключении 9 человек из санкционного списка ЕС по Украине

Ограничения в отношении этих людей Брюссель ввел пять лет назад, заподозрив их в связях с Виктором Януковичем. Однако доказать это в итоге так и не удалось, из санкционных списков все были исключены, выяснила Welt am Sonntag

Виктор Янукович (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Евросоюз был вынужден исключить из санкционного списка, который он ввел в 2014 году в отношении людей, близких к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, девять человек. Об этом со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (EEAS) сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.

Главным образом, по ее данным, это произошло из-за недостатка доказательств.

В общей сложности в санкционном списке ЕС сейчас находятся 170 человек и 44 организации, уточняет издание. Все они якобы нанесли ущерб территориальной целостности Украины и стали причиной конфликта в стране, поясняет Welt am Sonntag, подчеркивая, что физические лица и организации могут подать в суд и попытаться оспорить подобные определения.

Кто именно был выведен из-под санкций, газета не уточняет. Остальных деталей о произошедшем она также не приводит.