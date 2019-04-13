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Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Политический кризис на Украине ,  
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СМИ сообщили об исключении 9 человек из санкционного списка ЕС по Украине
Ограничения в отношении этих людей Брюссель ввел пять лет назад, заподозрив их в связях с Виктором Януковичем. Однако доказать это в итоге так и не удалось, из санкционных списков все были исключены, выяснила Welt am Sonntag
Виктор Янукович (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Евросоюз был вынужден исключить из санкционного списка, который он ввел в 2014 году в отношении людей, близких к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, девять человек. Об этом со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (EEAS) сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.

Главным образом, по ее данным, это произошло из-за недостатка доказательств.

В общей сложности в санкционном списке ЕС сейчас находятся 170 человек и 44 организации, уточняет издание. Все они якобы нанесли ущерб территориальной целостности Украины и стали причиной конфликта в стране, поясняет Welt am Sonntag, подчеркивая, что физические лица и организации могут подать в суд и попытаться оспорить подобные определения.

Кто именно был выведен из-под санкций, газета не уточняет. Остальных деталей о произошедшем она также не приводит.

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Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макалистер, комментируя Welt am Sonntag ситуацию, отметил, что санкции будут оставаться необходимыми до тех пор, пока Россия продолжает нарушать международное право. «Они направлены не против населения, а конкретно против лиц, принимающих решения, и компаний», — добавил он, подчеркнув, что то, что отдельные люди могут предъявить иск против санкций, показывает: «даже в таких случаях наши высокие стандарты верховенства закона соблюдаются».

Санкции против бывшего украинского руководства и близких ему людей ЕС ввел в феврале 2014 года. Речь тогда шла о визовых ограничениях и замораживании их финансовых активов. После референдума в Крыму в следующем месяце подобные санкции Евросоюз также ввел против России. С тех пор они неоднократно продлевались. Так, 4 марта ограничения Совет ЕС продлил против Януковича.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Евросоюз, Санкции, Украина
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