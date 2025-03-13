На акции протеста в Буэнос-Айресе задержали 150 человек

К митингу пенсионеров присоединились футбольные фанаты, что привело к беспорядкам и столкновениям с полицией. AP назвал акцию самой массовой и жестокой за время президентства Хавьера Милея, сокращающего государственные расходы

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В Буэнос-Айресе прошла демонстрация против сокращения пенсий, к пенсионерам присоединились футбольные болельщики. Были задержаны как минимум 150 участников акции, передает El Cronista со ссылкой на министра безопасности Аргентины Патрисию Булрич.

«Сегодняшние события имеют беспрецедентную серьезность. Многие из тех, кто пришел на этот марш — ультрас, левые группировки, члены киршнеристских (одно из политических направлений, названо по имени президентов страны и супругов Нестора и Кристины Киршнер. — РБК) объединений, разные люди, которые политически объединились, чтобы свергнуть правительство», — заявила министр.

По данным La Nacion, к усмирению демонстрантов привлекли около 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Участники акции сожгли полицейскую машину и несколько мусорных баков. Правоохранители применяли слезоточивый газ. Булрич заявила, что митингующие хотели захватить конгресс.

La Nacion пишет, что несколько человек были ранены, среди них 87-летняя пенсионерка, а также полицейские. Министр заявила, что были травмированы 15 сотрудников полиции, а также журналисты. Полиция заявила о девяти раненых гражданах.

AP отмечает, что эти протесты стали самыми массовыми за время пребывания президента Хавьера Милея у власти. Пенсионеры собирались на акции против его политики каждую среду, но теперь к ним присоединились и футбольные фанаты. Власти предупреждали, что фанатов, которые будут устраивать беспорядки, привлекут к ответственности.

75-летний пенсионер Хосе Монтес в разговоре с агентством отметил, что ни при каком другом президенте жизнь пенсионеров не была настолько плохой, как при Милее. Маленькие пенсии стали следствием политики сокращения госрасходов, которую применяет президент для оздоровления экономики. За шоковые методы его называли «экономистом с бензопилой».