Война Израиля и ХАМАС. Главное

Нидерландам запретили поставлять Израилю запчасти к истребителям F-35, число погибших в секторе Газа превысило 28 тыс. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

Израиль утром 12 февраля нанес новые удары по городу Рафах на юге сектора Газа, где укрываются 1,4 млн палестинцев. Палестинский Красный Полумесяц сообщил о более 100 погибших. Планы ЦАХАЛ перейти к полномасштабной наземной операции в Рафахе возмутили США и региональных посредников, пытающихся добиться перемирия в этой войне. Что известно о готовящемся наступлении, чем оно грозит и почему гуманитарные организации бьют тревогу — читайте в материале РБК .

Число палестинцев, погибших в секторе Газа с начала операции Израиля, выросло до 28,4 тыс., сообщил Минздрав эксклава (контролируется ХАМАС). Свыше 68 тыс. человек были ранены. За последние сутки погибли 133 палестинца, 162 получили ранения, сообщило ведомство.

Суд в Нидерландах обязал власти страны прекратить экспорт в Израиль запчастей для истребителей F-35 из-за опасений, что эти самолеты использовались для атак в секторе Газа. Иск подали несколько правозащитных групп. JP пишет, что с регионального склада запчастей для F-35 в Нидерландах Израиль получил как минимум одну партию с момента начала войны с ХАМАС.

Израильские военные разрушили почти 40% из 2,8 тыс. зданий в секторе Газа, расположенных в радиусе километра от границы. К таким выводам на основе изученных спутниковых данных пришел профессор Еврейского университета в Иерусалиме Ади Бен Нун, пишет WSJ. По словам профессора, большая часть зданий были жилыми. Их снос, судя по всему, является частью плана Израиля по созданию буферной зоны шириной в 1 км вдоль границы, отмечает издание.

Интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась, сообщил 15 января министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, скоро эта фаза завершится и в районе Хан-Юнис на юге эксклава.

С 24 ноября в секторе Газа было объявлено временное перемирие для обмена заложниками и заключенными и доставки гуманитарной помощи в эксклав. Его несколько раз продлевали. 1 декабря Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении перемирия, ЦАХАЛ возобновила боевые действия в секторе Газа.

31 октября Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС — «расширения наземного проникновения в сектор Газа». 13 ноября Израиль заявил, что группировка потеряла контроль над севером эксклава. В начале декабря ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге сектора Газа.

Власти Израиля знали о подготовке нападения ХАМАС более чем за год до начала войны, сообщила NYT. По информации издания, спецслужбы получили 40-страничный план атаки под названием «Стена Иерихона», в котором четко были изложены действия боевиков при пересечении границы. 7 октября ХАМАС следовал этому плану с поразительной точностью, отмечает NYT. Документ также содержал данные о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другие секретные сведения. Израильские спецслужбы сочли план «чересчур амбициозным». Без внимания осталось и предупреждение радиотехнической разведки, которая за три месяца до нападения сообщила, что ХАМАС провел однодневные учения, похожие по сценарию на «Стену Иерихона», пишет издание.

Боевики ХАМАС при подготовке нападения на Израиль в течение двух лет общались при помощи проводных стационарных телефонов, чтобы скрыть свои планы от израильской разведки, сообщает CNN. Телефонные линии были проложены в тоннелях под сектором Газа. Компьютерами или мобильными телефонами они старались не пользоваться.

У боевиков ХАМАС также были подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля, сообщила WSJ. Один из найденных материалов, датированный июнем 2023 года, представлял подробный план вторжения в кибуц Мефальсим и захвата заложников. Из него следует, что в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир должны были «провести операцию». В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки населенного пункта.