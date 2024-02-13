Война Израиля и ХАМАС. Главное
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Суд в Нидерландах обязал власти страны прекратить экспорт в Израиль запчастей для истребителей F-35 из-за опасений, что эти самолеты использовались для атак в секторе Газа. Иск подали несколько правозащитных групп. JP пишет, что с регионального склада запчастей для F-35 в Нидерландах Израиль получил как минимум одну партию с момента начала войны с ХАМАС.
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Число палестинцев, погибших в секторе Газа с начала операции Израиля, выросло до 28,4 тыс., сообщил Минздрав эксклава (контролируется ХАМАС). Свыше 68 тыс. человек были ранены. За последние сутки погибли 133 палестинца, 162 получили ранения, сообщило ведомство.
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Израиль утром 12 февраля нанес новые удары по городу Рафах на юге сектора Газа, где укрываются 1,4 млн палестинцев. Палестинский Красный Полумесяц сообщил о более 100 погибших. Планы ЦАХАЛ перейти к полномасштабной наземной операции в Рафахе возмутили США и региональных посредников, пытающихся добиться перемирия в этой войне. Что известно о готовящемся наступлении, чем оно грозит и почему гуманитарные организации бьют тревогу — читайте в материале РБК.
Как идут боевые действия
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Израильские военные разрушили почти 40% из 2,8 тыс. зданий в секторе Газа, расположенных в радиусе километра от границы. К таким выводам на основе изученных спутниковых данных пришел профессор Еврейского университета в Иерусалиме Ади Бен Нун, пишет WSJ. По словам профессора, большая часть зданий были жилыми. Их снос, судя по всему, является частью плана Израиля по созданию буферной зоны шириной в 1 км вдоль границы, отмечает издание.
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Интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась, сообщил 15 января министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, скоро эта фаза завершится и в районе Хан-Юнис на юге эксклава.
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С 24 ноября в секторе Газа было объявлено временное перемирие для обмена заложниками и заключенными и доставки гуманитарной помощи в эксклав. Его несколько раз продлевали. 1 декабря Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении перемирия, ЦАХАЛ возобновила боевые действия в секторе Газа.
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31 октября Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС — «расширения наземного проникновения в сектор Газа». 13 ноября Израиль заявил, что группировка потеряла контроль над севером эксклава. В начале декабря ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге сектора Газа.
- Власти Израиля знали о подготовке нападения ХАМАС более чем за год до начала войны, сообщила NYT. По информации издания, спецслужбы получили 40-страничный план атаки под названием «Стена Иерихона», в котором четко были изложены действия боевиков при пересечении границы. 7 октября ХАМАС следовал этому плану с поразительной точностью, отмечает NYT. Документ также содержал данные о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другие секретные сведения. Израильские спецслужбы сочли план «чересчур амбициозным». Без внимания осталось и предупреждение радиотехнической разведки, которая за три месяца до нападения сообщила, что ХАМАС провел однодневные учения, похожие по сценарию на «Стену Иерихона», пишет издание.
- Боевики ХАМАС при подготовке нападения на Израиль в течение двух лет общались при помощи проводных стационарных телефонов, чтобы скрыть свои планы от израильской разведки, сообщает CNN. Телефонные линии были проложены в тоннелях под сектором Газа. Компьютерами или мобильными телефонами они старались не пользоваться.
- У боевиков ХАМАС также были подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля, сообщила WSJ. Один из найденных материалов, датированный июнем 2023 года, представлял подробный план вторжения в кибуц Мефальсим и захвата заложников. Из него следует, что в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир должны были «провести операцию». В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки населенного пункта.
- Идея нападения на Израиль появилась два года назад, заявили в ХАМАС. По словам представителя группировки, ее главная цель — захват главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса и самого города.
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Правозащитники установили, что Израиль применял боеприпасы с белым фосфором при обстрелах сектора Газа и Ливана, заявили в Amnesty International. О применении ЦАХАЛ белого фосфора сообщала также Human Rights Watch. В израильской армии эти сведения назвали ложными.
Позиция ХАМАС
- Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».
- Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.
- В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации.
- МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.
Что ответил Израиль
- Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия. Она начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары.
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- Израиль официально находится в состоянии войны. На всей территории страны объявлен режим ЧС.
- В Израиле сформировано чрезвычайное правительство. В узкий «военный кабинет» вошли Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и экс-глава Минобороны Бени Ганц.
Международная реакция
- Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил Владимир Путин. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке — «яркий пример провала политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон».
- США, Великобритания и ЕС осудили нападение ХАМАС.
- Действия ХАМАС поддержал МИД Ирана. Представитель ведомства Нассер Канани поздравил палестинский народ и заявил, что операция «открывает новую страницу в сопротивлении против оккупантов на оккупированных территориях».
- МИД Египта предупредил о «серьезных рисках» эскалации между Израилем и Палестиной и призвал стороны к сдержанности. Вместе с Дохой Каир стал ключевым посредником в переговорах между еврейским государством и ХАМАС.
- Власти Саудовской Аравии призвали «к немедленному прекращению эскалации» между сторонами, а также к защите гражданского населения и сдержанности. Эр-Рияд заявил, что неоднократно предупреждал о взрывоопасной ситуации в регионе.
- В Киеве выразили поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ».
- В ООН заявили, что полная блокада сектора Газа, о которой объявил Израиль, нарушает международное право.