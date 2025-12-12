The Telegraph узнал об отстранении Дрисколла от переговоров по Украине
Министр армии США Дэн Дрисколл был отстранен от участия в урегулировании российско-украинского конфликта по просьбе министра обороны Пита Хегсета, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
По мнению главы Пентагона, Дрисколл вышел за рамки своих полномочий, рассказали собеседники. Издание называет такой подход Хегсета «параноидальным».
Материал дополняется.
