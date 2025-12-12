 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

FT раскрыла переписку экс-главы Wirecard о «пытающихся украсть говнюках»

FT раскрыла письмо экс-главы Wirecard о «пытающихся украсть деньги говнюках»
Марсалек, подозреваемый в мошенничестве и связях с Россией, негодовал из-за потери контроля над своими активами после исчезновения из публичного поля. В частности, речь шла о цементных заводах и нефтесервисной компании в Ливии
Фото: Sean Gallup / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Sean Gallup / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший главный операционный директор рухнувшей немецкой компании Wirecard, австрийский бизнесмен Ян Марсалек, после исчезновения из публичного поля столкнулся с угрозой потери контроля над своими активами, пишет Financial Times (FT). Статья посвящена тому, куда пропали деньги, исчезнувшие со счетов обанкротившейся Wirecard.

FT провела расследование совместно с немецкой телекомпанией Bayerischer Rundfunk. В нем утверждается, что Марсалек, подозреваемый в крупном финансовом мошенничестве и связях с российской разведкой — тайно инвестировал похищенные деньги в экономику Ливии через сеть офшоров и сделок с момента краха Wirecard. Эти вложения включали инвестиции в цементные заводы и нефтесервисную компанию в Ливии: там у него, как пишет FT, были скрытые доли через цепочку офшоров и компаньонов.

Марсалек с 2020 года разыскивается властями Германии и Интерполом по подозрению в мошенничестве. Издание утверждает, что в 2020 году он бежал в Россию, где скрылся.

В статье FT приводится цитата из переписки Марсалека в Telegram с Орлином Русевым — гражданином Болгарии и участником группы осужденных в Великобритании за шпионаж в пользу России. В декабре 2020 года Марсалек писал Русеву, что «говнюки» пытались «украсть» его деньги, «потому что они думают, что я прячусь в пещере в Афганистане». О чем именно он говорил, Марсалек не пояснял, однако, как утверждает FT, речь шла об активах в Ливии.

В Лондоне обвинили топ-менеджера Wirecard в курировании «шпионов России»
Политика
Ян Марсалек

Издание отмечает, что Марсалек был одним из основных инвесторов Lorasco — компании, которая управляет буровыми установками, сдаваемыми в аренду нефтяным корпорациям. В этот бизнес, по данным газеты, он «вложил миллионы, выведенные из Wirecard».

При этом в 2020 и 2021 годах Lorasco инициировала серию привлечений капитала, из-за которых доля Марсалека в компании существенно снизилась. Доля компании EAEL, которая, по словам двух источников, де-факто была подконтрольнаа Марсалеку через подставных лиц, упала с более чем двух третей до 10%. Ситуация еще больше осложнилась в 2023 году, когда предпринимтель американского происхождения Джо Боуман начал приобретать — через компанию Damviol, контролируемую его женой, — пакеты акций, ранее принадлежавшие Марсалеку. Так он получил часть доли в Libyan Cement Company (LCC), принадлежащей негласно подконтрольной Марсалеку EuroAtlantic, и попытался выкупить всю долю EAEL в Lorasco.

Wirecard — немецкая компания, которая считалась одной из самых перспективных на рынке финтеха и занималась выпуском криптовалютных карт. Компания обанкротилась в июне 2020 года, после того как стало известно об исчезновении с ее счетов €1,9 млрд. Позже выяснилось, что бизнес Wirecard был убыточным на протяжении нескольких лет, однако компания скрывала эту информацию. Немецкая прокуратура арестовала главу компании Маркуса Брауна, а Марсалека объявили в розыск.

По версии Британской прокуратуры Русев — координатор группы живущих в Великобритании болгарских граждан, осужденных за шпионаж, поддерживал с Марсалеком связь. Информация передавалась из Великобритании руководителю, который действовал от имени России, — человеку, «известному как Ян Марсалек», говорила в 2023 году прокурор Кэтрин Селби.

Газета Handelsblatt писала что Марсалек мог покинуть Германию, уехать в Австрию и через Белоруссию перебраться в Россию. Отмечалось, что сбежавший топ-менеджер обладает значительной суммой денег в биткоинах, которые вывел из Дубая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не в курсе истории с бывшим топ-менеджером германской компании.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Ливия офшоры Ян Марсалек шпионаж
