Глава Минобороны Польши предложил создать европейский «банк бомб»

В Минобороны Польши предложили создать «банк бомб» для перевооружения Европы. Косиняк-Камыш считает, что для сохранения военного контингента США в регионе, ему надо стать сильнее

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал союзников создать европейский «банк бомб» для перевооружения и финансирования быстрой модернизации вооруженных сил континента. Об этом он заявил в интервью газете The Times.

Многие европейские страны испытывают трудности с финансированием целевых показателей НАТО по военному потенциалу и «созданием более мощной стены сдерживания против России», пишет издание.



На фоне этого в европейских столицах циркулируют предложения о создании общего «банка бомб». Польша стала первой крупной страной, поддержавшей эту концепцию, хотя и предпочитает собственную модель поддержки вооруженных сил — FWSZ (Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych), говорится в статье. Косиняк-Камыш считает, что континенту необходим аналогичный проект, но в более крупном масштабе.

FWSZ — это фонд поддержки Вооруженных сил Польши, созданный в 2022 году для финансирования модернизации и развития польской армии. Он является внебюджетным механизмом, управляемым банком BGK, и привлекающим средства из разных источников, включая облигации, для обеспечения обороноспособности страны.

«Если мы действительно хотим достичь целевого показателя альянса в 5%, а не затягивать этот процесс до 2032 года <...>, то некоторым странам необходима поддержка в получении кредитов и принятии на себя обязательств», — сказал он.

Чтобы сохранить военный контингент США в Европе, нужно стать сильнее, «чтобы американцам было выгодно оставаться здесь», считает польский министр.

План по увеличению оборонных возможностей Европы общей стоимостью €800 млрд был разработан после возвращения Дональда Трампа в Белый дом на фоне сомнений в ЕС, можно ли рассчитывать на защиту от США, писал Reuters. В рамках инициативы в ЕС одобрили создание фонда в размере €150 млрд для инвестиций в военную отрасль (Security Action for Europe, SAFE). В качестве внеблоковых стран к нему присоединились Великобритания и Канада.

SAFE — часть плана по перевооружению Евросоюза ReArm Europe стоимостью €800 млрд. В марте Брюссель также представил «Белую книгу о европейской обороне — «Готовность-2030». Там Россия названа страной, которая представляет «серьезную стратегическую угрозу на поле боя».

Летом 2025-го Financial Times писала, что на фоне военных действий на Украине страны Европы в три раза ускорили расширение оборонных заводов. Крупные европейские оборонные концерны построили за два года более 7 млн кв. м новых производственных площадей. При этом производство боеприпасов большой дальности по-прежнему остается проблемой для региона и НАТО в целом, говорится в статье. Странам Европы может потребоваться более десяти лет для развития своих оборонных возможностей, считают аналитики Bloomberg Intelligence.

Вместе с этим смена приоритета Европы в сторону перевооружения «застала врасплох» европейские банки, отмечал Bloomberg. Deutsche Bank, один из крупнейших европейских банков, предупредил, что ужесточение банковского регулирования может создать препятствия для перевооружения Европы.

Власти России неоднократно отвергали утверждения о риска нападении на государства НАТО или ЕС. Президент Владимир Путин называл такие заявления «бредом» и «пугалкой для бюргеров».