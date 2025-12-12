 Перейти к основному контенту
Торговую палату из ЕС в России заподозрили в содействии обходу санкций

Бельгийско-люксембургскую палату в России заподозрили в помощи в обходе санкций
Война санкций
Бельгийско-люксембургская торговая палата в России организовала семинар, в ходе которого, как предполагалось, «российский финансовый менеджер» консультировал участников об альтернативных каналах расчетов и цифровых транзакциях
Карло Телен (второй слева)
Карло Телен (второй слева) (Фото: Jasper Jacobs / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Недавний онлайн-семинар, организованный Бельгийско-люксембургской торговой палатой в России, привлек внимание в парламенте из-за подозрений, что она может консультировать компании по обходу санкций ЕС против России, пишет Luxembourg Times.

О проведении вебинара впервые написало издание Politico, изучив полученное приглашение. По данным издания, предполагалось, что в ходе семинара «опытный российский финансовый менеджер» проконсультирует участников по вопросам «альтернативных каналов расчетов и цифровых транзакций» на фоне отключения многих российских банков от системы SWIFT и приостановки работы платежных систем.

Reuters сообщил о «катастрофе» для ЕС и Киева без решения по активам
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В приглашении также указывалось, что компании и частные лица вынуждены искать «сложные обходные пути для трансграничных платежей, включая посредников, финтехсервисы, маршрутизацию через третьи страны, транзакции на основе QR-кодов и криптовалютные каналы».

Управляющий директор Бельгийско-люксембургской торговой палаты (CCBLR) Олег Прозоров в заявлении изданию Luxemburger Wort подтвердил, что «упомянутая онлайн-встреча действительно была организована CCBLR в рамках нашей регулярной серии онлайн-встреч». Это было «информационное мероприятие», и оно не касалось «услуг или рекомендаций», утверждает он.

«Вся деятельность палаты осуществляется строго в рамках законодательства ЕС, Российской Федерации и международного права», — уверяет Прозоров.

Euractiv узнал о требовании Бельгии разорвать инвестдоговоры ЕС с Россией
Экономика
Фото:Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бельгийско-люксембургская торговая палата (CCBLR) — официально признанная организация «деловой дипломатии» деловых кругов Бенилюкса на территории России и Евразийского экономического союза.

CCBLR была создана в 1974 году в Брюсселе, ее постоянная штаб-квартира в Москве работает с 2014 года.

Цель организации — совместные усилия по продвижению бизнес-интересов, связям с правительствами и общественностью, b2g, b2b, b2c + освещение и поддержка бельгийско-люксембургско-российского бизнес-сообщества и профессионального нетворкинга.

Однако тот факт, что палата может содействовать ведению бизнеса с Россией в обход санкций, вызвал обеспокоенность в политических кругах, пишет Luxtimes.

«В это трудно поверить», — оценил депутат от Люксембургской социалистической рабочей партии (LSAP) Франц Файо. Ранее он занимал пост министра экономики, во время его пребывания в этой должности страна впервые ввела санкции против России, отмечает издание.

LSAP направила парламентский запрос, чтобы прояснить ситуацию. «Если все это правда, я ожидаю, что министр экономики Лекс Деллес и генеральный директор Торгово-промышленной палаты Люксембурга Карло Телен сделают все возможное, чтобы исправить эту ошибку и как можно скорее отозвать лицензию у Бельгийско-люксембургской торгово-промышленной палаты в России», — подчеркнул Файо.

В Торгово-промышленной палате Люксембурга (CCL) пояснили, что CCBLR не получает никаких субсидий с 2022 года и что ее аккредитация в настоящее время «приостановлена».

По словам Прозорова, CCBLR не разглашает названия компаний, входящих в палату. Он пояснил, что палата сохраняет «небольшое административное присутствие» в Люксембурге и имеет офисы в Брюсселе и Москве. Согласно профилю Прозорова в LinkedIn, он проживает в Люксембурге и часто ездит между Брюсселем и Москвой, поддерживая тесные связи с CCL, пишет издание.

Ни бельгийская, ни люксембургская торговые палаты, ни CCBLR публично не критиковали военные действия на Украине, отмечает Luxtimes.

Теги
Елена Чернышова
Люксембург Бельгия Торговая палата санкции против России обход санкций санкции ЕС
