Торговую палату из ЕС в России заподозрили в содействии обходу санкций
Недавний онлайн-семинар, организованный Бельгийско-люксембургской торговой палатой в России, привлек внимание в парламенте из-за подозрений, что она может консультировать компании по обходу санкций ЕС против России, пишет Luxembourg Times.
О проведении вебинара впервые написало издание Politico, изучив полученное приглашение. По данным издания, предполагалось, что в ходе семинара «опытный российский финансовый менеджер» проконсультирует участников по вопросам «альтернативных каналов расчетов и цифровых транзакций» на фоне отключения многих российских банков от системы SWIFT и приостановки работы платежных систем.
В приглашении также указывалось, что компании и частные лица вынуждены искать «сложные обходные пути для трансграничных платежей, включая посредников, финтехсервисы, маршрутизацию через третьи страны, транзакции на основе QR-кодов и криптовалютные каналы».
Управляющий директор Бельгийско-люксембургской торговой палаты (CCBLR) Олег Прозоров в заявлении изданию Luxemburger Wort подтвердил, что «упомянутая онлайн-встреча действительно была организована CCBLR в рамках нашей регулярной серии онлайн-встреч». Это было «информационное мероприятие», и оно не касалось «услуг или рекомендаций», утверждает он.
«Вся деятельность палаты осуществляется строго в рамках законодательства ЕС, Российской Федерации и международного права», — уверяет Прозоров.
Бельгийско-люксембургская торговая палата (CCBLR) — официально признанная организация «деловой дипломатии» деловых кругов Бенилюкса на территории России и Евразийского экономического союза.
CCBLR была создана в 1974 году в Брюсселе, ее постоянная штаб-квартира в Москве работает с 2014 года.
Цель организации — совместные усилия по продвижению бизнес-интересов, связям с правительствами и общественностью, b2g, b2b, b2c + освещение и поддержка бельгийско-люксембургско-российского бизнес-сообщества и профессионального нетворкинга.
Однако тот факт, что палата может содействовать ведению бизнеса с Россией в обход санкций, вызвал обеспокоенность в политических кругах, пишет Luxtimes.
«В это трудно поверить», — оценил депутат от Люксембургской социалистической рабочей партии (LSAP) Франц Файо. Ранее он занимал пост министра экономики, во время его пребывания в этой должности страна впервые ввела санкции против России, отмечает издание.
LSAP направила парламентский запрос, чтобы прояснить ситуацию. «Если все это правда, я ожидаю, что министр экономики Лекс Деллес и генеральный директор Торгово-промышленной палаты Люксембурга Карло Телен сделают все возможное, чтобы исправить эту ошибку и как можно скорее отозвать лицензию у Бельгийско-люксембургской торгово-промышленной палаты в России», — подчеркнул Файо.
В Торгово-промышленной палате Люксембурга (CCL) пояснили, что CCBLR не получает никаких субсидий с 2022 года и что ее аккредитация в настоящее время «приостановлена».
По словам Прозорова, CCBLR не разглашает названия компаний, входящих в палату. Он пояснил, что палата сохраняет «небольшое административное присутствие» в Люксембурге и имеет офисы в Брюсселе и Москве. Согласно профилю Прозорова в LinkedIn, он проживает в Люксембурге и часто ездит между Брюсселем и Москвой, поддерживая тесные связи с CCL, пишет издание.
Ни бельгийская, ни люксембургская торговые палаты, ни CCBLR публично не критиковали военные действия на Украине, отмечает Luxtimes.
