Риск «доиграться». Как менялась риторика США и России о третьей мировой

Трамп вновь заявил о риске третьей мировой войны. Об угрозе также предупреждали российские власти и европейские политики. Как в 2025 году менялась риторика и с чем связывали риски крупного конфликта

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп 12 декабря заявил об угрозе третьей мировой войны, если «все продолжат играть в такие игры». Он не уточнил адресата своего обращения, но слова прозвучали в контексте конфликта на Украине и обсуждений предложенного США мирного плана и изменений в нем.

О риске третьего вооруженного конфликта планетарного масштаба Трамп неоднократно заявлял с начала второго срока на посту президента. Об угрозе также предупреждали российские власти, говорили о ней и в НАТО и Европе. Ее связывали с разными причинами, менялась в течение года и риторика политиков.

Заявления США

Трамп неоднократно связывал нарастание угрозы третьей мировой войны с действиями администрации бывшего президента США Джо Байдена. «Мы это закончим. Никому не будет [толку] от третьей мировой войны, и мы не так далеко от нее, я вам скажу. Если бы у нас была та администрация еще год, [то] была бы третья мировая война. Теперь этого не случится», — заявил Трамп в феврале 2025 года.

В марте он связал риск третьей мировой войны с конфликтом на Украине. «Честно говоря, нам повезло, что мы все еще здесь. <...> Я думаю, у нас все получится, но это может очень легко привести к третьей мировой войне», — сказал президент США. Тогда он отметил, что положение «намного лучше, чем там, где были». Такую оценку Трамп дал после того, как состоялись первые с начала военной операции контакты на высшем уровне между США и Россией: президенты двух стран провели телефонный разговор, после чего делегации встретились в Саудовской Аравии.

В августе, после саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, Трамп заявил, что мир больше не приближается к третьей мировой войне. Все к ней шло, но нужно посмотреть на процесс урегулирования, отметил он. Тогда же президент США отметил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным, напомнив, что и Россия, и США — ядерные державы. «Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас как страну в опасное положение», — заявил Трамп.

В следующем месяце, сентябре, президент США высказался в еще более позитивном ключе, заявив, что перестал видеть в конфликте на Украине угрозу третьей мировой войны. «Это война, которая могла перерасти в третью мировую. Думаю, теперь мы не окажемся в этой точке», — сказал он.

Высказывался Трамп о рисках и в контекте эскалации обстановки на Ближнем Востоке — палестино-израильского конфликта и июньского конфликта между Израилем и Ираном, к которому присоединялись США. После того как лидеры США, Египта и Турции в качестве посредников между Израилем и ХАМАС подписали 13 октября соглашение о прекращении войны, Трамп заявил, что третьей мировой войны в секторе Газа не будет. «Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось», — сказал президент США.

12 декабря риторика Трампа обострилась. В контексте Украины он сделал следующее заявление: «Подобные вещи заканчиваются третьими мировыми войнами. Я говорил на днях: если все продолжат играть в такие игры, вы закончите третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое».

По словам Трампа, он думал, что заключение мирного соглашения близко, но вопрос территорий оказался проблемным. «Это не самое простое дело. Это похоже на сложную сделку с недвижимостью, умноженную на 1000», — сказал он.

Как Россия оценивала риск третьей мировой войны

О риске третьей мировой войны в апреле заявил секретарь Совбеза России, бывший министр обороны Сергей Шойгу. Такой исход вероятен, если «на исторические территории России» введут иностранных военных в качестве миротворцев, что может привести к прямому столкновению Москвы с НАТО и в дальнейшем — к полномасштабному мировому конфликту, предупредил он. Российские власти ранее неоднократно выступали против размещения иностранных военных на территории Украины, а расширение инфраструктуры НАТО называли одной из причин начала боевых действий. По словам Шойгу, слово «миротворцы» используется «для сокрытия истинных целей — контроля над территорией Украины и ее ресурсами». «Правильнее было бы называть такой контингент интервентами или оккупантами», — заявил он.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил об угрозе третьей мировой войны в мае, отвечая на заявление Трампа. Президент США тогда заявил, что если бы не он, то с Россией случилось бы много «действительно плохих вещей». Медведев на это ответил, что знает одну «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХУЮ вещь» — третью мировую войну. Спецпосланник Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог назвал слова Медведева «безрассудными».

Президент России Владимир Путин в июне также выразил беспокойство по поводу скатывания мира к третьей мировой войне. «Очень много конфликтного потенциала, он растет. Нас это касается напрямую — конфликт, который мы переживаем на Украине. <…> И конечно, нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана», — сказал тогда он в контексте происходившего тогда конфликта между Израилем и Ираном.

В МИД России в свою очередь выразили тревогу в связи с заявлениями представителей европейских стран и НАТО. «Ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии», — заявил глава МИДа Сергей Лавров. «Эти деятели подрывают любые усилия по поиску честного баланса интересов всех членов международного сообщества, пытаясь навязать свои односторонние подходы остальным, грубо нарушая ключевое уставное требование — уважение суверенного равенства государств», — сказал он.

Что говорили о риске третьей мировой в ЕС и НАТО

В сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вероятность начала Третьей мировой войны в настоящее время отсутствует. «Мы не движемся к глобальному конфликту, но живем в крайне опасное время», — заявила она. По словам Ляйен, ради «сохранения мира и свободы в Европе» и ведется беспрецедентная работа по усилению обороноспособности европейских стран. Глава ЕК отметила радикальные изменения в международной безопасности и призвала страны ЕС адекватно ответить на новые вызовы. Ключевой задачей она назвала демонстрацию «воли и способности Европы к самозащите» как для союзников, так и для потенциальных противников.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказывал, что в 2022 году альянс не стал закрывать небо над Украиной, несмотря на просьбы президента Владимира Зеленского, поскольку не хотел идти на риск третьей мировой войны. В мемуарах он описывал этот момент как «болезненный».

Большинство в НАТО считает, что любой конфликт с Россией приведет к третьей мировой войне, заявил в июне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В июле он отмечал, что угроза глобального конфликта растет. «Ситуация настолько напряженная и конфликтная, что, если кто-то, крупный игрок, страна крупнее Венгрии, допустит ошибку, это может привести к чему угодно, даже к мировой войне», — сказал он в октябре.