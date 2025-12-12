 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Риск «доиграться». Как менялась риторика США и России о третьей мировой

Как в 2025 году менялась риторика США и России о третьей мировой войне
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп вновь заявил о риске третьей мировой войны. Об угрозе также предупреждали российские власти и европейские политики. Как в 2025 году менялась риторика и с чем связывали риски крупного конфликта
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп 12 декабря заявил об угрозе третьей мировой войны, если «все продолжат играть в такие игры». Он не уточнил адресата своего обращения, но слова прозвучали в контексте конфликта на Украине и обсуждений предложенного США мирного плана и изменений в нем.

О риске третьего вооруженного конфликта планетарного масштаба Трамп неоднократно заявлял с начала второго срока на посту президента. Об угрозе также предупреждали российские власти, говорили о ней и в НАТО и Европе. Ее связывали с разными причинами, менялась в течение года и риторика политиков.

Заявления США

Трамп неоднократно связывал нарастание угрозы третьей мировой войны с действиями администрации бывшего президента США Джо Байдена. «Мы это закончим. Никому не будет [толку] от третьей мировой войны, и мы не так далеко от нее, я вам скажу. Если бы у нас была та администрация еще год, [то] была бы третья мировая война. Теперь этого не случится», — заявил Трамп в феврале 2025 года.

В марте он связал риск третьей мировой войны с конфликтом на Украине. «Честно говоря, нам повезло, что мы все еще здесь. <...> Я думаю, у нас все получится, но это может очень легко привести к третьей мировой войне», — сказал президент США. Тогда он отметил, что положение «намного лучше, чем там, где были». Такую оценку Трамп дал после того, как состоялись первые с начала военной операции контакты на высшем уровне между США и Россией: президенты двух стран провели телефонный разговор, после чего делегации встретились в Саудовской Аравии.

В августе, после саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, Трамп заявил, что мир больше не приближается к третьей мировой войне. Все к ней шло, но нужно посмотреть на процесс урегулирования, отметил он. Тогда же президент США отметил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным, напомнив, что и Россия, и США — ядерные державы. «Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас как страну в опасное положение», — заявил Трамп.

В следующем месяце, сентябре, президент США высказался в еще более позитивном ключе, заявив, что перестал видеть в конфликте на Украине угрозу третьей мировой войны. «Это война, которая могла перерасти в третью мировую. Думаю, теперь мы не окажемся в этой точке», — сказал он.

Высказывался Трамп о рисках и в контекте эскалации обстановки на Ближнем Востоке — палестино-израильского конфликта и июньского конфликта между Израилем и Ираном, к которому присоединялись США. После того как лидеры США, Египта и Турции в качестве посредников между Израилем и ХАМАС подписали 13 октября соглашение о прекращении войны, Трамп заявил, что третьей мировой войны в секторе Газа не будет. «Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось», — сказал президент США.

12 декабря риторика Трампа обострилась. В контексте Украины он сделал следующее заявление: «Подобные вещи заканчиваются третьими мировыми войнами. Я говорил на днях: если все продолжат играть в такие игры, вы закончите третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое».

По словам Трампа, он думал, что заключение мирного соглашения близко, но вопрос территорий оказался проблемным. «Это не самое простое дело. Это похоже на сложную сделку с недвижимостью, умноженную на 1000», — сказал он.

Как Россия оценивала риск третьей мировой войны

О риске третьей мировой войны в апреле заявил секретарь Совбеза России, бывший министр обороны Сергей Шойгу. Такой исход вероятен, если «на исторические территории России» введут иностранных военных в качестве миротворцев, что может привести к прямому столкновению Москвы с НАТО и в дальнейшем — к полномасштабному мировому конфликту, предупредил он. Российские власти ранее неоднократно выступали против размещения иностранных военных на территории Украины, а расширение инфраструктуры НАТО называли одной из причин начала боевых действий. По словам Шойгу, слово «миротворцы» используется «для сокрытия истинных целей — контроля над территорией Украины и ее ресурсами». «Правильнее было бы называть такой контингент интервентами или оккупантами», — заявил он.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил об угрозе третьей мировой войны в мае, отвечая на заявление Трампа. Президент США тогда заявил, что если бы не он, то с Россией случилось бы много «действительно плохих вещей». Медведев на это ответил, что знает одну «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХУЮ вещь» — третью мировую войну. Спецпосланник Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог назвал слова Медведева «безрассудными».

Президент России Владимир Путин в июне также выразил беспокойство по поводу скатывания мира к третьей мировой войне. «Очень много конфликтного потенциала, он растет. Нас это касается напрямую — конфликт, который мы переживаем на Украине. <…> И конечно, нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана», — сказал тогда он в контексте происходившего тогда конфликта между Израилем и Ираном.

В МИД России в свою очередь выразили тревогу в связи с заявлениями представителей европейских стран и НАТО. «Ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии», — заявил глава МИДа Сергей Лавров. «Эти деятели подрывают любые усилия по поиску честного баланса интересов всех членов международного сообщества, пытаясь навязать свои односторонние подходы остальным, грубо нарушая ключевое уставное требование — уважение суверенного равенства государств», — сказал он.

Что говорили о риске третьей мировой в ЕС и НАТО

В сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вероятность начала Третьей мировой войны в настоящее время отсутствует. «Мы не движемся к глобальному конфликту, но живем в крайне опасное время», — заявила она. По словам Ляйен, ради «сохранения мира и свободы в Европе» и ведется беспрецедентная работа по усилению обороноспособности европейских стран. Глава ЕК отметила радикальные изменения в международной безопасности и призвала страны ЕС адекватно ответить на новые вызовы. Ключевой задачей она назвала демонстрацию «воли и способности Европы к самозащите» как для союзников, так и для потенциальных противников.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказывал, что в 2022 году альянс не стал закрывать небо над Украиной, несмотря на просьбы президента Владимира Зеленского, поскольку не хотел идти на риск третьей мировой войны. В мемуарах он описывал этот момент как «болезненный».

Большинство в НАТО считает, что любой конфликт с Россией приведет к третьей мировой войне, заявил в июне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В июле он отмечал, что угроза глобального конфликта растет. «Ситуация настолько напряженная и конфликтная, что, если кто-то, крупный игрок, страна крупнее Венгрии, допустит ошибку, это может привести к чему угодно, даже к мировой войне», — сказал он в октябре.

Виктория Полякова
Третья мировая война Дональд Трамп Владимир Путин Сергей Шойгу Сергей Лавров Дмитрий Медведев Урсула фон дер Ляйен Йенс Столтенберг Виктор Орбан США Россия НАТО Евросоюз
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Сергей Шойгу фото
Сергей Шойгу
секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Йенс Столтенберг фото
Йенс Столтенберг
политик
16 марта 1959 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
