 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В России предложили создать штабы обороны в регионах с военным положением

Минобороны предложило создать штабы обороны в регионах с военным положением
В Минобороны выдвинули инициативу создать единые штабы обороны в регионах при военном положении, объединив функции оперативных и территориальных штабов. Инициатива основана в том числе на опыте ДНР и ЛНР
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Минобороны России предложило формировать штабы обороны в регионах на период действия в них военного положения, инициатива опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Штабы в том числе должны разрабатывать проекты нормативных правовых актов субъекта по вопросам обеспечения режима военного положения и выполнения мероприятий по территориальной обороне, организовывать сбор и анализ данных обстановки и готовить предложения для принятия решения руководителем штаба обороны.

Среди основных задач штабов обороны — обеспечение согласованности применения мер военного положения, выполнения мероприятий по теробороне, координация совместных действий органов, формирований и организаций по этому вопросу.

Под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на территории страны или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией Российской Федерации президентом в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии.

Президент России Владимир Путин в 2022 году ввел военное положение в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. В приграничных с Украиной регионах — Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе был введен «средний уровень реагирования».

Минобороны отчиталось о взятии восьми населенных пунктов за неделю
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Минобороны предлагает внести изменения в Федеральный закон «Об обороне». Законопроект предусматривает создание единых штабов обороны, которые объединят функции оперативных штабов и штабов территориальной обороны.

«В связи с тем, что данные межведомственные координирующие органы по составу и выполняемым функциям оказались практически идентичными, Президентом Российской Федерации было принято решение о формировании главами новых субъектов на основе оперативных штабов и штабов территориальной обороны единых межведомственных координирующих органов — штабов обороны», — говорится в пояснительной записке.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Минобороны регионы военное положение
Материалы по теме
Минобороны отчиталось о взятии восьми населенных пунктов за неделю
Политика
Минобороны заявило о подготовке Украиной подрыва «грязной бомбы»
Политика
Минобороны заявило, что Ермак курировал ввоз ядерных отходов на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 14:20 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 14:20
Эксперты назвали самое доходное оборудование для майнинга биткоинов Крипто, 14:44
МИД Германии обвинил Россию в кибератаке во время выборов и вызвал посла Политика, 14:40
Орбан раскритиковал изменение правил голосования по изъятию активов в ЕС Политика, 14:35
Путин обсудил с Эрдоганом план ЕС о «грандиозном жульничестве» с активами Политика, 14:31
Конор Макгрегор женится в Ватикане на матери четырех своих детей Спорт, 14:29
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Число сбитых с начала суток на подлете к Москве дронов достигло 13 Политика, 14:27
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Названа дата премьеры новой модели Foton в России Авто, 14:21
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Юристы назвали иск ЦБ к Euroclear сигналом колеблющимся странам ЕС
РАДИО
 Финансы, 14:07
Начальник Генштаба Швеции заявил, что Европа «погрязла в жалости к себе» Политика, 14:06
Молодежные сборные России по волейболу допустили на турниры с 2026 года Спорт, 14:03
Продажи новостроек в России в 2025-м почти догонят показатель 2024 года Недвижимость, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00