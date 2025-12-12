В России предложили создать штабы обороны в регионах с военным положением

В Минобороны выдвинули инициативу создать единые штабы обороны в регионах при военном положении, объединив функции оперативных и территориальных штабов. Инициатива основана в том числе на опыте ДНР и ЛНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Минобороны России предложило формировать штабы обороны в регионах на период действия в них военного положения, инициатива опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Штабы в том числе должны разрабатывать проекты нормативных правовых актов субъекта по вопросам обеспечения режима военного положения и выполнения мероприятий по территориальной обороне, организовывать сбор и анализ данных обстановки и готовить предложения для принятия решения руководителем штаба обороны.

Среди основных задач штабов обороны — обеспечение согласованности применения мер военного положения, выполнения мероприятий по теробороне, координация совместных действий органов, формирований и организаций по этому вопросу.

Под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на территории страны или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией Российской Федерации президентом в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии. Президент России Владимир Путин в 2022 году ввел военное положение в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. В приграничных с Украиной регионах — Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе был введен «средний уровень реагирования».

Минобороны предлагает внести изменения в Федеральный закон «Об обороне». Законопроект предусматривает создание единых штабов обороны, которые объединят функции оперативных штабов и штабов территориальной обороны.

«В связи с тем, что данные межведомственные координирующие органы по составу и выполняемым функциям оказались практически идентичными, Президентом Российской Федерации было принято решение о формировании главами новых субъектов на основе оперативных штабов и штабов территориальной обороны единых межведомственных координирующих органов — штабов обороны», — говорится в пояснительной записке.