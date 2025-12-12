Партия Зеленского проведет съезд и выберет нового главу

Партия Зеленского «Слуга народа» 17 декабря переизберет своего главу. Нардеп Гончаренко рассказал, что нынешнюю главу Елену Шуляк заменит ее предшественник на этом посту — первый вице-спикер Рады Александр Корниенко

Владимир Зеленский (Фото: Isabel Infantes / Reuters)

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» 17 декабря проведет съезд для избрания нового руководителя, сообщает «РБК-Украина». Эту информацию подтвердил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Действующая глава Елена Шуляк занимала эту должность два срока, ее полномочия завершаются 14 декабря. По словам Гончаренко, ее на этом посту заменит первый вице-спикер Рады Александр Корниенко.

Корниенко уже возглавлял партию «Слуга народа» с декабря 2019 года по ноябрь 2021-го. После этого он уступил должность Шуляк.

В сентябре 2025-го Politico писало о недовольстве Зеленского своей партией. По данным издания, он возмущался, что члены парламента и активисты не смогли сформировать «лестный образ» Украины в глазах западных партнеров. Говоря о жалобах на коррупцию и нарушения прав человека, украинский президент обратил внимание, что это отвлекает внимание от военных действий.

Партия «Слуга народа» появилась в 2016 году как Партия решительных изменений. Ее основал Иван Баканов, который в 2019–2022 годах возглавлял Службу безопасности Украины. В 2017 году название партии изменили на нынешнее. В 2019-м от нее баллотировался на выборы Зеленский, с тех пор в парламенте фракция удерживает большинство.

Шуляк родилась 24 января 1976 года в Киеве, по образованию — экономист. До политической карьеры работала в бизнесе: была директором департамента аудита и анализа финансовой деятельности Midland Group (2000–2006), членом наблюдательного совета Express Bank (2005–2007), генеральным директором Midland Development Ukraine (2007–2014), возглавляла Украинское строительное сообщество (2014–2015). В августе 2019-го была избрана народным депутатом Украины от «Слуги народа», а позже возглавила партию.

Корниенко получил образование в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт», где в 2007 году окончил факультет химической технологии и инженерии. Затем учился в Висбаденской академии психотерапии в Германии.

В 2004–2005 годах Кириенко участвовал в студенческих протестах на Украине. С ноября 2018-го работает в команде Зеленского и помогал ему с избирательной кампанией. 10 ноября 2019-го сменил Дмитрия Разумкова на посту главы «Слуги народа». Спустя два года Корниенко ушел с этого поста, став первым заместителем председателя Верховной рады, получив поддержку большинства депутатов. В числе его инициатив — поддержка регионального развития Украины, взаимодействие с НАТО и ЕС, а также парламентская дипломатия, говорится на сайте Американско-Украинского делового совета (USUBC).