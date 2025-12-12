 Перейти к основному контенту
0

Партия Зеленского проведет съезд и выберет нового главу

Партия «Слуга народа» 17 декабря проведет съезд для переизбрания руководителя
Партия Зеленского «Слуга народа» 17 декабря переизберет своего главу. Нардеп Гончаренко рассказал, что нынешнюю главу Елену Шуляк заменит ее предшественник на этом посту — первый вице-спикер Рады Александр Корниенко
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Isabel Infantes / Reuters)

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» 17 декабря проведет съезд для избрания нового руководителя, сообщает «РБК-Украина». Эту информацию подтвердил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Действующая глава Елена Шуляк занимала эту должность два срока, ее полномочия завершаются 14 декабря. По словам Гончаренко, ее на этом посту заменит первый вице-спикер Рады Александр Корниенко.

Корниенко уже возглавлял партию «Слуга народа» с декабря 2019 года по ноябрь 2021-го. После этого он уступил должность Шуляк.

В сентябре 2025-го Politico писало о недовольстве Зеленского своей партией. По данным издания, он возмущался, что члены парламента и активисты не смогли сформировать «лестный образ» Украины в глазах западных партнеров. Говоря о жалобах на коррупцию и нарушения прав человека, украинский президент обратил внимание, что это отвлекает внимание от военных действий.

Партия «Слуга народа» появилась в 2016 году как Партия решительных изменений. Ее основал Иван Баканов, который в 2019–2022 годах возглавлял Службу безопасности Украины. В 2017 году название партии изменили на нынешнее. В 2019-м от нее баллотировался на выборы Зеленский, с тех пор в парламенте фракция удерживает большинство.

Встреча Зеленского с фракцией «Слуга народа» закончилась
Политика

Шуляк родилась 24 января 1976 года в Киеве, по образованию — экономист. До политической карьеры работала в бизнесе: была директором департамента аудита и анализа финансовой деятельности Midland Group (2000–2006), членом наблюдательного совета Express Bank (2005–2007), генеральным директором Midland Development Ukraine (2007–2014), возглавляла Украинское строительное сообщество (2014–2015). В августе 2019-го была избрана народным депутатом Украины от «Слуги народа», а позже возглавила партию.

Корниенко получил образование в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт», где в 2007 году окончил факультет химической технологии и инженерии. Затем учился в Висбаденской академии психотерапии в Германии.

В 2004–2005 годах Кириенко участвовал в студенческих протестах на Украине. С ноября 2018-го работает в команде Зеленского и помогал ему с избирательной кампанией. 10 ноября 2019-го сменил Дмитрия Разумкова на посту главы «Слуги народа». Спустя два года Корниенко ушел с этого поста, став первым заместителем председателя Верховной рады, получив поддержку большинства депутатов. В числе его инициатив — поддержка регионального развития Украины, взаимодействие с НАТО и ЕС, а также парламентская дипломатия, говорится на сайте Американско-Украинского делового совета (USUBC).

Валерия Доброва
Слуга народа Владимир Зеленский Украина
