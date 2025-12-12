 Перейти к основному контенту
Пашинян опубликовал видео велопрогулки по Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил в телеграм-канале видео, где катается в центре Москвы на велосипеде. На ролике, снятом в темное время суток, он едет в велошлеме и очках.

Пашинян выложил видео на фоне здания ФСБ в Москве под песню «Белые розы»
Никол Пашинян

Пашинян прибыл в Москву 11 декабря, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета, а также в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий.

Персоны
Никол Пашинян Москва Армения велосипед
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
