 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Минске сообщили о работе с Россией над новыми видами вооружения

Белорусские власти рассказали о разработке новых видов вооружения совместно с Россией. Стороны формируют единое оборонно-промышленное пространство с полной интеграцией цепочек поставок, отметили в ГВПК
Дмитрий Пантус
Дмитрий Пантус (Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС)

Российские и белорусские военные совместно работают над созданием принципиально новых видов вооружения, заявил в интервью журналу «Национальная оборона» председатель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии Дмитрий Пантус.

«Мы активно наращиваем количество совместных опытно-конструкторских работ, целью которых является создание принципиально новых видов вооружения», — сказал он и добавил, что результаты «будут видны уже в ближайшем будущем».

Председатель ГВПК отметил, что Минск и Москва работают над формированием единого оборонно-промышленного пространства в рамках Союзного государства. По его словам, сотрудничество базируется на взаимном обмене технологиями и стало настолько тесным, что можно говорить о «полноценной интеграции производственных цепочек» — стороны не могут обойтись без комплектующих друг друга.

Стимулом для углубления совместной работы Пантус назвал «режим изоляции», который западные страны пытаются ввести в отношении России и Белоруссии.

Лукашенко рассказал об условиях дислокации «Орешника» в Белоруссии
Политика
Фото:пресс-служба Президента Республики Беларусь

Одной из самых значимых сфер сотрудничества председатель ГВПК назвал сферу авиации. Речь идет, в частности, о реализации проекта по созданию двухдвигательного легкого многоцелевого самолета «Освей». Кроме того, белорусская сторона рассматривает возможность участия в производстве легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 совместно с «Рособоронэкспортом» и Объединенной авиастроительной корпорацией.

Договор о Союзном государстве Россия и Белоруссия подписали в 1999 году. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Белоруссия оружие Россия ВПК
Материалы по теме
Лукашенко рассказал об условиях дислокации «Орешника» в Белоруссии
Политика
Путин сообщил о старте серийного производства «Орешника»
Политика
Песков ответил на вопрос о сроках размещения «Орешника» в Белоруссии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 10:00 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 10:00
Мадуро рассказал, что Путин просил его передать народу Венесуэлы Политика, 10:05
FT назвала главу Nvidia «человеком года» Общество, 10:05
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 10:03
Костин напомнил свой призыв о рубле в торговле, который не был услышан Финансы, 10:01
Москвичей в пятницу ожидают мокрый снег и ночные морозы Общество, 09:53
Во Внуково ввели ограничения полетов Политика, 09:51
Трамп предупредил о риске «доиграться» до третьей мировой Политика, 09:46
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Лидогенерация «любой ценой» устарела: 6 рабочих стратегий в маркетингеПодписка на РБК, 09:42
Объем введенных гостиничных номеров установит рекорд за 10 лет Недвижимость, 09:40
Создатель Brawl Stars Илкка Паананен: «Слово «менеджер» — ругательство» Образование, 09:39
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Банк России подаст иск к Euroclear в российский суд Политика, 09:33
Путин оценил выполнение ООН своей миссии словом «достойно» Политика, 09:23
Замедление неизбежно: какие IT-проекты выживут в 2026 годуПодписка на РБК, 09:21