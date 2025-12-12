В Минске сообщили о работе с Россией над новыми видами вооружения

Белорусские власти рассказали о разработке новых видов вооружения совместно с Россией. Стороны формируют единое оборонно-промышленное пространство с полной интеграцией цепочек поставок, отметили в ГВПК

Дмитрий Пантус (Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС)

Российские и белорусские военные совместно работают над созданием принципиально новых видов вооружения, заявил в интервью журналу «Национальная оборона» председатель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии Дмитрий Пантус.

«Мы активно наращиваем количество совместных опытно-конструкторских работ, целью которых является создание принципиально новых видов вооружения», — сказал он и добавил, что результаты «будут видны уже в ближайшем будущем».

Председатель ГВПК отметил, что Минск и Москва работают над формированием единого оборонно-промышленного пространства в рамках Союзного государства. По его словам, сотрудничество базируется на взаимном обмене технологиями и стало настолько тесным, что можно говорить о «полноценной интеграции производственных цепочек» — стороны не могут обойтись без комплектующих друг друга.

Стимулом для углубления совместной работы Пантус назвал «режим изоляции», который западные страны пытаются ввести в отношении России и Белоруссии.

Одной из самых значимых сфер сотрудничества председатель ГВПК назвал сферу авиации. Речь идет, в частности, о реализации проекта по созданию двухдвигательного легкого многоцелевого самолета «Освей». Кроме того, белорусская сторона рассматривает возможность участия в производстве легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 совместно с «Рособоронэкспортом» и Объединенной авиастроительной корпорацией.

Договор о Союзном государстве Россия и Белоруссия подписали в 1999 году. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.