 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Кипр и Мальта заявили о рисках для судоходства от санкций против России

Сюжет
Война санкций
В ЕС обсуждают замену потолка на российскую нефть на запрет ее морских перевозок. Мера приведет к переходу судоходных услуг в юрисдикции за пределами ЕС, и Брюссель «потеряет контроль» над отраслью, считают Кипр и Мальта

Возможное ужесточение санкций против России, включая полный запрет на предоставление морских услуг, не должно вредить другим участникам отрасли, говорится в заявлениях властей Кипра и Мальты, которые цитирует Reuters.

Агентство ранее писало, что страны G7 обсуждают возможность заменить потолок цен на российскую нефть полным запретом ее морских перевозок, чтобы сократить доходы Москвы.

Кипр и Мальта наряду с Грецией, имеют крупнейшие морские флоты в Евросоюзе. Они считают, что отказ от ценового потолка может привести к переходу судоходных услуг в юрисдикции за пределами ЕС, из-за чего Брюссель «потеряет контроль и, следовательно, рычаги влияния, необходимые для поддержания европейских стандартов» в отрасли.

Reuters узнал, чем G7 и ЕС хотят заменить потолок цен на российскую нефть
Политика
Фото:Jens BÃ¼ttner / dpa / Global Look Press

Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос добавил, что «необходим комплексный подход». По мнению министра, дополнительное давление на Россию необходимо, но также следует сосредоточиться на борьбе с обходом санкций.

По данным Reuters, запрет на предоставление услуг морских перевозок российской нефти может войти в новый пакет санкций ЕС, запланированный на начало 2026 года. Агентство сообщало, что Брюссель хотел бы одобрить инициативу в рамках широкого соглашения в рамках G7, прежде чем предлагать ее в виде санкционного пакета внутри Евросоюза.

Страны G7 и ЕС ввели потолок цен на российскую нефть в декабре 2022 года, сейчас он составляет $60 за баррель. В феврале 2023 года начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.

Россия считает санкции западных стран незаконными и требует их отмены. Власти ввели ответные меры и запретили экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют лимиту G7.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
потолок цен на нефть Евросоюз Кипр Мальта
Материалы по теме
Суд в Германии запретил изымать шедший из России танкер с нефтью
Политика
Reuters сообщил об увеличении Индией закупок нефти из России
Экономика
Посол Казахстана не увидел причин прекращать транзит нефти из России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 05:10 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 05:10
Трамп заявил, что Россия и Китай хотят ядерного разоружения Политика, 05:18
Британский флот заявил о сопровождении российской подлодки в Ла-Манше Политика, 05:17
Трамп рассказал, что из мирного плана «кое-что выбросили» Политика, 05:07
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02
Кипр и Мальта заявили о рисках для судоходства от санкций против России Политика, 04:42
Мадуро назвал Путина братом и рассказал о его поддержке Политика, 04:30
Еще четыре российских аэропорта ввели ограничения на полеты Политика, 04:21
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Власти сообщили о пострадавших при отражении атаки БПЛА на дом в Твери Политика, 04:16
Россияне рассказали, на какой срок у них есть продукты на черный день Общество, 04:02
Несколько домов в Твери получили повреждения из-за взрыва Политика, 04:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Мединский рассказал о неудачном опыте общения с украинским руководителем Политика, 03:37
«Крабового короля» заочно приговорили к 24 годам колонии Общество, 03:31
Трамп назвал условие для участия США во встрече с европейцами по Украине Политика, 03:12