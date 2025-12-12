Кипр и Мальта заявили о рисках для судоходства от санкций против России

В ЕС обсуждают замену потолка на российскую нефть на запрет ее морских перевозок. Мера приведет к переходу судоходных услуг в юрисдикции за пределами ЕС, и Брюссель «потеряет контроль» над отраслью, считают Кипр и Мальта

Возможное ужесточение санкций против России, включая полный запрет на предоставление морских услуг, не должно вредить другим участникам отрасли, говорится в заявлениях властей Кипра и Мальты, которые цитирует Reuters.

Агентство ранее писало, что страны G7 обсуждают возможность заменить потолок цен на российскую нефть полным запретом ее морских перевозок, чтобы сократить доходы Москвы.

Кипр и Мальта наряду с Грецией, имеют крупнейшие морские флоты в Евросоюзе. Они считают, что отказ от ценового потолка может привести к переходу судоходных услуг в юрисдикции за пределами ЕС, из-за чего Брюссель «потеряет контроль и, следовательно, рычаги влияния, необходимые для поддержания европейских стандартов» в отрасли.

Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос добавил, что «необходим комплексный подход». По мнению министра, дополнительное давление на Россию необходимо, но также следует сосредоточиться на борьбе с обходом санкций.

По данным Reuters, запрет на предоставление услуг морских перевозок российской нефти может войти в новый пакет санкций ЕС, запланированный на начало 2026 года. Агентство сообщало, что Брюссель хотел бы одобрить инициативу в рамках широкого соглашения в рамках G7, прежде чем предлагать ее в виде санкционного пакета внутри Евросоюза.

Страны G7 и ЕС ввели потолок цен на российскую нефть в декабре 2022 года, сейчас он составляет $60 за баррель. В феврале 2023 года начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.

Россия считает санкции западных стран незаконными и требует их отмены. Власти ввели ответные меры и запретили экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют лимиту G7.